Мадуро, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине — РИА Новости

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, привезли в следственный изолятор района Бруклин в Нью-Йорке, передает 4 января корреспондент РИА Новости
2026-01-04T07:42
2026-01-04T07:42
2026-01-04T07:51
При этом самого лидера Венесуэлы не показали, как и в случае с антинаркотическим управлением. Сообщается, что в небе над изолятором кружат несколько вертолетов, на земле видны усиленные наряды полиции. Пока неизвестно, как именно доставили Мадуро: по воздуху или по земле.Как сообщают РИА Новости, ранее самолет, на борту которого, предположительно, был Мадуро, приземлился в штате Нью-Йорк. Позднее кортеж прибыл в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками. После этого, по информации СМИ, лидера Венесуэлы должны были доставить в центр предварительного заключения в Бруклине.В ночь на субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе прозвучали взрывы. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой Силией Флорес.По словам генпрокурора Соединенных Штатов Памелы Бонди, вскоре они предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По информации кабельного вещателя NewsNation, это может произойти уже в понедельник, 5 января. Позже Трамп заявил, что Мадуро и Флорес находятся на корабле, опубликовав фото венесуэльского лидера.Ранее на эту тему в новостях: "Трамп назвал Венесуэлу "мёртвой страной": заявления президента США перед прессой" на сайте Украина.ру.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.
07:42 04.01.2026 (обновлено: 07:51 04.01.2026)
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, привезли в следственный изолятор района Бруклин в Нью-Йорке, передает 4 января корреспондент РИА Новости
При этом самого лидера Венесуэлы не показали, как и в случае с антинаркотическим управлением. Сообщается, что в небе над изолятором кружат несколько вертолетов, на земле видны усиленные наряды полиции. Пока неизвестно, как именно доставили Мадуро: по воздуху или по земле.
Как сообщают РИА Новости, ранее самолет, на борту которого, предположительно, был Мадуро, приземлился в штате Нью-Йорк. Позднее кортеж прибыл в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками. После этого, по информации СМИ, лидера Венесуэлы должны были доставить в центр предварительного заключения в Бруклине.
В ночь на субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе прозвучали взрывы. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой Силией Флорес.
По словам генпрокурора Соединенных Штатов Памелы Бонди, вскоре они предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По информации кабельного вещателя NewsNation, это может произойти уже в понедельник, 5 января.
Позже Трамп заявил, что Мадуро и Флорес находятся на корабле, опубликовав фото венесуэльского лидера.
Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.