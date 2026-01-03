Трамп назвал Венесуэлу "мёртвой страной": заявления президента США перед прессой - 03.01.2026 Украина.ру
Трамп назвал Венесуэлу "мёртвой страной": заявления президента США перед прессой
Трамп назвал Венесуэлу "мёртвой страной": заявления президента США перед прессой
Пресс-конференция президента США Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле завершилась общением с журналистами. Об этом 3 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
Трамп выступил с речью на тему военной операции армии США в Венесуэле, которую назвал "мёртвой страной".После своей речи с критикой президента Венесуэлы Николаса Мадуро и глав других американских государств, президент США снова вышел к микрофону, чтобы ответить на вопросы журналистов.Трамп заявил: 🟦 Мы снова будем добывать нефть, будем ее качать: 🟦 США намерены управлять Венесуэлой "с группой"; 🟦 США добьются от Венесуэлы компенсации для американских нефтяных компаний; 🟦 Конгресс США имеет привычку сливать информацию, информация попавшая в Конгресс становится общеизвестной; 🟦 Венесуэла размещала на своей территории иностранные силы и закупала наступательное оружие, которое угрожало США; 🟦 Трамп после захвата Мадуро посоветовал президенту Колумбии быть осторожнее; 🟦 Власти США доставят Мадуро в конечном счете в Нью-Йорк;🟦 Трамп, говоря о сроке "управления Венесуэлой", заявил, что "хотелось бы, чтобы это было быстро, но потребуется какое-то время, нам придется отстроить целую инфраструктуру"; 🟦 Трамп заявил, что "не предвидит сложностей между РФ и США в связи с операцией в Венесуэле";🟦 Вице-президент Венесуэлы пообещала главе Госдепа США Марко Рубио, что готова сделать всё, что скажут США.Также в субботу 3 января Трамп рассказал о судьбе МадуроВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
20:36 03.01.2026
 
© APДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Пресс-конференция президента США Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле завершилась общением с журналистами. Об этом 3 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
Трамп выступил с речью на тему военной операции армии США в Венесуэле, которую назвал "мёртвой страной".
После своей речи с критикой президента Венесуэлы Николаса Мадуро и глав других американских государств, президент США снова вышел к микрофону, чтобы ответить на вопросы журналистов.
Трамп заявил:
🟦 Мы снова будем добывать нефть, будем ее качать:
🟦 США намерены управлять Венесуэлой "с группой";
🟦 США добьются от Венесуэлы компенсации для американских нефтяных компаний;
🟦 Конгресс США имеет привычку сливать информацию, информация попавшая в Конгресс становится общеизвестной;
🟦 Венесуэла размещала на своей территории иностранные силы и закупала наступательное оружие, которое угрожало США;
🟦 Трамп после захвата Мадуро посоветовал президенту Колумбии быть осторожнее;
🟦 Власти США доставят Мадуро в конечном счете в Нью-Йорк;
🟦 Трамп, говоря о сроке "управления Венесуэлой", заявил, что "хотелось бы, чтобы это было быстро, но потребуется какое-то время, нам придется отстроить целую инфраструктуру";
🟦 Трамп заявил, что "не предвидит сложностей между РФ и США в связи с операцией в Венесуэле";
🟦 Вице-президент Венесуэлы пообещала главе Госдепа США Марко Рубио, что готова сделать всё, что скажут США.
Также в субботу 3 января Трамп рассказал о судьбе Мадуро
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
