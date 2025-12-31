Могут поражать вертолеты и истребители: Юрий Кнутов о модернизации "средств воздушного нападения" - 31.12.2025 Украина.ру
Могут поражать вертолеты и истребители: Юрий Кнутов о модернизации "средств воздушного нападения"
Могут поражать вертолеты и истребители: Юрий Кнутов о модернизации "средств воздушного нападения" - 31.12.2025 Украина.ру
Могут поражать вертолеты и истребители: Юрий Кнутов о модернизации "средств воздушного нападения"
За последнее время произошло резкое улучшение качества ударных беспилотников и крылатых ракет. У "Гераней" появились реактивные двигатели, некоторые из них могут нести ракеты Р-60 воздух-воздух с головкой самонаведения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Украина оказалась перед беспрецедентным энергетическим кризисом из-за ударов по инфраструктуре, и этот зимний сезон может стать самой сложной за весь период конфликта, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.Отвечая на вопрос журналиста о влиянии ударов по тылу на украинский фронт, Кнутов отметил, что произошло резкое улучшение качества "средств воздушного нападения", к которым относятся беспилотники "Герань", "Гербера" и крылатые ракеты. Если сравнивать нынешнюю ситуацию с той, которая была год назад, то с нашей стороны произошел очень серьезный рывок, добавил аналитик."И этот рывок мы используем для того, чтобы мы используем для того, чтобы изолировать железнодорожные и логистические пути на юге Украины и между Польшей и Западной Украиной, чтобы ограничить поставки вооружения киевскому режиму", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.
украина
польша
западная украина
Украина.ру
новости, украина, польша, юрий кнутов, украина.ру, р-60 (ракета), дроны, бпла, ракеты, герань, логистика, западная украина, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, беспилотники, бпла сегодня, война на украине
Новости, Украина, Польша, Юрий Кнутов, Украина.ру, Р-60 (ракета), дроны, БПЛА, ракеты, Герань, логистика, Западная Украина, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, беспилотники, БПЛА сегодня, война на Украине

Могут поражать вертолеты и истребители: Юрий Кнутов о модернизации "средств воздушного нападения"

04:45 31.12.2025
 
Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
За последнее время произошло резкое улучшение качества ударных беспилотников и крылатых ракет. У "Гераней" появились реактивные двигатели, некоторые из них могут нести ракеты Р-60 воздух-воздух с головкой самонаведения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Украина оказалась перед беспрецедентным энергетическим кризисом из-за ударов по инфраструктуре, и этот зимний сезон может стать самой сложной за весь период конфликта, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Отвечая на вопрос журналиста о влиянии ударов по тылу на украинский фронт, Кнутов отметил, что произошло резкое улучшение качества "средств воздушного нападения", к которым относятся беспилотники "Герань", "Гербера" и крылатые ракеты.
"Возросла точность, дальность, появилась помехозащищенность. У "Гераней" появились реактивные двигатели, некоторые из них несут ракеты Р-60 воздух-воздух с тепловой головкой самонаведения. Они способны поражать вертолеты или истребители противника", — рассказал эксперт.
Если сравнивать нынешнюю ситуацию с той, которая была год назад, то с нашей стороны произошел очень серьезный рывок, добавил аналитик.
"И этот рывок мы используем для того, чтобы мы используем для того, чтобы изолировать железнодорожные и логистические пути на юге Украины и между Польшей и Западной Украиной, чтобы ограничить поставки вооружения киевскому режиму", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.
