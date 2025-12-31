https://ukraina.ru/20251231/mogut-porazhat-vertolety-i-istrebiteli-yuriy-knutov-o-modernizatsii-sredstv-vozdushnogo-napadeniya-1073807954.html

Могут поражать вертолеты и истребители: Юрий Кнутов о модернизации "средств воздушного нападения"

За последнее время произошло резкое улучшение качества ударных беспилотников и крылатых ракет. У "Гераней" появились реактивные двигатели, некоторые из них могут нести ракеты Р-60 воздух-воздух с головкой самонаведения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-12-31T04:45

Украина оказалась перед беспрецедентным энергетическим кризисом из-за ударов по инфраструктуре, и этот зимний сезон может стать самой сложной за весь период конфликта, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.Отвечая на вопрос журналиста о влиянии ударов по тылу на украинский фронт, Кнутов отметил, что произошло резкое улучшение качества "средств воздушного нападения", к которым относятся беспилотники "Герань", "Гербера" и крылатые ракеты. Если сравнивать нынешнюю ситуацию с той, которая была год назад, то с нашей стороны произошел очень серьезный рывок, добавил аналитик."И этот рывок мы используем для того, чтобы мы используем для того, чтобы изолировать железнодорожные и логистические пути на юге Украины и между Польшей и Западной Украиной, чтобы ограничить поставки вооружения киевскому режиму", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.

2025

