Могут поражать вертолеты и истребители: Юрий Кнутов о модернизации "средств воздушного нападения"
За последнее время произошло резкое улучшение качества ударных беспилотников и крылатых ракет. У "Гераней" появились реактивные двигатели, некоторые из них могут нести ракеты Р-60 воздух-воздух с головкой самонаведения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Украина оказалась перед беспрецедентным энергетическим кризисом из-за ударов по инфраструктуре, и этот зимний сезон может стать самой сложной за весь период конфликта, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.Отвечая на вопрос журналиста о влиянии ударов по тылу на украинский фронт, Кнутов отметил, что произошло резкое улучшение качества "средств воздушного нападения", к которым относятся беспилотники "Герань", "Гербера" и крылатые ракеты. Если сравнивать нынешнюю ситуацию с той, которая была год назад, то с нашей стороны произошел очень серьезный рывок, добавил аналитик."И этот рывок мы используем для того, чтобы мы используем для того, чтобы изолировать железнодорожные и логистические пути на юге Украины и между Польшей и Западной Украиной, чтобы ограничить поставки вооружения киевскому режиму", — резюмировал собеседник издания.
Новости, Украина, Польша, Юрий Кнутов, Украина.ру, Р-60 (ракета), дроны, БПЛА, ракеты, Герань, логистика, Западная Украина, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, беспилотники, БПЛА сегодня, война на Украине
Украина оказалась перед беспрецедентным энергетическим кризисом из-за ударов по инфраструктуре, и этот зимний сезон может стать самой сложной за весь период конфликта, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Отвечая на вопрос журналиста о влиянии ударов по тылу на украинский фронт, Кнутов отметил, что произошло резкое улучшение качества "средств воздушного нападения", к которым относятся беспилотники "Герань", "Гербера" и крылатые ракеты.
"Возросла точность, дальность, появилась помехозащищенность. У "Гераней" появились реактивные двигатели, некоторые из них несут ракеты Р-60 воздух-воздух с тепловой головкой самонаведения. Они способны поражать вертолеты или истребители противника", — рассказал эксперт.
Если сравнивать нынешнюю ситуацию с той, которая была год назад, то с нашей стороны произошел очень серьезный рывок, добавил аналитик.
"И этот рывок мы используем для того, чтобы мы используем для того, чтобы изолировать железнодорожные и логистические пути на юге Украины и между Польшей и Западной Украиной, чтобы ограничить поставки вооружения киевскому режиму", — резюмировал собеседник издания.