https://ukraina.ru/20251230/vneshnyaya-nestabilnost-vnutrennie-protivorechiya-balkany-vne-fokusa-rossiya-i-serbiya-v-2025-m-godu-1073793888.html

Внешняя нестабильность, внутренние противоречия, Балканы вне фокуса. Россия и Сербия в 2025-м году

Внешняя нестабильность, внутренние противоречия, Балканы вне фокуса. Россия и Сербия в 2025-м году - 30.12.2025 Украина.ру

Внешняя нестабильность, внутренние противоречия, Балканы вне фокуса. Россия и Сербия в 2025-м году

Для двухсторонних российско-сербских отношений 2025 год был годом испытаний

2025-12-30T10:18

2025-12-30T10:18

2025-12-30T15:47

эксклюзив

сербия

россия

александр вучич

владимир путин

газпром

нефтяная индустрия сербии

служба внешней разведки

международные отношения

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/35/1033833532_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_a65767cac72a0734486fcdb50ea2b0d4.jpg

Нефтяной коллапсГлавным из них стали санкции, которые США ввели против сербской дочки "Газпрома" - "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС). Продажа российского пакета акций и уход всего менеджмента "Газпрома" являются главными условиями для того, чтобы новая американская администрация исключила компанию из санкционного списка.В настоящее время нефтеперерабатывающий завод в городе Панчево не работает, по трубопроводу JANAF из Хорватии в Сербию не поступает нефть, а российская сторона ведет переговоры с иностранными партнерами о продаже контрольного пакета акций НИС.По словам министра энергетики Сербии Дубравки Ханданович-Джедович, в настоящее время главным претендентом на приобретение акций у "Газпрома" является венгерская компания MOL.Американские санкции против сербской дочки "Газпрома" вступили в силу 9 октября. Однако о том, что компания находится в санкционных списках американского правительства сообщил еще в конце 2024 года президент Сербии Александр Вучич.С января по октябрь 2025 года российская сторона пыталась увести НИС из-под американских санкций с помощью продажи определенного процента акций, принадлежащих "Газпром нефть" другим компаниям в структуре "Газпрома". Однако американская сторона позже заявила, что ее устроит только полный уход российского собственника из структуры собственности НИС.Тогда российская компания согласилась продать свою долю в "Нефтяной индустрии Сербии". По информации местных СМИ, Сербия предлагала выкупить долю у российского "Газпрома" за 800 млн евро, т.е. примерно за те же деньги, за которые в 2008 году российская сторона приобрела тогда убыточную сербскую компанию вместе с ее долгом.Однако эта сумма не учитывает вложения, которые российская сторона сделала за 16 лет управления компанией и которые, по различным оценкам, достигают от 3 до 6 млрд евро.Спекуляции вокруг стоимости компании и отказа Москвы продать контрольный пакет акций сербскому государству за последний год стали регулярной темой публикаций сербских СМИ, приобретая очертания настоящей антироссийской кампании. От разных околовластных экспертов и политиков стали звучать призывы национализировать компанию.В итоге Вучич в конце ноября заявил, что национализации не будет, но зато сербские власти дают российским партнерам срок до 15 января на то, чтобы заключить сделку о продаже НИС.Если сделка не состоится в назначенный срок, правительство Сербии введет собственное управление компанией и предложит российскому владельцу контрольного пакета акций максимальную возможную цену, заявил он.Однако позже американская сторона продлила срок для ведения переговоров о продаже НИС до марта. При этом лицензию, на основании которой компания могла бы работать в период ведения переговоров, американское Управление по контролю за иностранными активами так и не выдало. Поэтому непонятно, что будут делать сербские власти 15 января.Тем временем президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря напомнил, что Москва рассчитывает на исполнение сербской стороной своих обязательств по межгосударственному контракту, подписанному в момент продажи контрольного пакета акций НИС российскому "Газпрому"."Конечно, исходим из того, что дружественное нам руководство Сербии будет иметь это в виду и будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в экономику страны",— подчеркнул Путин.Напоминаем, что условия подписанного соглашения исключают возможность национализации компании.Украина стреляет в Россию из сербского оружия сербскими боеприпасамиПопадание сербского оружия в руки ВСУ в 2025 году осталось одним из главных спорных моментов в двухсторонних отношениях Сербии и России. Боеприпасы, произведенные в Сербии, время от времени появлялись на фронтах Донбасса еще с 2014 года. Сам Вучич заявлял, что Сербия продает боеприпасы странам, которые не участвуют в украинском конфликте, но что конечные потребители делают с этой продукцией, она не в состоянии проконтролировать.Однако в середине 2025 года Служба внешней разведки России впервые официально заявила о том, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Производителям в Сербии хорошо известны реальные получатели их боеприпасов и то, что снаряды будут убивать военнослужащих РФ и мирных жителей, отмечалось в сообщении СВР.Сразу же после публикации сообщения российского ведомства Вучич заявил, что экспорт боеприпасов прекращается. Тем не менее в ноябре Вучич рассказал о намерении возобновить экспорт боеприпасов. Он сослался на экономическую необходимость - по его оценке, от экспорта оружия в Сербии зависят десятки тысяч граждан.А население противВ отличие от первых двух, третий спорный момент возник не в отношениях официальных властей двух стран, а на линии российские власти – население Сербии. Весь 2025 год в Сербии продолжались антиправительственные протесты, начавшиеся после трагедии на железнодорожном вокзале во втором по величине городе страны – Нови-Саде.Там в октябре 2024 года на пассажиров, ожидавших своих рейсов, обрушился железобетонный навес. В трагедии погибли 16 человек, в том числе дети. Население страны обвиняет в случившемся коррумпированных государственных чиновников, которые ненадлежащим способом провели реконструкцию здания вокзала.Главные носители протестного движения стали студенты больших государственных вузов. Позже они потребовали проведение досрочных парламентских выборов и обещали составить список кандидатов, которых готовы поддержать. По некоторым оценкам, кандидаты, которые окажутся в так называемом студенческом списке, имеют реальные шансы пройти в парламент, так как большая часть населения Сербии готово поддержать студентов.Население страны настаивает на том, что протесты спонтанные и что в их организации не участвовали иностранные спецслужбы. Многие из участников протестных шествий пророссийски настроены и поэтому с большим сожалением восприняли некоторые заявления официальной Москвы о том, что в Сербии на деле попытка проведения цветной революции.В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия располагает данными о том, что западные государства пытаются устроить цветную революцию в Сербии, но при этом он отметил, что молодые люди, которые выходит на улицы, являются патриотами. Он выступил за налаживание диалога между представителями власти и студентами.В чем суть российской политики в отношении СербииВ уходящем году официальные российско-сербские отношения проявили заметную нестабильность, полагает профессор филологического факультета Университета в Белграде, историк литературы и преподаватель культурной истории сербов Мило Ломпар.По его словам, эту тенденцию не смогли остановить даже две встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, хотя в этом году их прямые контакты возобновились после трехлетнего перерыва."Внешняя нестабильность вызвана внутренними противоречиями обеих политик. В Сербии в уходящем году наблюдался заметный рост антироссийских нарративов в официальных СМИ. Некоторые заявления президента Сербии тоже двигались в этом русле. Это стало новым моментом в сербском обществе, где такие взгляды ранее отстаивали только прозападные СМИ. Новая тенденция может свидетельствовать об изменении политики официального Белграда“, - рассказал Ломпар в интервью Украина.ру.Расхождения, которые возникли в двухсторонних отношениях, вызваны несколькими моментами, продолжил эксперт. Это экспорт сербского оружия украинской армии, ежемесячное продление газовой договоренности, статус сербской дочки „Газпрома“ – „Нефтяной индустрии Сербии“, отметил он.В российской политике несоответствие проявилось в оценках студенческого протеста со стороны России: взгляды варьировались от тезиса о цветной революции, осуществляемой западными деятелями, до заявлений о патриотизме студентов, продолжил Ломпар. По его словам, публичная сцена была насыщена различными противоречивыми заявлениями и мнениями.„Несмотря на все это, создается впечатление, что – в отличие от западных факторов – российская политика не имеет выстроенной стратегии по отношений к Сербии. Она отслеживает только текущее состояние, и поэтому кажется неубедительной. Это может означать, что в данный момент Балканы не находятся в ее фокусе внимания“, - допустил Ломпар.Но даже если так, в более отдаленной перспективе кажется неправильным отказываться от значительного количества сербских граждан, настроенных пророссийски, полагает эксперт. При этом он допустил, что некоторые ошибочные оценки или действия в отношении Сербии являются последствием недостаточной развитости данного направления в российской политике.В отличие от ведущих западных государств, у российской политики нет никаких амбиций поддерживать контакты с какой-то альтернативной политической силой в Сербии, отметил Ломпар. Она поддерживает официальный и разведывательный каналы коммуникации, и для нее не существует никакой политической альтернативы, добавил он.„Российские СМИ в Сербии, избегая любой критики по отношению к Вучичу, гораздо больше способствуют утверждению курса официального Белграда, чем артикуляции хоть какого-то альтернативного мышления. Более того, они формируют запасную линию политики режима - ложно патриотичную и чрезвычайно полезную по отношению к западным требованиям“, - считает сербский эксперт.Российская политика не имеет отношения к возможным интеллектуальным группам, критически настроенным по отношению к сербскому режиму, подчеркнул Ломпар. Отсутствие медийного и интеллектуального влияния естественным образом переносится на отсутствие какой-либо связи с альтернативными партиями, которые имели бы критическое отношение к прозападной политике режима, полагает он.„Таким образом, создается ложный образ режима Вучич-Брнабич как единственного носителя национальных и, что просто смешно - пророссийских взглядов сербской общественности“, - сказал Ломпар.По его словам, из-за такой позиции создается впечатление, что Сербия – это всего лишь разменная монета в игре, в которой участвуют ведущие государства Запада с одной, и Россия с другой стороны.„Такое уже происходило в истории. Но возможная компрометация российской политики не должна заходить глубоко в культурологические слои сербского общества. В этом смысле, в отличие от советской, имперская российская политика кажется недостижимым образцом для подражания“, - подытожил Мило Ломпар.О том, как развивалась политическая ситуация в Польше в 2025-ом году - в статье Олега Хавича "Польша в 2025 году: новый президент, старые проблемы".

сербия

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, россия, александр вучич, владимир путин, газпром, нефтяная индустрия сербии, служба внешней разведки , международные отношения, международная политика, москва, украина.ру, украина.ру