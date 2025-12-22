Ретрансляторы против катушки: эксперт оценил методы противодействия и потенциал новых технологий

https://ukraina.ru/20251222/retranslyatory-protiv-katushki-ekspert-otsenil-metody-protivodeystviya-i-potentsial-novykh-tekhnologiy-1073444315.html

ВСУ пытаются нейтрализовать российские дроны на оптоволокне, используя ретрансляторы для полетов за пределы досягаемости катушки. Против этого есть ответ, а вот украинские дроны-перехватчики сбоят в решающий момент из-за проблем с оптическим зрением. Такую оценку дал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев

На вопрос журналиста о том, как ВСУ пытаются противостоять дронами на оптоволокне, Чадаев указал на основную тактику. "Пытается перелететь. У катушки есть свои ограничения по дальности. Можно ее увеличить, но риск обрыва возрастает. Поэтому если мы летаем на 20 километров, то украинцы пытаются установить в небе ретрансляторы и на радиоканале летать на 50 километров", — заявил он.При этом, как отметил эксперт, у российских войск есть контрмеры. "Но у нас тоже есть на это ответ. Не скажу пока, какой, но есть", — добавил Чадаев.Комментируя третью часть прогноза — об украинских дронах-перехватчиках, глава "Ушкуйника" выразил скептицизм. "Но пока что эти перехватчики – мазилы. Почему? Потому что оптическое зрение сбоит на последних десятках метров. Да, в теории они могут поменять правила игры, но на практике – не верю", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.

