https://ukraina.ru/20251216/1073180744.html

Полковник Геннадий Алехин: Медийная победа ВСУ под Купянском обернется для них тяжелыми последствиями

Полковник Геннадий Алехин: Медийная победа ВСУ под Купянском обернется для них тяжелыми последствиями - 16.12.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Медийная победа ВСУ под Купянском обернется для них тяжелыми последствиями

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2025-12-16T13:26

2025-12-16T13:26

2025-12-16T13:26

эксклюзив

спецоперация

купянск

оскол

геннадий алехин

вооруженные силы украины

"рубикон"

иностранные наемники

рсзо

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg

Под Купянском продолжаются упорные и тяжелые бои. Который день подряд противник пытается деблокировать свои разрозненные подразделения в западной и юго-западной частях агломерации и силами штурмовых групп вклиниться в центральную часть города. С этой целью в бой брошены с других участков фронта две бригады ВСУ, а также задействованы два штурмовых полка и отряды специального назначения ССО и ГУР. Все они изрядно разбавлены наемниками из стран Латинской Америки. Слабая подготовка и отсутствие боевых навыков действовать в составе штурмовых подразделений компенсируется наркотической подпиткой.Одновременно с попытками контратаковать и вклиниться штурмовыми группами в некоторые районы Купянска пропаганда киевского режима раздувает тему, что ВСУ якобы контролируют едва ли не основную часть правобережья Оскола. Тем самым враг пытается создать иллюзию своей победы, которую пытается подать как грандиозный успех, способный решить итог всего конфликта в пользу Украины.Бесспорно, нашим подразделениям из состава 68-й мотострелковой дивизии и 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" приходится действовать в условиях непрекращающихся контратак. Причем применять различные тактические приемы и маневренные действия. Идет обычная боевая работа, в рамках которой отход с невыгодных позиций не является чем-то из ряда вон выходящим.Большую помощь на закрепленных плацдармах нашим войскам оказывают подразделения центра "Рубикон" и переброшенные на этот участок подразделения БПЛА.К тому же, в круглосуточном режиме активно работает ВКС, дальнобойная артиллерия, РСЗО. Они наносят мощные, комбинированные удары по местам переброски резервов противника, подавляют огневые позиции, уничтожают бронированные цели.ВСУ сейчас находятся в крайне затруднительном положении.Судя по динамике боевых действий, генералу Драпатому, отвечающему за группировку украинских войск на Харьковском направлении, не удалось в полной мере провести контрнаступательную операцию под Купянском. Противник не смог отбить несколько населенных пунктов на северо-западе от города (Радьковка, Кондрашовка) и закрепиться в городских кварталах двух микрорайонов. Об этом официально сообщили в пресс-центре группировки войск "Запад".Тем временем ВС РФ ведут наступательные бои на севере Харьковской области. Удары наносятся в сторону Старого Салтова, Печенегов, Чугуева. Эти населенные пункты уже вплотную примыкают к линии боевого соприкосновения. Противник пытается укрепляться в районе Великого Бурлука.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20251215/voenkor-andrey-kots-rossiya-vozmet-gulyaypole-udarom-s-severa-na-yug-a-vsu-sozhgut-rezervy-pod-1073153503.html

купянск

оскол

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, спецоперация, купянск, оскол, геннадий алехин, вооруженные силы украины, "рубикон", иностранные наемники, рсзо, дроны, артиллерия, авиация