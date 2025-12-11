https://ukraina.ru/20251211/v-ssha-zagovorili-dividendy-vladimir-vasilev-o-tom-pochemu-tramp-radi-mira-na-ukraine-davit-na-1072957759.html

В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу

В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу - 11.12.2025 Украина.ру

В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу

Либо будут приняты какие-то компромиссные решения между США и их основными европейскими союзниками, либо они разругаются окончательно и бесповоротно. Тогда Россия резко усилит свою активность на линии боевого соприкосновения, а Украина увязнет в политическом кризисе.

2025-12-11T14:40

2025-12-11T14:40

2025-12-11T14:40

интервью

украина

сша

европа

дональд трамп

кир стармер

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

the wall street journal

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058197380_78:0:1280:676_1920x0_80_0_0_cd3fdda2d8edfda9e2ff0bf9746388a3.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что на выходные дни запланированы переговоры в Европе на тему украинского урегулирования.— Владимир Сергеевич, переговоры о мирном плане интенсивно идут между США, Европой и Киевом. Как считают отдельные западные эксперты, решение украинского кризиса находится на финишной прямой. Так ли это, и от чего зависит решение?— На сегодняшний день все упирается в позицию Европы. Какие-то окончательные или промежуточные моменты будут ясны на встрече, которая пройдет в конце недели между Трампом и лидерами Европы (Стармером, Макроном и Мерцем). Пока не ясно, в каком формате это пройдет: евролидеры приедут в Вашингтон, это будет видеоконференция, или встреча полномочных представителей стран.В любом случае на повестке, насколько я понимаю, принципиальный вопрос — что делать с Украиной. Администрация Трампа настроена решительно, понимая, что времени для обсуждений мирного плана не осталось — нужно принимать решение. Поэтому США оказывают давление и на Украину, и на европейские страны.В целом ситуация выглядит так, что идут общие разговоры относительно параметров этого плана, но, по моим ощущениям, договоренность по основным пунктам не достигнута.Украина всячески тянет время, и, полагаю, что в скором времени мы станем свидетелями дальнейшего развития политического, государственного кризиса в стране. По-моему, это главный фактор, который Соединенные Штаты Америки дальше готовы продвигать.То есть в данном случае у Вашингтона, видимо, осталось два основных рычага давления на Киев. Это остановка военной помощи ВСУ и обеспечение их разведданными. Дескать, вам нечем защищаться, у вас нет никаких козырных карт.— Каких лично вы ожидаете результатов от этой встречи и далее?— Для меня не просматриваются пока что контуры мирного плана. Во-первых, кто будет подписывать соглашение со стороны Украины? Во-вторых, Киев может прибегнуть к тактике (что уже было), что должно быть парафирование согласия со стороны европейских стран.Посмотрим на результаты встречи. Думаю, либо будут приняты какие-то компромиссные решения между США и их основными европейскими союзниками, либо они разругаются окончательно и бесповоротно. И тогда, по моим ощущениям, политический кризис будет развиваться на Украине, ослабляя ее позиции.Возможно, Россия сейчас резко усилит свою активность на линии боевого соприкосновения (о чем предупреждал Трамп, да и мы говорим), и Украина рискует потерять еще больше территорий. Насколько я понимаю, этот вариант в наибольшей степени просматривается.То есть — военная составляющая и нарастание политического кризиса на Украине. Иная линия развития переговорного процесса представляется мне проблематичной, тем более Трамп сказал, что разговоры с упомянутым европейским трио уже прошли — и на повышенных тонах.— На что влияет ситуация с возможными выборами на Украине?— На сегодняшний день это план американцев по смене режима на Украине, то есть замене Зеленского, что он, кстати, прекрасно осознает.Здесь для США самое главное — определиться со своим кандидатом, профинансировать его, дать репутационные гарантии, заключить соглашение об его обязательствах перед американцами. Возможно, именно по этому варианту пойдет развитие событий. Но, как видите, Зеленский снова затягивает ситуацию.Результатом этого станет нарастание экономических и военных трудностей на Украине, как я сказал.— The Wall Street Journal написала, что США передали Европе план возвращения России в мировую экономику, том числе, что касается возобновления поставок российских энергоресурсов в Западную Европу…— Да. Возможно, это самый главный рычаг давления США на Европу, которые, по сути, готовы снести украинский режим ради этой ситуации. То, что они сегодня предлагают, — сделка с Европой, преференции, некая экономическая компенсация за потерю европейцами Украины или за мир там.Согласиться на это Европа или нет, вопрос остается для меня открытым. Но решать придётся, потому что, как я сказал, американцы не намерены дальше тянуть эту проблему.План интеграции России в мировую экономику подталкивает США заниматься вопросом мира на Украине — в Америке “заговорили” дивиденды. Для Трампа это не просто некий мир, за который он получит премию, но и возможность к реализации больших проектов. Поэтому США будут занимать бескомпромиссную позицию.Что касается Европы, то, конечно, и Стармеру, и Макрону, и Мерцу сложно заканчивать с Украиной. Но не нужно забывать, что они могут подписать себе политический приговор. Это может усугубить кризисную ситуацию в Германии и Франции. Под “шахом” находится и Стармер, хотя запас прочности у него больший. Тут многое зависит от того, кто из них посыпется первым.Владимир Зеленский вертится как уж на сковородке. Договорился уже до того, что готов провести выборы, намекает на отказ от Крыма и НАТО и что он готов к энергетическому перемирию. Об этом в материале Павла Котова Психология наркомана. Обещать все ради дозы, а потом все забыть.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, европа, дональд трамп, кир стармер, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, the wall street journal, сво, переговоры, переговоры по украине 2025, кризис, экономика