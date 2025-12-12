https://ukraina.ru/20251212/priglasyat-k-stolu-belykh-gospod-aleksandr-frolov-o-tom-chto-ssha-potrebuyut-v-obmen-na-investitsii-v-1072970362.html

Пригласят к столу белых господ? Александр Фролов о том, что США потребуют в обмен на инвестиции в Арктику

В виде дипломатического давления, помимо пряника, нам обозначают некий кнут. И когда у нас лидеры общественного мнения с восторгом рассказывает, как руководство США возит по столу руководство подконтрольной Киеву территории, мне кажется, что они выдают желаемое за действительное.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Администрация президента США Дональда Трампа передала европейцам ряд документов, в которых излагается американское видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. - Александр Сергеевич, один из документов подразумевает инвестиции американских компаний в стратегические сектора, от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике, а также помощь в восстановлении потоков российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир. Насколько интересны российскому нефтегазовому сектору такие предложения?- Если говорить о бурении в Арктике, то подобного рода инвестиции нужно рассматривать не сами по себе, а в контексте. Контекст следующий. На мировом рынке острой необходимости в резком увеличении добычи и предложения нет. При этом российская Арктика является одним из перспективных и практически неисследованных регионов. Если посмотреть на события последних 11 лет, то мы обнаружим, что такая крупная американская компания, как Exxon Mobil в партнерстве с Роснефтью проводила геологоразведочные работы в Карском море, в ходе которых было обнаружено месторождение, названное "Победа". При том, что работы выполняла и финансовые риски брала на себя ExxonMobil.Это свидетельствует не столько о благорасположенности ExxonMobil к Роснефти, в частности, и России вообще, сколько о том, что регион, в котором компании разрешили поработать, являлся слишком привлекательным, чтобы дополнительно торговаться.То есть им наша Арктика нужнее, чем они нам в этой самой Арктике.Интересный момент. В 2014 году, когда это месторождение "Победа" было открыто, руководство Соединенных Штатов Америки запретило ExxonMobil дальше сотрудничать с Роснефтью в Арктике, ну и вообще с Россией в Арктике. После открытия месторождения компании ExxonMobil сказали большое спасибо с российской стороны, а с американской стороны ее заставили уйти после всех понесенных затрат.Теперь что касается восстановления потоков. Звучит очень мило. Но хотелось бы понять, а какой механизм подразумевается под этим? Возникает, как минимум, два вопроса в связи с этим предложением.Провели ли Дональд Трамп и его администрация переговоры с европейскими лидерами и те отказались от планов по отказу от российских энергоносителей к 1 января 2028 года? Мне о такого рода переговоров ничего не известно. Более того европейские власти настаивают на ускорении отказа от российских энергоносителей.Вопрос второй. Есть ли в Европе рынок? Он может показаться издевательским, но он не праздный. Этот вопрос игнорируется как российскими политологами, экономистами, лидерами общественного мнения, так и европейскими властями.Европейские власти гордо заявляют, что заместили российский газ на своей территории, после чего наши уважаемые лидеры общественного мнения начинают рассказывать, что это американцы заставили вас покупать свой дорогой СПГ. "Американцы" это Total (Франция), Shell ((Великобритания/Нидерланды) и BP (Великобритания), но нашим лидерам общественного мнения не до того, чтобы в таких тонкостях разбираться.Главным средством сокращения спроса на российский газ было падение спроса на газ вообще. Спрос на газ в 2024 году в Европе (Евросоюз плюс Великобритания) был примерно на 100 миллиардов кубических метров меньше, чем в 2021 году. Это был несознательный шаг. Это было давление экономических факторов, которое привело к падению спроса.Можно подискутировать на тему восстановления спроса, если будет надежный источник поставок в виде российско-европейских газопроводов, но на данный момент рынка в Европе нет.И правильно ли я понимаю, что руководство Соединенных Штатов уговорит компании, поставляющие нефть и нефтепродукты в Соединенных не поставлять их в Европу, потому что российская нефть и нефтепродукты должны закрыть этот сегмент рынка?Газовый рынок восстанавливается, но это восстановление, пока занято имеющимися источниками. И тут мы переходим к критической части. Какие гарантии будут заложены в эти нормативно-правовые акты? Или нам пообещают и опять поводят за нос?Не может ли так случиться, что американская сторона поиграет в благородство, поиграет в миротворцев, поиграет в дипломатов, а потом скажет, что не получилось уговорить европейцев. А мы в это время что должны будем делать? Закрывать глаза на происходящее в Венесуэле или что-то другое, на что надо будет закрыть глаза, пока нас не вернут к праздничному столу белых господ?То есть такого рода предложения со стороны США, если они будут приняты, должны рассматриваться под лупой, под электронным микроскопом, а не оптическим. Потому что такого рода предложения бессмысленно без гарантий и без контекста, в котором это предложение вносится. В общем, я с большим подозрением отношусь к тому, что вы только что перечислили.Мне кажется, что нас к чему-то нехорошему склоняют. К примеру, "мы вам пообещаем, но вы сейчас не вписывайтесь за Венесуэлу. Мы там какие-то танкеры захватываем, каких-то людей бомбим, но они же плохие…". Видимо, все люди, которых там убивают сейчас в Венесуэле, это все плохие.- Что значит нынешний этап эскалации в акватории Черного моря, то есть повторяющиеся атаки на танкеры так называемого теневого флота и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума?- В виде дипломатического давления, помимо пряника, нам обозначают некий кнут. И когда у нас лидеры общественного мнения с восторгом рассказывает, как руководство США возит по столу руководство подконтрольной Киеву территории, мне кажется, что они выдают желаемое за действительное. Мол, американцы хотят хорошего, а вот британцы…В данный момент видим какие-то обещания на дипломатическом уровне, авансы, реверансы и благосклонные кивки в нашу сторону, которые нам почему-то очень нравятся, они напрягают и не обескураживают. И кроме вот этих авансов и реверансов, мы имеем дело с давлением, довольно чувствительным, на транспортную инфраструктуру.Давление, которое проводится руками киевских властей, удивительным образом не сопровождается пиаром в западных СМИ. Таким образом подталкивают нас принять какие-то решения.Если говорить об ответных мерах, то суда можно отправлять с сопровождением. Либо озаботиться строительством трубопроводов. Нам же надо поставлять нефть не столько в Турцию, сколько в сторону Средиземного моря. Тогда давайте поговорим с Турцией, возможно, мы сможем построить мощный трубопровод в этом направлении.- Но история "Северных потоков" показывает, что такая инфраструктура тоже уязвима перед диверсионными атаками.- Да, эту историю надо помнить. Но есть возможность строительства трубы по суше, либо на мелководье, там, где мы заметим любой катамаран, надувной матрас, или на чем там перевозили пять тонн взрывчатки.С другой стороны, в акватории Черного моря атаковать инфраструктуру будет сложнее. Черное море в несколько раз глубже Балтийского. Напомню, что теракт на "Северных потоках" был совершен на небольшой глубине.Также на тему энергетики - Экономика Украины и война: электрическая децентрализация и европейские финансовые споры

Денис Рудометов

Денис Рудометов

интервью, арктика, европа, великобритания, дональд трамп, роснефть, ес, северный поток