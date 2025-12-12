https://ukraina.ru/20251212/1072975560.html

Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки

Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки

Понятное дело, что от Райгородка до северных окраин Дружковки у ВСУ есть какой-то заслон. Это направление прямо просится: "Идите сюда". Вот наши и пойдут. Посмотрят, какая у них там оборона

интервью

олег измайлов

северск

святогорск

константиновка

вооруженные силы украины

сво

владимир путин

уголь

донбасс

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов - член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников", который хорошо знает места военных действий и плотно общается с бойцами на передовой. Ранее Владимир Путин провел в Кремле совещание, посвященное ситуации в зоне СВО, в ходе которого из первых рук получил доклад о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Президент отметил, что освобождение города значительно приближает изгнание украинских формирований с территории России и восстановление мирной жизни Донбасса. - Олег Витальевич, в последний раз мы общались с вами еще в феврале. Вы тогда сказали, что для обрушения фронта ВСУ нам необходимо занять три ключевые точки: Купянск, Константиновку и Северск - костыль, который не дает упасть Красному Лиману. Чего ждать дальше, учитывая, что Северск теперь наш? - Все зависит от того, насколько прочной окажется оборона ВСУ из сети опорников на всем протяжении от Красного Лимана до Константиновка. Если это полевая оборона, которая опирается не небольшие населенные пункты, все обвалится достаточно быстро. Южному флангу вражеского гарнизона в Лимане уже приходит конец. Если еще с севера надавим, то ВСУ быстро-быстро побегут к Райгородку. Причем бежать им придется не по автомобильному и железнодорожному мосту через Северский Донец, а через плотину между Райгородком и Брусовкой, потому что эти мосты уже взорваны. Мне, честно говоря, автомобильный мост жалко. Хороший был мост. Относительно новый. Его же построили только в 1990х годах. До этого автомобильного моста между Славянском и Лиманом не было. Все автобусы, грузовики и даже велосипедистов ездили через плотину. И сейчас украинцы по ней сильно не наездятся. Если наши войска пойдут по левому берегу Донца и форсируют его в районе Щурово, то смогут ударить на север в сторону Святогорска (через Сидорово и Маяков). Если же пойдут по правому берегу, то постепенно завяжут бои за Николаевку - город энергетиков Славянской ТЭС. Конечно, эта станция - серьезный хозяйственно-промышленный кластер. ВСУ там могут держаться достаточно долго. Об этом говорит опыт покойного "Моторолы", когда он в 2014 году два месяца своим небольшим отрядом отбивался от превосходящих украинских сил. Если бы ему еще подбросили минометов и самоходок, он бы еще года два сидел. Местность эта известная. И наши, и вражеские командиры здесь все знают. Николаевка и Райгородок вместе с плотиной станут одной из ключевых точек на фронте. Там ВСУ будут упорно обороняться. Посмотрим, как они будут свою "шахматку" из укрепов строить, как это делали немцы еще в Первую мировую войну. Еще многое будет зависеть от того, как мы будем идти от Лимана вдоль своего берега. Да, сейчас мы окружаем Яровую, но она не на самом берегу находится, а в полукилометре от него. И вдоль этого берега лес, за который ВСУ тоже могут подержаться. Но в целом до Сидорово и Маяков пустынные места. Что касается других участков, то сейчас группировка "Центр" заканчивает с Димитровом. Потом она возьмет Доброполье, а там уж и рукой подать до еще одного райцентра - Александровки. Только если Доброполье был шахтерским городом, то Александровка - чисто сельскохозяйственный. Его в свое время к промышленному Славянскому району привязали, чтобы было, где капусту выращивать. Самое главное, что Северск теперь наш. Ведь мы эту занозу еще с 2023 года после освобождения Артемовска не могли вытащить. Пространства для стратегических мечтаний очень много. Но мы пока не будем впадать в ересь. - То есть уже нет смысла говорить про отдельные села возле Северска. Мы должны как единое целое рассматривать всю линию от Красного Лимана до Константиновки. - Конечно. Там же у ВСУ крупного ничего нет. Николаевка станет последней остановкой перед Славянско-Краматорской агломераций. Понятное дело, что от Райгородка до северных окраин Дружковки у них есть какой-то заслон. Это направление прямо просится: "Идите сюда". Вот наши и пойдут. Посмотрят, какая у них там оборона. - И, получается, что после окончательной зачистки Димитрова "Центр" пойдет на Доброполье, а не будет пытаться отсечь Констатиновку от остальной Славянско-Краматорской агломерации? - Наступая на Доброполье, ты уже окружаешь Константиновку. А если возьмешь Александровку, это фактически выход в тыл Дружковке и Краматорску. Пока же по Константиновке мы просто давим вдоль железной дороги со стороны Часов Яра, Предтечино, Иванополья и некогда знаменитого совхоза Бересток, чтобы украинцы не могли маневрировать. Захотят уйти - мы зайдем. - А если мы возьмем Николаевку, то она сможет стать удобной "цитаделью", откуда мы будем запускать дроны и бить артиллерией по целям в самом Славянске и Краматорске? - Конечно. Оттуда три-четыре километра до Славянска. Люди раньше туда пешком на работу ходили. - И по поводу Святогорска. Какие нам надо решить задачи, чтобы им овладеть? - Район Святогорска всегда был занозой для тех, кто держит оборону или наступает на левом берегу Донца. Когда в 1941 году немцы наступали со стороны Днепра, они, пользуясь тем, что на западном берегу крутые высоты под сто метров, били по нашим позициям и быстро преодолели Донец. И наоборот, когда началось освобождение Донбасса, наша дивизия, которая наступала с левого берега, полегла за три дня. Сейчас нам тоже придется тяжело. Моста там нет. Донец там не самый широкий, но и не самый узкий. В идеале для освобождения Святогорска надо брать Изюм. А этим наши войска займутся, когда закончат с Боровой и форсируют Оскол. То есть к Святогорску можно подойти через Студенок - некогда знаменитое курортное место севернее Святогорска. А еще лучше - форсировать Донец в районе Яровой и выйти ВСУ в тыл с юга. И потом, Святогорск надо сберечь. Это уникальное культурно-туристическое место. Там и Свято-Успенская Лавра - одна из трех лавр, доставшихся Украине после распада СССР. Там и уникальнейший памятник Артему на горе, который выше всех стоит. Его можно сравнить со статуей Христа в Рио-де-Жанейро. Он даже немцев пережил. Украинцы пытались его взорвать, но поняли, что нельзя, потому что он внизу все снесет. В общем, Святогорск - это важное место и с точки зрения религии, и с точки зрения идентичности Донбасса. Его надо потихоньку обходить, чтобы не разрушить. - В таком случае, в какие сроки может быть окончательно зачищен Димитров и восточный берег Оскола, чтобы мы могли высвободить силы для таких обходных маневров? - А кто сказал, что мы будем на Святогорск наступать? Это только Генштаб знает. Я бы вообще направил "Центр" в Днепропетровскую область, чтобы освободить Першотравенск и Павлоград и вообще оставить Ахметова без всякого угля. Это же фактически западный Донбасс. Там уголь хороший. С Димитровом все понятно. Если какие-то отдельные группы ВСУ оттуда выйдут, это ничего не изменит. Наши за них крепко взялись. Никого не выпускают. Мне даже трудно понять, куда они выходить будут? Там же одна дорога. В сторону Родинского, которое мы вот-вот возьмем. С Купянском сложнее, потому что у нас там не очень много сил. Нам бы людей побольше. Мы же мечтаем об этом. Хотим, чтобы СВО быстрее закончилось нашей победой. - Если по людям мы решительного перевеса не добьемся, то что мы можем сделать в плане вооружений и системы управления, чтобы не растерять сегодняшний высокий темп продвижения? - Всем бы очень хотелось, чтобы артиллерия работала в огромных количествах и тучами летали беспилотники. Чтобы на узком участке фронта было не 100 дронов, а 10 тысяч. И, конечно, брони должно быть много. Если бы наступало 300-400 танков, никакие дроны бы их не остановили. Понятно, что такого мы не добьемся. Но всего должно быть больше. Вот мой простой ответ.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время

