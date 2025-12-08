https://ukraina.ru/20251208/glavnoe--tsifry-greg-vayner-o-podvokhe-rubio-i-o-tom-kto-postavit-tochku-v-peregovorakh-po-ukraine-1072802026.html

Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине

Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине - 08.12.2025 Украина.ру

Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине

Почему у США пошел разлад с Европой и негатив к НАТО? Стоит ли считать новую американскую стратегию национальной безопасности позитивной для России? Кто поставит точку в переговорах по Украине?

2025-12-08T16:26

2025-12-08T16:26

2025-12-08T16:44

интервью

сша

украина

россия

дональд трамп

грег вайнер

джаред кушнер

нато

сенат

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068470083_208:72:1577:842_1920x0_80_0_0_5347b72057ba1216019adc2843ccfa6c.png.webp

На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог американист Грег Вайнер.Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой указано, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией.— Грег, как вы можете прокомментировать новую стратегию национальной безопасности США, в частности ее пункты в отношении Европы и НАТО?— Это действительно важный момент — почему у США пошел разлад с Европой и негатив к НАТО и вообще, почему в стратегии упомянуты пункты на эту тему. В данном случае я бы обратил внимание на цифры, на которые почему-то никто не смотрит и не говорит о них. За 75 лет своего существования блок обошелся странам в 22 триллиона долларов, при том что 16 триллионов — вложили США!Мне странно слышать заявления стран Евросоюза, входящих в НАТО, которые укоряют Трампа, что Америка их бросает, забывает. Хотя США за них платили много-много лет. Трамп предлагал поднять выплаты государств на НАТО с 1,5 до 2,5-5% от ВВП, но страны кочевряжатся. Они привыкли, что за них выкладывается дядя Сэм. Я специально изучил этот вопрос. Так вот, никто из европейских лидеров ни разу не сказал Америке: мы будем платить, вот деньги, оставайтесь. А ведь не у всех европейских стран финансы поют романсы. Среди них есть достаточно богатые государства, которые в состоянии делать выплаты. Это одна сторона медали.А второй момент — европейцы все-таки немного зашевелились. Бюджет НАТО составил 1,1 триллиона долларов в этом году, европейские страны и НАТО заказали оружие в США на 265 миллиардов долларов. То есть они почувствовали, что с деньгами нужно расставаться.В целом же это вся история — тонкий лед. Насколько хватит терпения Трампа и американских налогоплательщиков? Будет ли Евросоюз готов быстро и эффективно расстаться с деньгами? Цифры очень убедительные, а американцы умеют считать, как никто в мире. Думаю, это тот самый рычаг, которым скоро начнет пользоваться Трамп, чтобы отстоять свою позицию по России.— Есть ли связь между выходом стратегии и идущим переговорным процессом по Украине?— Осталось 11 месяцев до выборов 2026-го года, когда будут переизбираться Палата представителей, Сенат, губернаторы, судьи, прокуроры, и так далее. Для Трампа это, наверное, одно из самых важных событий в жизни, потому что он хочет сохранить кресло президента. Он желает стать одним из самых великих лидеров за всю историю США: главным миротворцем и первым человеком в американской геополитике.Для этого ему нужна сокрушительная победа на выборах — показать, что электорат (и не только) безоговорочно поддерживает именно его персону. Вспомним времена Рональда Рейгана и рейгановских демократов, которые поддерживали республиканского президента. Так вот, цель Трампа на выборах — такие демократы и 33% голосов электората. А внутренняя политика Трампа несколько сдала. Инфляция поднялась немного, но цены выросли прилично. А я вам напомню, что иммиграция, ценообразование, борьба с наркотиками и экономика в целом — это 99% чаяния американских избирателей.— Мы с вами неоднократно говорили, что в Сенате и Конгрессе довольно много антироссийски и проукраински настроенных людей. Так почему Трамп не сделал акцент на это, а пошел именно против Европы и НАТО?— Небольшое уточнение — Трамп не выступает против Европы, за или против России или Украины. Опять же вернемся к цифрам. В Соединенных Штатах проживает 900 тысяч украинцев, 10 миллионов поляков и 65 миллионов латиносов — это к слову том, чьи голоса нужны в первую очередь Трампу.Так вот, когда американский Конгресс и Сенат требуют от министра обороны Соединенных Штатов отчитаться о событиях в Венесуэле (как бомбили суда в Карибском море без решения и доказательств) — это борьба за голоса латиноамериканцев. А борьбы за голоса украинцев нет — они не имеют политического веса. Есть просто решение так себя вести.Обратите внимание на еще один важный момент. После публикации стратегии национальной безопасности, на следующий день, Марко Рубио приветствовал Финляндию, которая купила у США 46 самолетов F-35 и ждет их поставок в 2026 году. Получается, офис Белого дома публикует стратегию, где говорит одно, а госсекретарь, второй человек по влиянию после Трампа, на следующее утро говорит совсем другое.То есть в данном документе есть много вещей, которые не видны невооруженным глазом.— Немного о переговорах. Келлог, который покинул пост спецпредставителя по Украине, заявил, что почти все вопросы мирного соглашения решены, а осталось договориться о принадлежности Запорожской АЭС и территорий Донбасса. А как же то, чтобы русский язык получил государственный статус на Украине? И что будет нейтралитетом страны? Неужели все это урегулировано?— Когда на переговорах появляется Кушнер, это говорит о том, что они на финальной стадии. Вспомните, переговоры с Омане, Кувейте, Сирии — везде был зять Трампа, чтобы финализировать последний вариант соглашения, отполировать и подписать его. И опять же появляются цифры: два миллиардера в американской делегации и 5 часов беседы с Владимиром Путиным. Мое мнение: если два американских богатейших политика (Кушнер и Уиткофф) проводят столько времени в компании президента Российской Федерации, это говорит о чем-то весомом. Я уверен в том, что скоро мы увидим результат.А в украинском парламентском пространстве, да, происходят дикие вещи. Взять тот же закон о том, что русский язык не охраняется на территории Украины — который недавно был принят. Это, конечно, говорит о том, что Киев пытается сорвать переговорный процесс с Россией и США, плюнуть против ветра, и так далее.— А тем временем в Лондоне должно пройти совещание Макрона, Мерца, Стармера и Зеленского. Видимо, будут обсуждать мирное соглашение. Что нам ожидать от этой встречи?— Самое главное — цифры: как увести российские 180 миллиардов и отдать их Украине. Потому что все обсуждения вне денег для западников, это не переговоры. Чем платить за украинское вооружение? Как финансировать украинских пенсионеров и чиновников? Тем же гражданам Германии совсем не нравится перспектива расходовать свои деньги на Украину, тем более влезать в долг 180 миллиардов евро. Здесь Мерц рискует потерять и так небольшие 23% голосов жителей страны.Ходят упорные слухи со вчерашнего вечера, что якобы группа бельгийских политиков, экономистов и юристов нашла какую-то лазейку в местном законе, которая позволит Бельгии выдать российские деньги с бельгийских счетов. Но пока что ничем конкретным эти рассказы не подтверждены.С другой стороны, Euroclear, где хранятся российские активы, заявила, что обратиться в суд, если у нее административно изымут финансы РФ. И вот тут все достаточно туманно: какой это будет суд и какое он вынесет решение, непонятно. Но думаю, что мы увидим развитие этой истории в течение 1-2 дней.— А что вы думаете об агрессии украинского режима против Турции?— Во-первых, Украина показывает, кто не с нами, тот против нас. Цель — запугать страны черноморского бассейна и сделать так, чтобы им стало не по карману делать страховки на танкеры, и государства отказались заниматься судоходством в районе Черного моря.Во-вторых, все политические и идеологические вопросы опять же упираются в деньги. Украина все считает и докладывает своим партнерам на Западе. Российский НПЗ на 1-2 дня прекратил работу, российский терминал на 1,5-2 дня перестал отгружать нефть — они считают убытки и докладывают. Говорят — вот здесь у нас победа, Россия столько-то потеряла, и так далее.Когда говорят, что Трамп — это про деньги, то это не так. Трамп — это про большие деньги. А большие деньги — это большая система. Об этом в интервью Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, украина, россия, дональд трамп, грег вайнер, джаред кушнер, нато, сенат, ес, f-35, переговоры, переговоры по украине 2025, деньги, замороженные активы, марко рубио, украина.ру, украина.ру