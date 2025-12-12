https://ukraina.ru/20251212/rossiyskie-gerani-udarili-po-nikolaevu-i-dnepropetrovskoy-oblasti-1072986891.html

Российские "Герани" ударили по Николаеву и Днепропетровской области

В ночь на пятницу российские дроны "Герань" поразили цели противника в Николаеве и Днепропетровской области, передает 12 декабря телеграм-канал Украина.ру

Кроме того, в сети появились кадры горящей подстанции в Одессе. Местные власти пожаловались на поражение инфраструктуры и проблемы с электро- и водоснабжением.Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение минувшей ночи как раз поступало об ударах по инфраструктурным объектам в Одессе. По информации местных каналов, в городе гремели многочисленные взрывы, фиксировались пожары.ВС РФ также нанесли удары по целям во временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

