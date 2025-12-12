Российские "Герани" ударили по Николаеву и Днепропетровской области
В ночь на пятницу российские дроны "Герань" поразили цели противника в Николаеве и Днепропетровской области, передает 12 декабря телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, в сети появились кадры горящей подстанции в Одессе.
Местные власти пожаловались на поражение инфраструктуры и проблемы с электро- и водоснабжением.
Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение минувшей ночи как раз поступало об ударах по инфраструктурным объектам в Одессе. По информации местных каналов, в городе гремели многочисленные взрывы, фиксировались пожары.
ВС РФ также нанесли удары по целям во временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.
Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
