Украинцы для битья. Поляки от угроз украинцам насилием всё чаще переходят к действиям

За семь месяцев 2025 года число преступлений против украинцев в Польше выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более пятой части из них – нападения с нанесением телесных повреждений.

В Польше вот уже несколько дней обсуждают данные местной полиции о преступлениях в отношении граждан Украины, обнародованные провластными изданиями – Onet.pl и Gazeta Wyborcza."Согласно данным, собранным полицией в период с 1 января по 31 июля 2025 года было зарегистрировано 543 преступления на почве предрассудков. Это на 159 больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда их было 384. Это означает рост на 41%", – цитировали издания представителя Главного управления полиции, комиссара Виолетту Шубскую.Наибольшее число преступлений совершено по ст. 190 п. 1 Уголовного кодекса Польши (угроза насилием): только с января по июль 2025 года в отношении украинцев зарегистрировано 322 подобных случая. Для сравнения: почти столько же аналогичных преступлений насчитывалось за весь 2022 год (317), в 2023 году таких было 359, а в 2024-м их число увеличилось до 479. Очевидно, что в 2025 году этот рекорд будет побит.На втором месте – преступления, связанные с уничтожением имущества, осуществлённые по признаку принадлежности жертв к украинскому народу. В 2024 году их было 421, а за первые семь месяцев 2025 года – уже 306. На третьем месте – физическое или психологическое насилие над украинцами. В 2024 году таких случаев зарегистрировано 278, а с начала 2025 года – 196. При этом от нападений, повлекших лёгкие и средние телесные повреждения, пострадали 204 украинца в 2024 году и 118 – за семь месяцев текущего года. То есть более 20% из всех преступлений против украинцев в Польше составляют зафиксированные судмедэкспертами телесные повреждения."Преступление на почве ненависти отличается тем, что преступник совершает его с определённой мотивацией – предрассудком. Такие преступления являются проявлением дискриминации и нарушением основных прав человека. Крайне важно установить и задокументировать на досудебном этапе, что преступник выражал негативное отношение к конкретной группе людей, к которой принадлежала жертва, или что он предполагал её принадлежность к этой группе", – подчеркнула комиссар полиции Виолетта Шубская. В комментарии редакции Onet.pl сказано, что "именно поэтому далеко не все деяния, совершенные по национальному признаку, рассматриваются в нашей стране как преступления, мотивированные предрассудками"."Эта мрачная статистика рисует крайне неутешительную картину нашего общества, которое ведёт себя так, будто отравлено антиукраинской пропагандой. Понятно, что порыв 2022 года, когда мы открыли двери украинским беженцам, был случайностью, и что с того, что он был прекрасным? Польское общество легко попалось в антиукраинскую ловушку, сотканную из эмоций, слухов, заблуждений, ложной информации и российской пропаганды. После кратковременного экстаза наступила общая польско-украинская повседневность. И, судя по данным полиции, поляки с большим трудом проходят это испытание повседневностью", – написал руководитель зарубежного отдела издания Gazeta Wyborcza Михал Ольшевский в статье "Украинцы для битья. Волна враждебности может перерасти в ураган".Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский считает данные о росте числа преступлений против украинцев крайне тревожным и печальным сигналом. "Эта ситуация должна заставить польские государственные органы как-то отреагировать. При этом хотел бы предостеречь перед злорадной реакцией типа "так им и надо" или "сами напросились". Весьма нехорошей является ситуация, когда в нашей стране нарастает межэтнический конфликт. И неважно, что является его причиной – радоваться нечему, поскольку подобнее поведение угрожает всей социальной ткани, умножая агрессию в обществе в целом", – заявил он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Он отметил, что хотя ныне объектом угроз насилием в Польше всё чаще становятся украинцы, однако это может легко перекинуться на другие группы населения – не обязательно этнические, но также религиозные, социальные и т.п."Конечно, мы должны задуматься над тем, каковы причины сложившейся ситуации с украинской стороны. Часть граждан Украины, приехавших в Польшу, нечестно использовали польскую систему социальной помощи, и вследствие этого агрессия в отношении них выросла. Но нужно прямо сказать, что этим занимались далеко не все украинцы, то есть они не являются преступной группой в целом. Кроме того, им было с кого брать пример, ведь многие поляки тоже злоупотребляли социальными системами зарубежных стран – в Германии в 1980-х, в Британии в 1990-х, – но никто тогда не заявлял, что все поляки являются бандитами", – говорит Вишнёвский.По его мнению, значительная часть вины за происходящее лежит на польских властях, которые впустили в страну миллионы граждан Украины без контроля и проверки – как их криминального прошлого, так и психического состояния. При этом после окончания конфликта на Украине ситуация может значительно ухудшиться."Те украинцы, которые сегодня воюют на фронте, захотят приехать в Польшу, к примеру, в рамках воссоединения семей. Это будут люди с ранениями, контузиями, разрушенной психикой, изменённой системой ценностей. Они на любое агрессивное (или показавшееся таким) поведение по отношению к ним будут отвечать привычным для зоны боевых действий способом. Это готовый рецепт этнического конфликта, причём конфликта непосредственного и кровавого. Польское государство обязано сделать всё возможное – если ещё не поздно, конечно, – чтобы подобные явления предотвратить или хотя бы ограничить", – предупреждает Вишнёвский.Польские леволиберальные издания, приводя упомянутые выше полицейские данные, также публикуют перечень душещипательных историй о нападениях на украинцев – как реальных, зафиксированных полицией, так и записанных со слов анонимных граждан Украины. Те жалуются, что их всё чаще называют "бандеровцами" и говорят "у…бывать из Польши".При этом правоконсервативный портал Kresy.pl чуть ли не каждый день сообщает о преступлениях самих украинцев в Польше. И среди них не только пьяное вождение и мелкое хулиганство, составляющие большинство, но также сексуальное насилие, распространение наркотиков, мошенничество, в том числе банковское. С особым злорадством этот портал пишет о депортациях на Украину преступников в мобилизационном возрасте.Но Kresy.pl в основном публикуют пресс-релизы правоохранительных органов, пусть и с жёсткими комментариями. А вот портал UKROWATCH, который занимался мониторингом украинской преступности в Польше на основе анонимных сообщений пользователей, летом 2025 года был заблокирован по требованию польских спецслужб.Польская полиция, предоставив журналистам данные о преступлениях против украинцев за семь месяцев текущего года (ранее подобная статистика публиковалась раз в году, причём на сайте МВД), явно пытается сбить растущую волну насилия в отношении граждан Украины. В публикациях Onet.pl и Gazeta Wyborcza акцент сделан на сроках тюремного заключения, которые грозят преступникам, а также на том, что значительная часть украинцев интегрируется в польское общество, работает и платит налоги.Удастся ли польскому правительству достичь поставленной цели – сказать сложно, ведь польские социологи с середины 2023 года фиксируют постоянное ухудшение отношения поляков к украинцам, о чём подробно писало издание Украина.ру ().Да и консервативный президент Польши Кароль Навроцкий поддерживать премьера-либерала Дональда Туска в его безрассудной проукраинской политике не спешит. В четверг, 6 ноября, Навроцкий заявил: "Помощь Украине и наличие чёткой позиции относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте после нападения Российской Федерации на Украину, не освобождают меня, как президента Польши, от необходимости требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной. Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, – это вопросы, которые остаются важными". Извиняться перед украинцами за нападения поляков и грозить карами преступникам президент Польши явно не собирается.

