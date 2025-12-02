Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин - 02.12.2025 Украина.ру
Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин
Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин - 02.12.2025 Украина.ру
Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин
Привыкшая воровать газ Украина не может смириться с потерей российских энергоресурсов, поэтому устраивает энергетическую анархию. А Запад ей в этом помогает, наплевав на закон и мораль.
2025-12-02T17:59
2025-12-02T17:59
интервью
украина
киев
лондон
дональд трамп
роснефть
северный поток
танкер
черное море
бпла
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.В Черном море снова атакован танкер с российским грузом, теперь у берегов Турции, сообщили 2 декабря СМИ.Ранее МИД России сообщило, что 28 ноября в южной части Чёрного моря недалеко от берегов Турции украинскими морскими безэкипажными катерами Sea Baby были атакованы и получили повреждения танкеры "Каиро" и "Вират", следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. При этом на следующий день судно "Вират" было атаковано повторно.29 ноября в морском порту Новороссийска также было выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы. Спецслужбы киевского режима опубликовали в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов и тем самым, по сути, заявили о своей причастности к указанным атакам.— Дмитрий, против кого направлены данные атаки: против Турции, вставшей на сторону Трампа в переговорном процессе, или против российского экспорта нефти?— Думаю, тут речь стоит вести не в ракурсе "против кого действует Украина". Скорее, Британия решила руками Киева показать, кто в доме хозяин. То есть Лондон намекает, что при желании он, как в добрые старые времена, когда британцы выдавали каперские свидетельства, любыми способами может повлиять на мировой рынок любых ресурсов и иные процессы. Особенно, в случае с Россией, которая, как любят говорить, создала альтернативу британской мировой системе торговли энергоресурсами.Поэтому в Лондоне, по их же заявлениям, готовы использовать любые средства для того, чтобы свою систему влияния восстановить и не дать российской альтернативе так или иначе существовать.— Но так ли суверенна сама Британия, которой зачастую приписывают зависимость от США?— Мы можем уходить в подобные рассуждения или теории заговора, ссылаться на "глубинное государство", теневое правительство и его влияние, но я считаю, что нельзя лишать какое-либо государство полностью субъектности. Поэтому, уверен, что Лондон принимает самостоятельные решения в подобных вопросах.— Кто сильнее пострадал от атак на танкеры в Черном море и на порт в Новороссийске?— Как сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в результате атаки безэкипажных катеров было повреждено одно из выносных причальных устройств, дальнейшая его эксплуатация невозможна. Но, обратите внимание на факт, о котором мало кто упоминал, — в начале следующего года (через 4 месяца) этот причал собирались реконструировать, то есть полностью менять.Поэтому, по моему личному мнению, тут мог иметь место "договорняк" (без участия, само собой, России): а давайте-ка мы по КТК ударим, раз все равно новый причал придет из Эмиратов. Сказали — сделали. Украина нанесла репутационный ущерб российскому нефтяному терминалу. Дескать, Россия не может обеспечить надежную защиту терминалов, которые находятся на ее территории.То есть у Запада и Киева стояла задача — максимально ослабить нас при минимальных затратах для владельцев.— Тем не менее есть мнение, что, атаковав Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), соучредителями которого являются американские компании, Киев "выстрелил себе в ногу". Это действительно так?— Они уже давно выстрелили себе в голову, а не в ногу. Украина — страна, которая не любит платить деньги за энергоресурсы, и, как и в начале ХХ века, активно пропагандирует энергетическую анархию. События последних дней, связанные с подрывом двух танкеров в исключительной морской зоне Турции и причала КТК только подтверждают этот тезис.С начала 1990-х годов украинская государственность пропагандировала и постоянно использовала принцип доступности и бесплатности российских ресурсов для обеспечения своего суверенитета. По сути, существование Украины как государства, кстати, как и некоторых иных, базировалось на дешевых русских энергоресурсах. Как только бесплатный или дешевый поток прекратился — начался процесс демонтажа государства и фактическая война за выживание без шансов на восстановление государственности.Взрывы "Северного потока" и танкеров на экстерриториальном принципе говорит о том, что непринятие энергоресурсов, и российских энергоресурсов в частности, ведет к формированию Украины как террористического государства, нацеленного на уничтожение инфраструктуры по принципу "так не доставайся же ты никому".Историю с приобретением российского трубного газа Украиной помнят все. Покупался не по рыночной цене, оплаты вовремя не производились, значительные объемы воровались. И я вам еще напомню: Кременчугский НПЗ на 55,6% контролировался "Татнефтью"; Лисичанский — принадлежит "Роснефти" (тогда — ТНК-ВР); Херсонский НПЗ принадлежал "Группе Альянс"; Одесский НПЗ — "Лукойлу". Российскими компаниями контролировалось 85,7% украинской нефтепереработки до 2011-2012 года — начала глобальной распродажи.— У Украины нет флота, а она нас заставляет, грубо говоря, “бегать” по всей акватории Черного моря! Как нам защитить танкерный флот на практике? Мы же не можем отправлять на каждом судне отряды морской усиленной охраны…— Я думаю, что в текущий момент гарантированных методов для защиты перевозимых нефтепродуктов практически нет. Да, в годы Великой Отечественной войны у нас использовались караваны судов для защиты грузов, перевозимых из Европы в Мурманск. Но сегодня мы живем в реалиях новых вооружений, в частности беспилотных подводных систем, которые Украина и Запад используют для своих атак.Как сами БПЛА, так и методы борьбы с ними, РЭБ и прочее, пока что находятся в процессе становления. То есть стопроцентной защиты нефтяным танкерам мы пока обеспечить не можем.Что касается того, что Украина, как вы сказали, заставляет нас бегать по всему морю, несмотря на отсутствие у нее серьезного флота — любое государство может создавать проблемы другому, пусть и более мощному. Вспомните Усама бен Ладана, у которого не было тяжелых вооружений, но он и его соратники-террористы умудрялись создавать проблемы всему миру. И таких примеров много.Есть определенные правила, договоренности, в рамках которых существует вся мировая система. А есть мораль и закон. Согласно правилам, нельзя подойти и ударить на улице человека топором, но вы можете это сделать, если у вас нет морали. Так вот на Украине об этом забыли, делают, что хотят. При этом их никто не осуждает на Западе, потому считает, образно говоря, повстанцами, борющимися за какую-то свободу.Пока в целом не будет решен вопрос с этой территорией, с их государственностью, думаю, можно ожидать всего что угодно. Так было с Йеменом, Суданом и так далее. Наша задача — продолжать СВО, чтобы добиться ее целей по искоренению нацизма на Украине, ее демилитаризации и денацификации.Однако есть и другое мнение о ситуации с ударами по КТК. Дескать, Украина наплевала на Казахстан и даже на США тем самым. Об этом в интервью Василий Дандыкин: Если уничтожить причалы портов Украины, то с пиратством в Черном море будет покончен.
украина
киев
лондон
черное море
интервью, украина, киев, лондон, дональд трамп, роснефть, северный поток, танкер, черное море, бпла, флот, черноморский флот, дроны, энергетика, нефть
Интервью, Украина, Киев, Лондон, Дональд Трамп, Роснефть, Северный поток, танкер, Черное море, БПЛА, флот, Черноморский флот, дроны, энергетика, нефть

Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин

17:59 02.12.2025
 
© Фото : из личного архиваДмитрий Гусев интервью
Дмитрий Гусев интервью - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Привыкшая воровать газ Украина не может смириться с потерей российских энергоресурсов, поэтому устраивает энергетическую анархию. А Запад ей в этом помогает, наплевав на закон и мораль.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.
В Черном море снова атакован танкер с российским грузом, теперь у берегов Турции, сообщили 2 декабря СМИ.
Ранее МИД России сообщило, что 28 ноября в южной части Чёрного моря недалеко от берегов Турции украинскими морскими безэкипажными катерами Sea Baby были атакованы и получили повреждения танкеры "Каиро" и "Вират", следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. При этом на следующий день судно "Вират" было атаковано повторно.
29 ноября в морском порту Новороссийска также было выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.
Спецслужбы киевского режима опубликовали в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов и тем самым, по сути, заявили о своей причастности к указанным атакам.
— Дмитрий, против кого направлены данные атаки: против Турции, вставшей на сторону Трампа в переговорном процессе, или против российского экспорта нефти?
— Думаю, тут речь стоит вести не в ракурсе "против кого действует Украина". Скорее, Британия решила руками Киева показать, кто в доме хозяин.
То есть Лондон намекает, что при желании он, как в добрые старые времена, когда британцы выдавали каперские свидетельства, любыми способами может повлиять на мировой рынок любых ресурсов и иные процессы. Особенно, в случае с Россией, которая, как любят говорить, создала альтернативу британской мировой системе торговли энергоресурсами.
Поэтому в Лондоне, по их же заявлениям, готовы использовать любые средства для того, чтобы свою систему влияния восстановить и не дать российской альтернативе так или иначе существовать.
Дмитрий Гусев
5 декабря 2022, 16:33
Заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", член Экспертного совета конкурса "АЗС России"
— Но так ли суверенна сама Британия, которой зачастую приписывают зависимость от США?
— Мы можем уходить в подобные рассуждения или теории заговора, ссылаться на "глубинное государство", теневое правительство и его влияние, но я считаю, что нельзя лишать какое-либо государство полностью субъектности. Поэтому, уверен, что Лондон принимает самостоятельные решения в подобных вопросах.
— Кто сильнее пострадал от атак на танкеры в Черном море и на порт в Новороссийске?
— Как сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в результате атаки безэкипажных катеров было повреждено одно из выносных причальных устройств, дальнейшая его эксплуатация невозможна. Но, обратите внимание на факт, о котором мало кто упоминал, — в начале следующего года (через 4 месяца) этот причал собирались реконструировать, то есть полностью менять.
Поэтому, по моему личному мнению, тут мог иметь место "договорняк" (без участия, само собой, России): а давайте-ка мы по КТК ударим, раз все равно новый причал придет из Эмиратов. Сказали — сделали. Украина нанесла репутационный ущерб российскому нефтяному терминалу. Дескать, Россия не может обеспечить надежную защиту терминалов, которые находятся на ее территории.
То есть у Запада и Киева стояла задача — максимально ослабить нас при минимальных затратах для владельцев.
— Тем не менее есть мнение, что, атаковав Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), соучредителями которого являются американские компании, Киев "выстрелил себе в ногу". Это действительно так?
— Они уже давно выстрелили себе в голову, а не в ногу. Украина — страна, которая не любит платить деньги за энергоресурсы, и, как и в начале ХХ века, активно пропагандирует энергетическую анархию. События последних дней, связанные с подрывом двух танкеров в исключительной морской зоне Турции и причала КТК только подтверждают этот тезис.
С начала 1990-х годов украинская государственность пропагандировала и постоянно использовала принцип доступности и бесплатности российских ресурсов для обеспечения своего суверенитета. По сути, существование Украины как государства, кстати, как и некоторых иных, базировалось на дешевых русских энергоресурсах. Как только бесплатный или дешевый поток прекратился — начался процесс демонтажа государства и фактическая война за выживание без шансов на восстановление государственности.
Взрывы "Северного потока" и танкеров на экстерриториальном принципе говорит о том, что непринятие энергоресурсов, и российских энергоресурсов в частности, ведет к формированию Украины как террористического государства, нацеленного на уничтожение инфраструктуры по принципу "так не доставайся же ты никому".
Историю с приобретением российского трубного газа Украиной помнят все. Покупался не по рыночной цене, оплаты вовремя не производились, значительные объемы воровались.
И я вам еще напомню: Кременчугский НПЗ на 55,6% контролировался "Татнефтью"; Лисичанский — принадлежит "Роснефти" (тогда — ТНК-ВР); Херсонский НПЗ принадлежал "Группе Альянс"; Одесский НПЗ — "Лукойлу". Российскими компаниями контролировалось 85,7% украинской нефтепереработки до 2011-2012 года — начала глобальной распродажи.
— У Украины нет флота, а она нас заставляет, грубо говоря, “бегать” по всей акватории Черного моря! Как нам защитить танкерный флот на практике? Мы же не можем отправлять на каждом судне отряды морской усиленной охраны…
— Я думаю, что в текущий момент гарантированных методов для защиты перевозимых нефтепродуктов практически нет. Да, в годы Великой Отечественной войны у нас использовались караваны судов для защиты грузов, перевозимых из Европы в Мурманск. Но сегодня мы живем в реалиях новых вооружений, в частности беспилотных подводных систем, которые Украина и Запад используют для своих атак.
Как сами БПЛА, так и методы борьбы с ними, РЭБ и прочее, пока что находятся в процессе становления. То есть стопроцентной защиты нефтяным танкерам мы пока обеспечить не можем.
Что касается того, что Украина, как вы сказали, заставляет нас бегать по всему морю, несмотря на отсутствие у нее серьезного флота — любое государство может создавать проблемы другому, пусть и более мощному. Вспомните Усама бен Ладана, у которого не было тяжелых вооружений, но он и его соратники-террористы умудрялись создавать проблемы всему миру. И таких примеров много.
Есть определенные правила, договоренности, в рамках которых существует вся мировая система. А есть мораль и закон. Согласно правилам, нельзя подойти и ударить на улице человека топором, но вы можете это сделать, если у вас нет морали. Так вот на Украине об этом забыли, делают, что хотят. При этом их никто не осуждает на Западе, потому считает, образно говоря, повстанцами, борющимися за какую-то свободу.
Пока в целом не будет решен вопрос с этой территорией, с их государственностью, думаю, можно ожидать всего что угодно. Так было с Йеменом, Суданом и так далее. Наша задача — продолжать СВО, чтобы добиться ее целей по искоренению нацизма на Украине, ее демилитаризации и денацификации.
Однако есть и другое мнение о ситуации с ударами по КТК. Дескать, Украина наплевала на Казахстан и даже на США тем самым. Об этом в интервью Василий Дандыкин: Если уничтожить причалы портов Украины, то с пиратством в Черном море будет покончен.
