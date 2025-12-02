https://ukraina.ru/20251202/dmitriy-gusev-ob-atake-na-tankery-v-chernom-more-britaniya-reshila-pokazat-kto-v-dome-khozyain--1072532850.html
Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин
Привыкшая воровать газ Украина не может смириться с потерей российских энергоресурсов, поэтому устраивает энергетическую анархию. А Запад ей в этом помогает, наплевав на закон и мораль.
2025-12-02T17:59
2025-12-02T17:59
2025-12-02T17:59
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.
В Черном море снова атакован танкер с российским грузом, теперь у берегов Турции, сообщили 2 декабря СМИ.
Ранее МИД России сообщило, что 28 ноября в южной части Чёрного моря недалеко от берегов Турции украинскими морскими безэкипажными катерами Sea Baby были атакованы и получили повреждения танкеры "Каиро" и "Вират", следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. При этом на следующий день судно "Вират" было атаковано повторно.
29 ноября в морском порту Новороссийска также было выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.
Спецслужбы киевского режима опубликовали в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов и тем самым, по сути, заявили о своей причастности к указанным атакам.
— Дмитрий, против кого направлены данные атаки: против Турции, вставшей на сторону Трампа в переговорном процессе, или против российского экспорта нефти?
— Думаю, тут речь стоит вести не в ракурсе "против кого действует Украина". Скорее, Британия решила руками Киева показать, кто в доме хозяин.
То есть Лондон намекает, что при желании он, как в добрые старые времена, когда британцы выдавали каперские свидетельства, любыми способами может повлиять на мировой рынок любых ресурсов и иные процессы. Особенно, в случае с Россией, которая, как любят говорить, создала альтернативу британской мировой системе торговли энергоресурсами.
Поэтому в Лондоне, по их же заявлениям, готовы использовать любые средства для того, чтобы свою систему влияния восстановить и не дать российской альтернативе так или иначе существовать.
— Но так ли суверенна сама Британия, которой зачастую приписывают зависимость от США?
— Мы можем уходить в подобные рассуждения или теории заговора, ссылаться на "глубинное государство", теневое правительство и его влияние, но я считаю, что нельзя лишать какое-либо государство полностью субъектности. Поэтому, уверен, что Лондон принимает самостоятельные решения в подобных вопросах.
— Кто сильнее пострадал от атак на танкеры в Черном море и на порт в Новороссийске?
— Как сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в результате атаки безэкипажных катеров было повреждено одно из выносных причальных устройств, дальнейшая его эксплуатация невозможна. Но, обратите внимание на факт, о котором мало кто упоминал, — в начале следующего года (через 4 месяца) этот причал собирались реконструировать, то есть полностью менять.
Поэтому, по моему личному мнению, тут мог иметь место "договорняк" (без участия, само собой, России): а давайте-ка мы по КТК ударим, раз все равно новый причал придет из Эмиратов. Сказали — сделали. Украина нанесла репутационный ущерб российскому нефтяному терминалу. Дескать, Россия не может обеспечить надежную защиту терминалов, которые находятся на ее территории.
То есть у Запада и Киева стояла задача — максимально ослабить нас при минимальных затратах для владельцев.
— Тем не менее есть мнение, что, атаковав Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), соучредителями которого являются американские компании, Киев "выстрелил себе в ногу". Это действительно так?
— Они уже давно выстрелили себе в голову, а не в ногу. Украина — страна, которая не любит платить деньги за энергоресурсы, и, как и в начале ХХ века, активно пропагандирует энергетическую анархию. События последних дней, связанные с подрывом двух танкеров в исключительной морской зоне Турции и причала КТК только подтверждают этот тезис.
С начала 1990-х годов украинская государственность пропагандировала и постоянно использовала принцип доступности и бесплатности российских ресурсов для обеспечения своего суверенитета. По сути, существование Украины как государства, кстати, как и некоторых иных, базировалось на дешевых русских энергоресурсах. Как только бесплатный или дешевый поток прекратился — начался процесс демонтажа государства и фактическая война за выживание без шансов на восстановление государственности.
Взрывы "Северного потока" и танкеров на экстерриториальном принципе говорит о том, что непринятие энергоресурсов, и российских энергоресурсов в частности, ведет к формированию Украины как террористического государства, нацеленного на уничтожение инфраструктуры по принципу "так не доставайся же ты никому".
Историю с приобретением российского трубного газа Украиной помнят все. Покупался не по рыночной цене, оплаты вовремя не производились, значительные объемы воровались.
И я вам еще напомню: Кременчугский НПЗ на 55,6% контролировался "Татнефтью"; Лисичанский — принадлежит "Роснефти" (тогда — ТНК-ВР); Херсонский НПЗ принадлежал "Группе Альянс"; Одесский НПЗ — "Лукойлу". Российскими компаниями контролировалось 85,7% украинской нефтепереработки до 2011-2012 года — начала глобальной распродажи.
— У Украины нет флота, а она нас заставляет, грубо говоря, “бегать” по всей акватории Черного моря! Как нам защитить танкерный флот на практике? Мы же не можем отправлять на каждом судне отряды морской усиленной охраны…
— Я думаю, что в текущий момент гарантированных методов для защиты перевозимых нефтепродуктов практически нет. Да, в годы Великой Отечественной войны у нас использовались караваны судов для защиты грузов, перевозимых из Европы в Мурманск. Но сегодня мы живем в реалиях новых вооружений, в частности беспилотных подводных систем, которые Украина и Запад используют для своих атак.
Как сами БПЛА, так и методы борьбы с ними, РЭБ и прочее, пока что находятся в процессе становления. То есть стопроцентной защиты нефтяным танкерам мы пока обеспечить не можем.
Что касается того, что Украина, как вы сказали, заставляет нас бегать по всему морю, несмотря на отсутствие у нее серьезного флота — любое государство может создавать проблемы другому, пусть и более мощному. Вспомните Усама бен Ладана, у которого не было тяжелых вооружений, но он и его соратники-террористы умудрялись создавать проблемы всему миру. И таких примеров много.
Есть определенные правила, договоренности, в рамках которых существует вся мировая система. А есть мораль и закон. Согласно правилам, нельзя подойти и ударить на улице человека топором, но вы можете это сделать, если у вас нет морали. Так вот на Украине об этом забыли, делают, что хотят. При этом их никто не осуждает на Западе, потому считает, образно говоря, повстанцами, борющимися за какую-то свободу.
Пока в целом не будет решен вопрос с этой территорией, с их государственностью, думаю, можно ожидать всего что угодно. Так было с Йеменом, Суданом и так далее. Наша задача — продолжать СВО, чтобы добиться ее целей по искоренению нацизма на Украине, ее демилитаризации и денацификации.
Однако есть и другое мнение о ситуации с ударами по КТК. Дескать, Украина наплевала на Казахстан и даже на США тем самым.