Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ

Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов прокомментировал ажиотаж западных СМИ вокруг причастности СБУ к убийству Кириллова и морской терроризм Украины.

2025-12-06T17:00

интервью

игорь кириллов

украина

россия

сша

александр михайлов

владимир зеленский

сбу

фсб

убийство

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039656524_25:18:840:476_1920x0_80_0_0_e81dd1c208f2548ae99885e12022861e.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб, написало 17 декабря Reuters со ссылкой на источник в СБУ.— Александр Георгиевич, агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ утверждает, что спецслужбы Украины провели операцию, в результате которой был убит российский генерал Кириллов. Как вы считаете, что указывает на то, что это СБУ и кто мог ей помогать?— Безусловно Украина и заказчик и исполнитель. Хотя желающих было немало. Все-таки Кириллов занимал весьма солидный пост и в рамках него защищал наши интересы.Говорить о конкретной помощи надо с картами на руках, а предположения всегда грешат ошибками. Ведь это закрытая информация, которая не любит чужих ушей. Иногда в комментариях звучат нотки сопричастности иностранных спецслужб. Но лишние свидетели всегда грозят утечкой и провалом операции…— О чем говорит факт того, что причастность СБУ к убийству нашего генерала обсуждают международные источники?— Они хотят перебить иную повестку — о событиях, которые укрепляют авторитет России. Такой прием отвлечения на другой объект называется “ржавой селедкой”.— Как нам следовало бы, на ваш взгляд, ответить за это преступление нашему противнику, чтоб не повадно было?— А мы итак отвечаем и достаточно жестко. Каждый день наши ответы вы видите в сводках с СВО. И попутно документируется причастность конкретных лиц [к преступления против России]. Сколько веревочке не виться, конец будет.— Очевидно, что Зеленский сделает ставку на продолжение боевых действий несмотря на все угрозы и меры принуждения со стороны США, а компенсировать провалы на фронте Украина будет террором. Тому пример морской терроризм. Как вы прокомментируете ситуацию с атаками на танкеры?— А что ему остаётся делать. Он влез в войну по самые уши, и назад пути нет. Его же свои порвут на британский флаг… Зачем были жертвы и кто ответит? Это вопросы напрямую обращены к нему.Поэтому он и требует гарантий безопасности для Украины. Но по сути он давно уже покойник — политически он умер однозначно… И атаку на танкеры иных государств вряд ли ему простят. Это нарушение международного права.Всему свое время: уверен, что обязательно состоится суд, который ему припомнит все — Если, конечно, он доживет до него.— Есть ли у нас меры защиты против морского террора Украины?— Конечно. Напомню, Владимир Путин сказал, что в таких условиях [совершения террористических действий со стороны Киева]нам придется полностью взять под контроль все побережье. Тогда и небо можно будет закрыть авиацией в районах судоходства, по факту объявив режим “закрытого неба”.Ведь атаки торговых кораблей с воздуха могут угрожать и гражданским воздушным судам. А это уже не пиратство в классическом виде (абордаж и ограбление) — это акты агрессии по отношении к странам, под чьими флагами ходят суда. Это акты морской войны.Так что страны вправе поставить вопрос перед советом безопасности ООН, подать в Международный суд. Но что-то они не торопятся этого делать… Поэтому взятие Россией под контроль береговой полосы позволит нам уничтожать ракеты, пролетающие над ней как частью РФ.Например, в период Второй мировой войны торговые суда с грузами ленд-лиза в Атлантике сопровождались военными кораблями США и Британии. Но тогда существовала опасность от немецких подлодок, многие были потоплены вместе с экипажами. Сейчас, конечно, ситуация сложнее…— Довольно часто эксперты в наших интервью говорят о том, что, несмотря на все внешние проявления за кулисами спецслужбы России и других стран ведут свою линию переговоров. То есть где-то мы через спецслужбы можем пригрозить, где-то договориться об определенных действиях. Насколько может быть эффективно такое взаимодействие в рамках решения урегулирования украинского вопроса? Может быть есть какие-то примеры из истории?— Вряд ли в ближайшие 50 лет мы об этом что-то узнаем. Предположить можно [что такое происходит] — на то они и специальные службы! Но вряд ли мы припомним рассекреченные материалы закулисных переговоров разведок, если не учитывать режимные мероприятия по охране лидеров большой тройки в Тегеране и Ялте.Хотя в тот же период Абвер вел сепаратные переговоры с разведкой США — в них участвовали генерал СС Карл Вольф и глава европейского офиса Управления стратегических служб (будущее ЦРУ) Аллен Даллес — об условиях окончания войны, что хорошо показано в фильме "17 мгновения войны".Что тем временем происходит со свободой слова на Украине, в интервью Кто написал тысячи доносов? Шеслер о страхах украинцев и стукачах.

Анна Черкасова

интервью, игорь кириллов, украина, россия, сша, александр михайлов, владимир зеленский, сбу, фсб, убийство, терроризм, танкер, черное море, сво