Боец "Хакас": "Моральное состояние противника значения не имеет. Мы все равно победим"

Об уничтожении натовской техники, современных засадах, украинских пленных, иностранных наемниках и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал военнослужащий 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск центр с позывным "Хакас".

- Говорят, что у тебя на счету уже две единицы иностранной техники. Правда?- Правда. Населенный пункт Мемрик. Это Красноармейское направление. Вот под этим селом я был командиром отделения. Сидели в засаде, ожидали. Птички наши корректировали. Я пленного взял и работал с ним, а пулеметчик и гранатометчик дежурили. Ехал "MaxxPro". Остановили его.А на следующий день уже за Мемриком работали. Нам сообщили, что в нашу сторону движется еще один "MaxxPro". В тот момент у нас было уже три пулемета, один гранатомет, плюс – автоматы, понятное дело. Террористов ликвидировали. Это были не украинцы.- Не украинцы? Имеешь в виду наемников?- Да, иностранцы.- Что чувствуешь, сжигая боевую машину иностранного производства?- Если говорить о первой, то скорее пулеметчик и гранатометчик постарались из моего отделения. Я в это время беседовал с пленным в укрытии. По рации вышли и сообщили, что машина идет. Понял, что сам уже поучаствовать не успею. Но ребята не подвели, красиво отработали. Они за этот случай по Ордену Мужества получили и по месяцу отпуска.А вот когда второй жгли, уже я за пулемет взялся. Три пулеметчика, гранатометчик. Дождались, встретили, отработали. "MaxxPro" метров семьсот-восемьсот проехал еще. Радиатор и все такое прострелили ему.Наемников пытались эвакуировать, но мы даже притормозить им не дали. Бросили они, в общем, своих товарищей. А потом их пришлось ликвидировать. Я сбегал на штурм этот.- А что за пленный, которого ты допрашивал?- Да так получилось, что…мы сидели в засаде и ждали украинскую бронемашину, а тут какие-то голоса. Слышно по говору, что не наши. Украинская речь. Ну, в общем, взяли автоматы и стали ждать. Он вышел на нас. Я приказал ему встать на колени, потом забрал у него автомат. "Сколько вас?" - спрашиваю. "Нас двое", - отвечает. После этого увел его в блиндаж. Ребята после взяли второго.Второму, кстати, аж 54 года. Мобилизованный. Первому 38 лет и тоже мобилизованный. Они рассказали то, что могли. Сказали, что воевать не хотят. Командование приказало им дорогу заминировать. Мы у них две мины "МОН-50" забрали. А потом спокойно вывели этих двоих в тыл.- Пулеметчика и гранатометчика наградили. А у тебя есть награды?- Да, есть. Есть медаль "За отвагу", есть Георгиевский крест I-й степени и другие еще.- А Георгиевский крест за что получил?- Да вот за пленного. Вообще хотел Орден Мужества (смеется), но думаю, что успею еще получить и его.- Как вообще морально-психологическое состояние противника в данный момент?- Трудно сказать. Сейчас прямое столкновение, прямой контакт – это большая редкость. Это еще надо дойти. Очень уж много дронов-камикадзе, "сбросов". Да и какая, в сущности, разница? Как бы там ни было, но враг будет разбит, а победа будет за нами. Обязательно.- Но позиции враг не оставляет панически?- Есть и те, кто не оставляет. Но это либо идейные, которых очень мало, либо те, кому деваться некуда. Вот представь: сидят на позиции два-три человека. К нам они пойти не могут, поскольку боятся. Им же там постоянно рассказывают, что убьем-запытаем. Наговаривают. А назад откатиться не могут, поскольку заградотряд не пускает. Не шучу. На самом деле заградотряд не дает отступить. И вот эти три человека зажаты между наковальней и молотом. Выбор перед ними простой: сдаться в плен и остаться живыми или умереть.- Как ты попал на СВО?- Я в Норильске работал вахтенным методом. Но у меня друзья были среди мобилизованных. В общем, в 2024 году решил подписать контракт.- Как близкие приняли твое решение?- Да я никому не говорил. Когда уехал, супруге позвонил уже из Екатеринбурга. Ну ничего (смеется), живем дальше.Репортаж о том, как ВС РФ борются с вражескими беспилотниками - в статье Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России

