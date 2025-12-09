Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука - 09.12.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-12-09T14:51
2025-12-09T14:51
Подразделения группировок войск "Запад" и "Север" продолжают наступательные действия, уничтожая и прорывая оборонительные линии противника на северо-востоке Харьковской области. В результате нанесения комплексных огневых ударов по плотине Печенежского водохранилища, дорожное полотно дамбы существенно повреждено. Плотина находится на южной границе водохранилища в русле Северского Донца. Здесь проходит трасса Чугуев - Великий Бурлук. Последний является логистическим хабом, через который на восток Харьковщины противник регулярно перебрасывал подкрепления. В частности, под Купянск и Волчанск.Одновременно украинская сторона признала уничтожение моста через Печенежское водохранилище севернее, в районе Старого Салтова. Это физически перерезает трассу Т2104, идущую из Харькова на Волчанск по левому берегу Северского Донца. Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования "Искандер", аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также новой малогабаритной крылатой ракетой "Бандероль", которая впервые была использована на Харьковском направлении.Командование украинской группировки войск в срочном порядке вынуждено перебрасывать имеющиеся у них резервы по другим логистическим маршрутам, к примеру, по линии Чугуев-Коробочкино-Лебяжье-Хотомля. А это слишком длинный транспортный рукав (50-70 километров) в сторону линии боевого соприкосновения. Становится очевидным, что ВС РФ методично отрезают Харьков от Великого Бурлука, Волчанска и Купянска. Последние удары по мосту и плотине могут быть частью замысла по изоляции района боевых действий в преддверии дальнейших и решительных наступательных действий.После освобождения Волчанска усилились бои в населенном пункте Вильча. Наши штурмовые группы продвинулись в центральной и восточной частях, в западной части Лимана — в направлении южных окраин, не прекращаются боестолкновения в лесной зоне в направлении селения Прилипки. Восточнее Волчанска — ожесточённые встречные бои в районе Волчанских Хуторов, Тихого и Зыбино.На Великобурлукском участке бои продолжаются в районе Хатнего и Амбарного, а также Двуречанского. Наши подразделения продавили противника в нескольких лесопосадках в направлении Хатнего, при мощной поддержке артиллерии, фронтовой авиации и беспилотников дальнего радиуса действий.В это время южнее Золочева, на севере Харьковской области, ВСУ готовиться к обороне. В полях наблюдается работа экскаваторов-погрузчиков при возведении фортификаций. Все делается на скорую руку. Это обычные рвы без серьёзных бетонированных укреплений, как это наблюдалось на других участках фронта. В последние дни возросла активность ракетных войск и артиллеристов ВС России. Наносятся плотные удары по передовым оборонительным рубежам ВСУ севернее Казачьей Лопани, а также в сторону населенных пунктов Малые Проходы и Липцы. Наши разведывательные группы уже проводят разведку боем под прикрытием плотной работы РСЗО и ствольной артиллерии.Стоит отметить, что положение для ВСУ во многом ухудшается благодаря регулярным ударам по понтонам через Северский Донец. Переправ стало меньше, плечо снабжение выросло, из-за чего перебрасывать подкрепления, и так подпадающие под удары дронов, стало еще труднее. За Северским Донцом для армии России открывается пространство для маневренных, наступательных действий.
Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука

Геннадий Алёхин
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подразделения группировок войск "Запад" и "Север" продолжают наступательные действия, уничтожая и прорывая оборонительные линии противника на северо-востоке Харьковской области. В результате нанесения комплексных огневых ударов по плотине Печенежского водохранилища, дорожное полотно дамбы существенно повреждено. Плотина находится на южной границе водохранилища в русле Северского Донца. Здесь проходит трасса Чугуев - Великий Бурлук. Последний является логистическим хабом, через который на восток Харьковщины противник регулярно перебрасывал подкрепления. В частности, под Купянск и Волчанск.
Одновременно украинская сторона признала уничтожение моста через Печенежское водохранилище севернее, в районе Старого Салтова. Это физически перерезает трассу Т2104, идущую из Харькова на Волчанск по левому берегу Северского Донца. Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования "Искандер", аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также новой малогабаритной крылатой ракетой "Бандероль", которая впервые была использована на Харьковском направлении.
Командование украинской группировки войск в срочном порядке вынуждено перебрасывать имеющиеся у них резервы по другим логистическим маршрутам, к примеру, по линии Чугуев-Коробочкино-Лебяжье-Хотомля. А это слишком длинный транспортный рукав (50-70 километров) в сторону линии боевого соприкосновения. Становится очевидным, что ВС РФ методично отрезают Харьков от Великого Бурлука, Волчанска и Купянска. Последние удары по мосту и плотине могут быть частью замысла по изоляции района боевых действий в преддверии дальнейших и решительных наступательных действий.
После освобождения Волчанска усилились бои в населенном пункте Вильча. Наши штурмовые группы продвинулись в центральной и восточной частях, в западной части Лимана — в направлении южных окраин, не прекращаются боестолкновения в лесной зоне в направлении селения Прилипки. Восточнее Волчанска — ожесточённые встречные бои в районе Волчанских Хуторов, Тихого и Зыбино.
На Великобурлукском участке бои продолжаются в районе Хатнего и Амбарного, а также Двуречанского. Наши подразделения продавили противника в нескольких лесопосадках в направлении Хатнего, при мощной поддержке артиллерии, фронтовой авиации и беспилотников дальнего радиуса действий.
В это время южнее Золочева, на севере Харьковской области, ВСУ готовиться к обороне. В полях наблюдается работа экскаваторов-погрузчиков при возведении фортификаций. Все делается на скорую руку. Это обычные рвы без серьёзных бетонированных укреплений, как это наблюдалось на других участках фронта. В последние дни возросла активность ракетных войск и артиллеристов ВС России. Наносятся плотные удары по передовым оборонительным рубежам ВСУ севернее Казачьей Лопани, а также в сторону населенных пунктов Малые Проходы и Липцы. Наши разведывательные группы уже проводят разведку боем под прикрытием плотной работы РСЗО и ствольной артиллерии.
Стоит отметить, что положение для ВСУ во многом ухудшается благодаря регулярным ударам по понтонам через Северский Донец. Переправ стало меньше, плечо снабжение выросло, из-за чего перебрасывать подкрепления, и так подпадающие под удары дронов, стало еще труднее. За Северским Донцом для армии России открывается пространство для маневренных, наступательных действий.
