Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подразделения группировок войск "Запад" и "Север" продолжают наступательные действия, уничтожая и прорывая оборонительные линии противника на северо-востоке Харьковской области. В результате нанесения комплексных огневых ударов по плотине Печенежского водохранилища, дорожное полотно дамбы существенно повреждено. Плотина находится на южной границе водохранилища в русле Северского Донца. Здесь проходит трасса Чугуев - Великий Бурлук. Последний является логистическим хабом, через который на восток Харьковщины противник регулярно перебрасывал подкрепления. В частности, под Купянск и Волчанск.Одновременно украинская сторона признала уничтожение моста через Печенежское водохранилище севернее, в районе Старого Салтова. Это физически перерезает трассу Т2104, идущую из Харькова на Волчанск по левому берегу Северского Донца. Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования "Искандер", аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также новой малогабаритной крылатой ракетой "Бандероль", которая впервые была использована на Харьковском направлении.Командование украинской группировки войск в срочном порядке вынуждено перебрасывать имеющиеся у них резервы по другим логистическим маршрутам, к примеру, по линии Чугуев-Коробочкино-Лебяжье-Хотомля. А это слишком длинный транспортный рукав (50-70 километров) в сторону линии боевого соприкосновения. Становится очевидным, что ВС РФ методично отрезают Харьков от Великого Бурлука, Волчанска и Купянска. Последние удары по мосту и плотине могут быть частью замысла по изоляции района боевых действий в преддверии дальнейших и решительных наступательных действий.После освобождения Волчанска усилились бои в населенном пункте Вильча. Наши штурмовые группы продвинулись в центральной и восточной частях, в западной части Лимана — в направлении южных окраин, не прекращаются боестолкновения в лесной зоне в направлении селения Прилипки. Восточнее Волчанска — ожесточённые встречные бои в районе Волчанских Хуторов, Тихого и Зыбино.На Великобурлукском участке бои продолжаются в районе Хатнего и Амбарного, а также Двуречанского. Наши подразделения продавили противника в нескольких лесопосадках в направлении Хатнего, при мощной поддержке артиллерии, фронтовой авиации и беспилотников дальнего радиуса действий.В это время южнее Золочева, на севере Харьковской области, ВСУ готовиться к обороне. В полях наблюдается работа экскаваторов-погрузчиков при возведении фортификаций. Все делается на скорую руку. Это обычные рвы без серьёзных бетонированных укреплений, как это наблюдалось на других участках фронта. В последние дни возросла активность ракетных войск и артиллеристов ВС России. Наносятся плотные удары по передовым оборонительным рубежам ВСУ севернее Казачьей Лопани, а также в сторону населенных пунктов Малые Проходы и Липцы. Наши разведывательные группы уже проводят разведку боем под прикрытием плотной работы РСЗО и ствольной артиллерии.Стоит отметить, что положение для ВСУ во многом ухудшается благодаря регулярным ударам по понтонам через Северский Донец. Переправ стало меньше, плечо снабжение выросло, из-за чего перебрасывать подкрепления, и так подпадающие под удары дронов, стало еще труднее. За Северским Донцом для армии России открывается пространство для маневренных, наступательных действий.
полковник запаса, ветеран боевых действий
