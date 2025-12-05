https://ukraina.ru/20251205/andrey-suzdaltsev-zapad-testiruet-rossiyu-i-gotovitsya-obyavit-o-pobede-ukrainy-v-proigrannoy-voyne-1072698687.html

Андрей Суздальцев: Запад тестирует Россию и готовится объявить о победе Украины в проигранной войне

Андрей Суздальцев: Запад тестирует Россию и готовится объявить о победе Украины в проигранной войне

Не мы летаем в США с понурым видом, а американцы курсируют между Москвой и Вашингтоном. Поэтому сейчас задача удержать то, что завоевал русский солдат. Сохранив свою государственность, Украина все свои силы бросит на то, чтобы организовать вторую войну, уже ядерную.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Правительство Великобритании заявило о готовности передать Украине 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов) из российских активов, которые заморожены на территории страны. Ранее Дмитрий Медведев назвал планы Евросоюза о конфискации российских средств хищением и указал, что такие действия могут быть расценены как casus belli.- Андрей Иванович, каким будет ответ России, если Великобритания осуществит эти замыслы?- Я пока не вижу такой перспективы. Дело в том, что веками политика Великобритания отличалась крайней провокационностью. Это результат геополитического местоположения этой страны: она, вроде бы, в Европе, но находится за проливом Ла-Манш, который контролирует британский флот. Это формирует особое чувство безопасности. Сейчас британцы так себя ведут, потому что находятся под защитой США. Особые отношения у них и со странами Прибалтики, Польшей и Украиной.Это заявление было сделано не для того, чтобы спасти Украину от дефолта, а чтобы подтолкнуть Брюссель к захвату российских финансовых ресурсов и передачи их Киеву. Британия должна была показать пример, чтобы поменять ситуацию в Европейском союзе, к которому уже не принадлежит.Сумма 10 млрд долларов большая, но не критичная. Учитывая, что они трусоваты, это заявление не выльется в демонстративное изъятие этих денег и передачу их Украине. То есть сейчас правительство выступит с таким заявлением, затем какой-нибудь адвокат или партия подадут в суд, который будет разбираться еще полгода. И получится, что инициатива есть, но какие-то проблемы не позволяют ее запустить. Они большие мастера таких постановок, поэтому произойдет осторожный уход со сцены.Еще один момент, который ставит под сомнение возможность захвата российских денег Британией. Надо сказать, что там такие традиции есть. Несколько лет назад британские власти захватили золотовалютные резервы Венесуэлы. Но Венесуэле было нечем ответить. Капиталовложения британских компаний в России есть, и они очень эффективны. Поэтому даже если начнется процедура изъятия и передачи денег, наша реакция будет очень быстрой. И тоже демонстративной. Даже если англичане украдут наши деньги, это будет тест на нашу реакцию, на который будет смотреть вся Европа. То есть страна, которая не входит в Евросоюз, подталкивает Европу к захвату наших денег. При этом сама захватывает небольшой объем наших денег, и при этом все смотрят на реакцию Москвы. Москва должна будет очень быстро отреагировать, национализировав британские инвестиции. Все встанет на свои места.Но пока никто не знает, как будет действовать Москва. И британцы должны будут тайну наших действий раскрыть.- Кажется, что в этой области установился некий паритет. Европейцы контролируют наши активы за рубежом, но и европейские деньги, в том числе в нефтегазовом секторе России под контролем.- Я считаю, что захват наших денег — это сильный удар. Даже после окончания войны и нормализации отношений вернуть эти деньги будет очень тяжело, практически невозможно. Они будут блокировать любые экономические отношения, потому что бизнес подразумевает такое понятие как trust "доверие". В не можете работать, не доверяя партнерам деньги, имущество, товары.Но дело в том, что инвестиции в эти страны давали очень хороший процент, почему мы до последнего и держали эти 300 миллиардов - эти деньги работали. Европейским рынком, конечно, другие страны будут пользоваться, но при этом будут очень сильно страховаться.В любом случае это большой минус для нас и для них. Если эти деньги поступят на Украину, мы закроем тему любых переговоров.- Белый дом опубликовал обновленную стратегию нацбезопасности США. Можно ли сейчас сказать, что американская администрация на бумаге зафиксировала план по выходу из глобального евроатлантического проекта?- Ничему этому нельзя верить. Меня смущает, что на наших телеканалах утверждают, что Вашингтон против Европы и так далее. Это смешно. Мы должны понимать, что никуда американцы не денутся. Российско-украинский конфликт — это война между США и Россией. Так же как во Вьетнаме была война между Советским Союзом и США. Еще раньше Корейская война шла между США и их союзниками под флагами ООН и Китаем и СССР.Сейчас американцы пытаются ускользнуть от поражения, потому что если говорить о традиционном оружии то, даже при всей мощи НАТО, на поле боя у российской армии нет реального противника. Трамп это прекрасно понял. Заявления о Гренландии, Канаде делают его злым демоном, который, не имея возможности сохранить влияние США, пытается заменить его мобильной внешней политикой. Это говорит о том, что происходит эрозия однополярного мира.Поэтому вся его суета, все эти стратегии, на самом деле, это попытка не вляпаться в мировой конфликт и не оказаться снова в положении, бегущего из Афганистана в 2021 году. Этот позор США еще не пережили. Еще в 2022 году я говорил, что неправильно утверждать, что Запад затягивает конфликт. Каждый день конфликта — это удар по возможностям Европы и США. Сейчас они пытаются сделать так, что Украина, потеряв территории и проиграв на поле боя, будет объявлена победителем, а мы, вроде как, проигравшими, потому что не всю Украину захватили.То есть они будут утверждать, что раз Украина сохранила свою независимость, то победила. Они будут делать эту победу из ничего, сочиняя ее. Для Америки при Трампе невозможно объявить себя проигравшей, поэтому он выступает модератором.Не мы летаем в США с понурым видом, а американцы курсируют между Москвой и Вашингтоном. Это говорит о том, что мы победили. И эту победу надо удержать. К сожалению, в нашей истории были случаи, когда мы теряли готовые победы. Например, как после русско-турецкой войны 1877-78 годов.Поэтому сейчас задача удержать то, что завоевал русский солдат. Сохранив свою государственность, Украина все свои силы бросит на то, чтобы организовать вторую войну, уже ядерную.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ

