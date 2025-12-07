https://ukraina.ru/20251207/rossiya-sozdat-analog-nyurnberga-dlya-ukrainskikh-neonatsistov-novosti-k-etomu-chasu-1072744164.html
Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу
Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу - 07.12.2025 Украина.ру
Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу
Россия уже готовит аналог Нюрнберга для украинских неонацистов, в том числе за преступления в Курской области. Над этим работают Ассоциация юристов, СК и прокуратура, заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин. Об этом и других новостях к этому часу 7 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-12-07T08:10
2025-12-07T08:10
2025-12-07T09:00
новости
россия
украина
польша
владимир путин
сергей степашин
украина.ру
ес
ск рф
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101847/58/1018475871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_422ef5d7a6aa50e50788f498f5d2279f.jpg.webp
🟥 В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток одних боевиков покинуть позиции, а других удержать их, следует из полученного в Днепропетровской области радиоперехвата в распоряжении РИА Новости; 🟦 Кая Каллас — подарок для России, поскольку ее жесткая позиция по Украине вызывает разобщенность в западном сообществе. Об этом пишет The Daily Telegraph. Отмечается, что упорный отказ Каллас от переговоров с Путиным исключил ЕС из процесса мирного урегулирования, что позволило занять РФ более выгодную позицию на переговорах; 🟦 США при Трампе обновят ядерную триаду. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Также он повторил тезис американского президента, что Штаты будут проводить ядерные испытания "на равных с другими странами"; 🟦 Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Илону Маску отправиться на Марс после его призыва упразднить ЕС. "Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий", — написал глава МИД Польши в соцсети X; 🟦 Массовая забастовка во Франции парализовала производство 26 брендов алкоголя, сообщает телеканал LCI. Забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), которая впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию.🟦 В ЕС назвали два сценария выхода США из конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg из-за публикации Белым домом обновленной Стратегии нацбезопасности. Первый сценарий подразумевает остановку любой помощи Киеву и ослабление давления на РФ; Согласно второму сценарию, Трамп заявит, что боевые действия на Украине — это "война Европы", но продолжит продажу оружия НАТО.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
польша
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101847/58/1018475871_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021505893a48f94f508d64fc9fe1cc5a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, польша, владимир путин, сергей степашин, украина.ру, ес, ск рф, дональд трамп, украина.ру, сша
Новости, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, Сергей Степашин, Украина.ру, ЕС, СК РФ, Дональд Трамп, Украина.ру, США
Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу
08:10 07.12.2025 (обновлено: 09:00 07.12.2025)
Россия уже готовит аналог Нюрнберга для украинских неонацистов, в том числе за преступления в Курской области. Над этим работают Ассоциация юристов, СК и прокуратура, заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин. Об этом и других новостях к этому часу 7 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток одних боевиков покинуть позиции, а других удержать их, следует из полученного в Днепропетровской области радиоперехвата в распоряжении РИА Новости;
🟦 Кая Каллас — подарок для России, поскольку ее жесткая позиция по Украине вызывает разобщенность в западном сообществе. Об этом пишет The Daily Telegraph.
Отмечается, что упорный отказ Каллас от переговоров с Путиным исключил ЕС из процесса мирного урегулирования, что позволило занять РФ более выгодную позицию на переговорах;
🟦 США при Трампе обновят ядерную триаду. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Также он повторил тезис американского президента, что Штаты будут проводить ядерные испытания "на равных с другими странами";
🟦 Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Илону Маску отправиться на Марс после его призыва упразднить ЕС.
"Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий", — написал глава МИД Польши в соцсети X;
🟦 Массовая забастовка во Франции парализовала производство 26 брендов алкоголя, сообщает телеканал LCI. Забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), которая впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию.
🟦 В ЕС назвали два сценария выхода США из конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg из-за публикации Белым домом обновленной Стратегии нацбезопасности.
Первый сценарий подразумевает остановку любой помощи Киеву и ослабление давления на РФ;
Согласно второму сценарию, Трамп заявит, что боевые действия на Украине — это "война Европы", но продолжит продажу оружия НАТО.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру