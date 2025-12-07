Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу - 07.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251207/rossiya-sozdat-analog-nyurnberga-dlya-ukrainskikh-neonatsistov-novosti-k-etomu-chasu-1072744164.html
Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу
Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу - 07.12.2025 Украина.ру
Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу
Россия уже готовит аналог Нюрнберга для украинских неонацистов, в том числе за преступления в Курской области. Над этим работают Ассоциация юристов, СК и прокуратура, заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин. Об этом и других новостях к этому часу 7 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-12-07T08:10
2025-12-07T09:00
новости
россия
украина
польша
владимир путин
сергей степашин
украина.ру
ес
ск рф
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101847/58/1018475871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_422ef5d7a6aa50e50788f498f5d2279f.jpg.webp
🟥 В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток одних боевиков покинуть позиции, а других удержать их, следует из полученного в Днепропетровской области радиоперехвата в распоряжении РИА Новости; 🟦 Кая Каллас — подарок для России, поскольку ее жесткая позиция по Украине вызывает разобщенность в западном сообществе. Об этом пишет The Daily Telegraph. Отмечается, что упорный отказ Каллас от переговоров с Путиным исключил ЕС из процесса мирного урегулирования, что позволило занять РФ более выгодную позицию на переговорах; 🟦 США при Трампе обновят ядерную триаду. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Также он повторил тезис американского президента, что Штаты будут проводить ядерные испытания "на равных с другими странами"; 🟦 Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Илону Маску отправиться на Марс после его призыва упразднить ЕС. "Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий", — написал глава МИД Польши в соцсети X; 🟦 Массовая забастовка во Франции парализовала производство 26 брендов алкоголя, сообщает телеканал LCI. Забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), которая впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию.🟦 В ЕС назвали два сценария выхода США из конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg из-за публикации Белым домом обновленной Стратегии нацбезопасности. Первый сценарий подразумевает остановку любой помощи Киеву и ослабление давления на РФ; Согласно второму сценарию, Трамп заявит, что боевые действия на Украине — это "война Европы", но продолжит продажу оружия НАТО.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
польша
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101847/58/1018475871_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021505893a48f94f508d64fc9fe1cc5a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, польша, владимир путин, сергей степашин, украина.ру, ес, ск рф, дональд трамп, украина.ру, сша
Новости, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, Сергей Степашин, Украина.ру, ЕС, СК РФ, Дональд Трамп, Украина.ру, США

Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу

08:10 07.12.2025 (обновлено: 09:00 07.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия уже готовит аналог Нюрнберга для украинских неонацистов, в том числе за преступления в Курской области. Над этим работают Ассоциация юристов, СК и прокуратура, заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин. Об этом и других новостях к этому часу 7 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток одних боевиков покинуть позиции, а других удержать их, следует из полученного в Днепропетровской области радиоперехвата в распоряжении РИА Новости;
🟦 Кая Каллас — подарок для России, поскольку ее жесткая позиция по Украине вызывает разобщенность в западном сообществе. Об этом пишет The Daily Telegraph.
Отмечается, что упорный отказ Каллас от переговоров с Путиным исключил ЕС из процесса мирного урегулирования, что позволило занять РФ более выгодную позицию на переговорах;
🟦 США при Трампе обновят ядерную триаду. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Также он повторил тезис американского президента, что Штаты будут проводить ядерные испытания "на равных с другими странами";
🟦 Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Илону Маску отправиться на Марс после его призыва упразднить ЕС.
"Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий", — написал глава МИД Польши в соцсети X;
🟦 Массовая забастовка во Франции парализовала производство 26 брендов алкоголя, сообщает телеканал LCI. Забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), которая впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию.
🟦 В ЕС назвали два сценария выхода США из конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg из-за публикации Белым домом обновленной Стратегии нацбезопасности.
Первый сценарий подразумевает остановку любой помощи Киеву и ослабление давления на РФ;
Согласно второму сценарию, Трамп заявит, что боевые действия на Украине — это "война Европы", но продолжит продажу оружия НАТО.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаПольшаВладимир ПутинСергей СтепашинУкраина.руЕССК РФДональд ТрампУкраина.руСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу
08:00Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США
06:00Эксперт про удары по танкерам: "Киев заявлял, что готов действовать и на Балтийском море"
05:45"Шмат побольше": эксперт Госдумы Краснов о том, как Чехия зарабатывает на помощи Украине
05:30Европа и Украина не хотят мира: Суслов о том, что скрывается за планами Киева и ЕС о "передышке"
05:01Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник
05:00Западная Украина за минувшую неделю: зарезанный бусификатор и проснувшиеся русины
05:00Ростислав Ищенко: ЕС не способен выслать миллионы украинцев, чтобы пополнить армию Зеленского
04:59О тех, кто не дождался. Политзаключенные гибнут в украинских тюрьмах
04:57"Зеленского вынесут вперёд ногами. Украине трындец": эксперты и политики о ситуации в стране
04:45"Европы там быть не должно": эксперт Евстафьев о ключевом пункте плана Трампа
04:30"Торпедирует переговорный процесс": политолог связал инциденты в Черном море с позицией Киева
04:15"Жест возмездия" или самоизоляция? Эксперт спрогнозировал три сценария Трампа по Украине
02:25Мониторинговые каналы противника сообщают о пуске "Кинжалов"
02:06Продолжаются удары по объектам противника в Кременчуге
02:03Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев
01:20Продолжаются удары по целям в Фастове Киевской области
01:13ВС РФ наносят удары по объектам противника в Кременчуге и Светловодске Полтавской области
01:10Украинские мониторинговые каналы сообщают о 70-ти БПЛА в небе над Украиной
00:56Местные каналы сообщают о 14-ти взрывах в Фастове Киевской области, и к городу продолжают подлетать все новые "Герани"
Лента новостейМолния