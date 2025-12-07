https://ukraina.ru/20251207/rossiya-sozdat-analog-nyurnberga-dlya-ukrainskikh-neonatsistov-novosti-k-etomu-chasu-1072744164.html

Россия уже готовит аналог Нюрнберга для украинских неонацистов, в том числе за преступления в Курской области. Над этим работают Ассоциация юристов, СК и прокуратура, заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин. Об этом и других новостях к этому часу 7 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

🟥 В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток одних боевиков покинуть позиции, а других удержать их, следует из полученного в Днепропетровской области радиоперехвата в распоряжении РИА Новости; 🟦 Кая Каллас — подарок для России, поскольку ее жесткая позиция по Украине вызывает разобщенность в западном сообществе. Об этом пишет The Daily Telegraph. Отмечается, что упорный отказ Каллас от переговоров с Путиным исключил ЕС из процесса мирного урегулирования, что позволило занять РФ более выгодную позицию на переговорах; 🟦 США при Трампе обновят ядерную триаду. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Также он повторил тезис американского президента, что Штаты будут проводить ядерные испытания "на равных с другими странами"; 🟦 Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Илону Маску отправиться на Марс после его призыва упразднить ЕС. "Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий", — написал глава МИД Польши в соцсети X; 🟦 Массовая забастовка во Франции парализовала производство 26 брендов алкоголя, сообщает телеканал LCI. Забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), которая впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию.🟦 В ЕС назвали два сценария выхода США из конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg из-за публикации Белым домом обновленной Стратегии нацбезопасности. Первый сценарий подразумевает остановку любой помощи Киеву и ослабление давления на РФ; Согласно второму сценарию, Трамп заявит, что боевые действия на Украине — это "война Европы", но продолжит продажу оружия НАТО.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

