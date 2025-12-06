https://ukraina.ru/20251206/ostanutsya-v-odnikh-trusakh-dmitriy-krasnov--o-zhelanii-zapada-zatyanut-voynu-na-ukraine-1072454508.html

"Останутся в одних трусах": Дмитрий Краснов — о желании Запада затянуть войну на Украине

Европейские политики, подобно жадному грибнику, не способны остановиться в погоне за миллиардами на украинском кризисе и рискуют в итоге остаться ни с чем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063501545_0:64:1073:667_1920x0_80_0_0_d774a3bee46c7b913d857dc3135df3f5.jpg

Урегулирование ситуации на Украине в рамках предложенного США мирного плана может привести к значительным финансовым рискам для Европы. Нерешенные территориальные вопросы могут вызвать опасения у инвесторов относительно возможности нового конфликта, а бремя восстановления страны может лечь на Евросоюз, написал ранее экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон.Отвечая на вопрос журналиста, являются ли такие заявления очередным предлогом, чтобы не заканчивать войну на Украине, эксперт предположил, что западные журналисты "подсели на нейросети", и отдают свои тексты "на откуп искусственному интеллекту". В результате ИИ просто компилирует "правдоподобную, но совершенно бессмысленную, не основанную на анализе и логике, пустопорожнюю болтологию – то самое антропоморфное завывание вьюги", добавил Краснов.Историк подчеркнул, что европейский политический класс собирает "не подосиновики, а миллиарды". "Эти грибники точно не смогут остановиться – будут набивать карманы, штаны, сундуки до последнего. Только вот, вероятно, в конце концов останутся в одних трусах", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.

