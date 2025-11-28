https://ukraina.ru/20251128/dmitriy-krasnov-es-gotov-razdetsya-do-trusov-chtoby-i-dalshe-zarabatyvat-na-ukraine-1072344005.html

Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине - 28.11.2025 Украина.ру

Украина — увесистый лом для чистенького европейского домика, но не единственный. В арсенале США есть и другие инструменты, среди которых максимальной разрушительной силой обладает жадность евроэлит – не меньшая, чем американских. Эти паразиты своих народов готовы сдать национальные интересы ради прибылей.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов.Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву с визитом 28 ноября. Накануне Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими.— Дмитрий Анатольевич, сегодня, 28 ноября, глава Венгрии Орбан прибыл с визитом в Москву во главе большой делегации. Скорее всего будет обсуждаться энергетический вопрос, так как Трамп разрешил Венгрии покупать у России энергоносители. В том числе обсуждения в публичном поле говорят о том, что Орбан будут вести переговоры по Украине. Чего в реальности нам ожидать от этого визита? В данном случае Орбан – представитель Европы или протеже Трампа?— Орбан – представитель национальных элит. Помните, как прежде было модным иронизировать над Александром Лукашенко, норовившем усидеть на двух стульях – российском и европейском? А ведь Александр Григорьевич стал провозвестником многополярного мира, где каждый сам за себя, а суверенитет и интересы своего народа – выше союзнического долга и любых договорённостей.Орбан — продолжатель дела Лукашенко. Орбан для меня — символ искомого многополярного мира. Ситуативно он может быть союзником, но союзником кому угодно – совершенно беспринципно. Но при этом даже в момент полного совпадения интересов не лишне вспомнить цитату из Ильфа и Петрова: "Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст".Но и с такими людьми можно работать – других-то нет. Какое бы дружелюбие не транслировалось в публичную сферу, алгоритм сотрудничества прост до цинизма: конкретные, прозрачные сделки, где профиты Венгрии чётко и однозначно обусловлены действиями Венгрии: "Нажми на кнопку – получишь результат".— Днем ранее Европейский парламент 27 ноября принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. Как нам относиться к таким решениям? И вообще в чем смысл данной резолюции?— Обсуждая юридический документ, давайте сохраним юридическую же точность. Европарламент не принял решение, что новые регионы России не будут признаны Евросоюзом. Европарламент напомнил. О чём? О своей позиции. Не более.Цитирую пункт 8 резолюции: "Напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как территория России". Имеет право Европарламент напомнить о позиции? Да, почему бы и нет. Какие это имеет правовые последствия? Ну, раз напоминает, то вспомним. Всё.— Урегулирование ситуации на Украине в рамках предложенного США мирного плана может привести к значительным финансовым рискам для Европы. Нерешенные территориальные вопросы могут вызвать опасения у инвесторов относительно возможности нового конфликта, а бремя восстановления страны может лечь на Европейский союз, написал 27 ноября экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон. Как вы относитесь к таким заявлениям? Это очередной предлог, чтобы не заканчивать войну на Украине с Россией?— "То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя". В звуках вьюги можно услышать и плачь, и пение, но искать в обертонах, похожих на человеческий голос, выражение эмоций и, тем более, смысл, содержание – бессмысленно. Ровно так же отношусь к той пурге, которую несут все эти "обозреватели" западной прессы. Они, конечно, неплохо зарабатывают на схожести своих измышлений с размышлениями, но за нагромождением слов – полная асемантичность, тотальное отсутствие смысла.Иногда я начинаю подозревать, что западные журналисты подсели на нейросети, и отдают свои тексты на откуп искусственному интеллекту, а тот, как ему и положено, просто компилирует правдоподобную, но совершенно бессмысленную, не основанную на анализе и логике, пустопорожнюю болтологию – то самое антропоморфное завывание вьюги.А желание затягивать войну до бесконечности – да, присутствует. Однажды я видел грибника, который выходил из леса в трусах. Оказывается, он нашёл грибное место, быстро набрал лукошко, но не смог остановиться – снял штаны, завязал штанины, складывал грибы в них.А европейский политический класс собирает не подосиновики, а миллиарды. Эти грибники точно не смогут остановиться – будут набивать карманы, штаны, сундуки до последнего. Только вот, вероятно, в конце концов останутся в одних трусах.— Общие расходы Чехии на помощь Украине с 2022 года достигли 91,3 миллиардов крон (3,7 миллиарда евро), заявил 27 ноября сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала. При этом он отметил, что оценка доходов, которые Чехия получила благодаря украинцам, выше и составляет в общей сложности 104 миллиарда крон (4,3 миллиарда евро). Как вы можете прокомментировать такие цифры? И за счет чего Чехия могла получить средства на украинцах? Вооружения? Или они лгут опять же?— Это заявление лишний раз подтверждает мой тезис о том, что все ястребы и тигры остаются таковыми лишь потому, что это им выгодно. Напомню старую байку про килограммовый кусок сала, который передавали друг другу десять человек: килограмм остался килограммом, но руки-то у всех сделались жирными. Ну, а на поддержке Украины и шмат побольше, и замазанные руки не стесняются отщипнуть кусочки потяжелее.Это называется "зарабатывать на трафике". Прибыль могут принести любые потоки – будь то кровавые деньги на оружие или просто трансферты Евросоюза на помощь беженцам. Замечу, что как только украинский трафик перестанет приносить профиты, вчерашние тигры во мгновение ока покажут себя совершенно травоядными.— В Киеве прошла встреча с послами стран Европы. Утечки говорят, что американцы предупредили Европу о скором крахе ВСУ и увеличении потока беженцев в ЕС из-за ослабления энергетики. Дескать, пора подписать мирное соглашение, не упустите этот шанс, а то будет хуже. На ваш взгляд, какая игра на самом деле происходит между США и Европой в плане Украины?— Украина, конечно, фигура в этой игре, но не единственная – США всерьёз взялись за Европу. Слишком уж спокойной, сытой и благополучной она оказалась по сравнению с Америкой. А такие прецеденты опасны. Тот же Советский Союз люто ненавидели не потому, что он угрожал чем-то в реальности — скорее его боялись как образца справедливого общества с минимальным экономическим расслоением. Теперь социальная, а местами откровенно социалистическая Европа оказалась подобным образцом. Современные средства коммуникации и доступность путешествий умножили эффект влияния. И американские низы зашевелились: "Оказывается, постоянный безумный грабёж и бесправие – это не естественное положение вещей, оказывается, можно жить и по-другому". А жить по-другому – это не давать себя беспощадно грабить жалкой кучке ненасытных вампиров из крупного бизнеса.Разумеется, истеблишмент США видел угрозу в таком положении – угрозу своим кошелькам, своему "праву" грабить народ без всяких ограничений. И Европу начали ломать.Да, Украина – увесистый лом для чистенького европейского домика, но не единственный. В арсенале США есть и другие инструменты, среди которых максимальной разрушительной силой обладает жадность европейских элит – не меньшая, чем американских. Эти паразиты своих народов готовы сдать национальные интересы ради прибылей – что они и делают.И вот, на очередном междусобойчике компрадорских элит их покупатель, их хозяин, их шеф открыто артикулирует угрозы континенту. Смею предположить, что в головах европейских лидеров тут же начали прокручиваться варианты – как ещё можно "срубить бабла по-быстрому" на грядущих проблемах.Важный геополитический выигрыш РФ как раз в том, что мы уже почти убедили начальника Америки, что на мире с Россией можно гораздо больше приобрести, чем на войне вместе с Европой. Нам важно сохранить три ключевых положения: статус русского языка, защиту канонического православия, нейтральный статус Украины. Об этом в интервью Петрушка, дама с косой, эпикуреец и спец по мордам. Дмитрий Выдрин о выборах на Украине по плану Трампа.

