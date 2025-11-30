https://ukraina.ru/20251130/dmitriy-evstafev-tramp-gotovit-bolshuyu-igru-chtoby-zatmit-oon-i-otmenit-vse-soglasheniya-po-ukraine-1072364229.html

Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине

Главная проблема Трампа — это не Украина. Даже если у него там ничего не получится, а шансы этого велики, то ничего трагического с ним не произойдет. А если в Венесуэле случится неудачная американская интервенция с большими жертвами среди американских военнослужащих, более 500 человек, это станет катастрофой.

2025-11-30T06:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.- Дмитрий Геннадиевич, как вы оцениваете варианты мирных планов по урегулированию украинского конфликта?- Целый ряд кланов западной элиты заигрался в информационные манипуляции, которые в какой-то момент стали неконтролируемыми. В основе я вижу некий план, который был представлен Дональду Трампу. В его разработке, видимо, принимал участие Уиткофф и мне сложно представить, что в этом не участвовали люди из Госдепа, учитывая, какую силу набрал Марко Рубио в последнее время. Он фактически объединяет должности госсекретаря и советника по нацбезопасности.Этот план исходил из реалий на земле в зоне СВО. Он фиксировал невозможность для Украины как ударного кулака коалиции желающих военной победы или даже ничьи.Трампу нужно выскочить из этого конфликта и по возможности заработать денег. Второе важно, но не настолько. В Америке даже абсолютные ястребы исходят из того, что у европейцев нет денег на закупку американского вооружения. И не будет, если не примут решение о конфискации активов России, против которого выступает министр финансов США Скотт Бессент и вся американская администрация. Они понимают, что после этого долларовой системы резервирования и хранения активов не будет.В этом смысле план Трампа, конечно, был. И была контригра со стороны европейцев, которые уперлись в сопротивление Трампа и всего его окружения. Внутри его администрации не нашлось слабого звена, за которое можно было дернуть и развалить позицию Трампа, поэтому альтернативный план не сработал. Подчеркну, план Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО.- Насколько европейцы вовлечены в этот процесс?- План Трампа отталкивается от того, о чем договорились в Анкоридже, но с учетом внутриполитической ситуации в США. Сомневаюсь, что все корректировки этого плана будут приняты российским руководством.План Трампа, если отбросить все, что очевидно, например, вывод ВСУ из Донбасса, содержит несколько принципиальных для него моментов. Во-первых, Европы там быть не должно. Что будет, если Европа не примет эти условия, Трамп еще не решил, но вероятно будут введены очень серьезные ограничения по списку вооружений, которые Европа покупает для Украины. Тем более что мощности ВПК США не беспредельны, а склады пусты.План Трампа заключается в том, чтобы поставить Европу вне процесса. План Зеленского в том, чтобы за счет Европы вытянуть из Трампа дополнительные уступки. Сделал ли Трамп работу над ошибками после Анкориджа? Конечно. Он сказал, что пока не будет окончательных договорённостей без мизансцен в Белом доме, когда евроатлантисты откровенно трамбовали Трампа, Зеленскому приезжать не нужно.Что касается планов по созданию Совета мира под руководством Трампа, то это наднациональная структура, через которую он может стать председателем земного шара. Это не шутка. Мечта футуристов. Это политическая фиксация лидерства Трампа в западном мире. Он создает организацию по украинскому кейсу, которая по своему потенциалу сравнима, а может и превосходит ООН. Туда входят страны с большим военным потенциалом, ядерное оружие и есть деньги. И самое важное, что с созданием этого Совета мира возникает система одного окна, куда надо заносить деньги на восстановление Украины. А это означает отмену всего, что было подписано по помощи Украине, включая столетнее соглашение о стратегическом взаимодействии с Великобританией, все соглашения со странами ЕС. Он будет готов даже обнулить невыгодное соглашение для США по украинским минералам. Тогда он сможет перезаключить его так, как он хочет. А не так, как ему это навязали, доведя Бессента, человека тонкой душевной организации, до слез в кабинете Зеленского.Трамп будет играть в большую игру и уже выстраивает эту мизансцену.- Для работы кассы этого предприятия, какой режим на Украине нужен Трампу?- Олигархический. Главное, что там не должно быть никаких европейских войск, потому что чей штык, того и деньги. Всем понятно, что украинская государственность находится в фазе распада. Трампу и его команде будет проще договариваться с классическим для Украины олигархическим режимом. США станут единственным окном, через которое можно будет выводить капиталы с Украины. Экономическая схема будет предопределена.- Все же Трамп ограничен по времени: меньше года осталось до выборов в Конгресс. Какие сейчас настроения в лагере демократов и республиканцев и чем сейчас рискует Трамп?- Я бы Трампу года не давал. Главная проблема Трампа — это не Украина. Даже если у него там ничего не получится, а шансы этого велики, то ничего трагического с ним не произойдет. А если в Венесуэле случится неудачная американская интервенция с большими жертвами среди американских военнослужащих, более 500 человек, это станет катастрофой.Я думаю, что вооруженные силы США не до такой степени деградировали, но тем не менее. Если еще и прервутся поставки нефти на нефтеперегонные заводы в США, то Трампа порвут, не дожидаясь выборов. И в дело пойдет любой компромат на него и членов семьи. Может выйти из-под контроля и ситуация с пленками Эпштейна. И здесь свою роль может сыграть мирный план Трампа и то, как он будет его продавливать.- Это козырь, который сейчас не вскрывают по договоренности?- Нет, это козырь глубинного государства, которое хочет обеспечить политический трансфер в благоприятном для себя русле. Пусть это будет даже Джей Ди Вэнс. Но этим трансфером будет управлять не Трамп, а они.Настроения в лагере Демократической партии это деморализация и распад. Демпартия целиком до выборов не доживет. Вменяемые люди, которые там остались, должны ее "продать" глубинному государству. Боюсь, этого "слоненка" не продадут, будут продавать личности. Проблема Демпартии в том, что у нее выжжен центр. Посмотрите на Зохрана Мамдани. Это какой-то котелок, в который намешали все. Марксизм, исламизм, сверхтолерантность, неинтегрированность в американское общество с социокультурной точки зрения. То есть маргинал в четвертой степени побеждает на выборах мэра в Нью-Йорке. Это прообраз того, как будут проходить промежуточные выборы. 2025

