Важный день для мира: что происходит в Москве перед визитом Уиткоффа. Хроника событий на 13:00 2 декабря

Украина.ру, 02.12.2025

2025-12-02T13:00

Дмитриев заявил о "важном дне" для мирных переговоров по УкраинеНа фоне ожидаемых во вторник ключевых российско-американских консультаций глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сделал важное заявление о ходе мирного процесса по Украине. В своих соцсетях он сообщил, что в Москву прибывает команда, ранее разработавшая мирное соглашение по Сектору Газа для администрации президента США Дональда Трампа."Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине", — написал Дмитриев.Это сообщение появилось накануне запланированной встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. Данный визит станет для Уиткоффа уже шестым в текущем году, что подчёркивает интенсивность диалога. По имеющейся информации, американский представитель привезёт для обсуждения конкретные предложения Вашингтона по урегулированию конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии визита в Москву Стива Уиткоффа изложил ключевые принципиальные позиции российской стороны по украинскому урегулированию.По словам представителя Кремля, в ходе запланированной на завтра встречи Владимир Путин и американский переговорщик обсудят в том числе те понимания, которых удалось достичь Вашингтону и Киеву в ходе недавних консультаций."Россия высоко ценит усилия администрации Трампа в урегулировании украинского конфликта", — подчеркнул Дмитрий Песков, комментируя дипломатическую активность США.Он также подтвердил, что Москва остаётся открытой к мирным переговорам, однако напомнил о неизменности её стратегических целей, поставленных в рамках специальной военной операции. "Россия хочет урегулирования украинского конфликта "на многие поколения вперед"", — заявил пресс-секретарь, обозначая долгосрочную перспективу, которую видит Кремль.Эти заявления формируют дипломатический контекст для предстоящих переговоров, на которых, как ожидается, Уиткофф представит обновлённые американские предложения.США готовы вернуть России замороженные активы в обмен на мирное соглашение по УкраинеМежду тем издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов, знакомых с ходом консультаций сообщило, что администрация Дональда Трампа выступает за возврат замороженных западных активов России в рамках возможного соглашения о прекращении конфликта на Украине.Согласно их данным, во время летнего визита в Вашингтон спецпосланника Евросоюза по санкциям Дэвида О'Салливана американские представители чётко дали понять, что рассматривают разблокировку активов как элемент сделки, которая должна быть заключена после подписания мирного плана.Эта позиция Вашингтона перекликается с недавними заявлениями европейских политиков. Так, глава МИД Бельгии Максим Прево предупреждал, что идея предоставления Украине кредита за счёт этих средств не должна препятствовать мирному процессу. В свою очередь, французский министр по европейским делам Жан-Ноэль Барро заявил, что решение ЕС по вопросу о российских активах может быть принято уже 18 декабря на предстоящем саммите в Брюсселе.Таким образом, судьба замороженных средств становится одной из ключевых тем на переговорах, а позиция США, направленная на их возврат в обмен на мир, создаёт новый дипломатический контекст для обсуждения будущего урегулирования. Официальные комментарии из Белого дома относительно данной публикации пока не поступали.СВР РФ заявляет о готовности Франции отправить ЧВК на УкраинуВ то же время Франция продолжает поиск способов прямого вступления в украинский конфликт. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации в распространённом сегодня сообщении."Франции не терпится отправить своих военных на Украину", — отмечается в релизе.В ведомстве связали эту готовность с недавним правительственным декретом Парижа, который разрешает использовать частные военные компании для оказания помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения".По оценке СВР, текущие возможности украинской ПВО, включая ограниченное число истребителей F-16, недостаточны для эффективного противодействия российским воздушным средствам, а переучивание на французские Mirage потребует длительного времени и высокой квалификации. В этих условиях, полагают в разведке, Киеву потребуются иностранные ЧВК, оснащённые современным, в первую очередь французским, вооружением.В СВР подчеркнули, что подобные шаги не позволят Парижу избежать ответственности. "Однако Парижу не стоит обольщаться и считать, что этим он развязывает себе руки и одновременно уходит от ответственности за участие своих военных в конфликте", — говорится в заявлении.Россия дала понять, что любое присутствие французских частных военных компаний на Украине будет расценено как прямое участие Франции в боевых действиях. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в контексте возможного прекращения огня допустил ввод французских военных в состав "сил сдерживания" на Украине для задач безопасности и обучения. Москва неоднократно предупреждала, что размещение любых контингентов стран НАТО на украинской территории неприемлемо и приведёт к резкой эскалации.Депутаты "Слуги народа" начали выход из фракции, что грозит потерей господства в РадеРяд депутатов парламентской фракции "Слуга народа" подали заявления о выходе из неё, а некоторые готовы покинуть и Верховную Раду. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своём Телеграм-канале, предупредив, что это может лишить правящую партию монобольшинства.По словам парламентария, о ситуации вчера на закрытой встрече сообщил глава фракции Давид Арахамия, который попросил депутатов не покидать её до конца текущей сессии, 4 февраля. Как утверждает Железняк, это требование было обосновано необходимостью "демонстрировать единство хотя бы перед партнёрами" на фоне активных мирных переговоров по урегулированию конфликта."Арахамия пытается избежать потери монобольшинства, в котором осталось 229 депутатов при минимуме в 226", — пояснил нардеп. Он отметил, что депутаты-списочники, желающие выйти из фракции, осознают, что им, вероятно, придётся сложить и мандаты.Напомним, что внутренний кризис в "Слуге народа" обострился после отставки главы Офиса президента Андрея Ермака, что запустило серию политических перестановок. Официальных комментариев от руководства фракции или партии пока не поступало.О событиях к началу сегодняшнего дня — в ежедневном обзоре Европа тормозит переговоры по Украине. Киев торгуется о будущем. Хроника событий на утро 2 декабря.

