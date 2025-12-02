https://ukraina.ru/20251202/evropa-tormozit-peregovory-po-ukraine-kiev-torguetsya-o-buduschem-khronika-sobytiy-na-utro-2-dekabrya--1072495388.html

Европа тормозит переговоры по Украине. Киев торгуется о будущем. Хроника событий на утро 2 декабря

Европа тормозит переговоры по Украине. Киев торгуется о будущем. Хроника событий на утро 2 декабря - 02.12.2025 Украина.ру

Европа тормозит переговоры по Украине. Киев торгуется о будущем. Хроника событий на утро 2 декабря

Европейские страны обвинили в срыве мирного соглашения по Украине. Глава МИД Венгрии предупредил, что в Брюсселе уже рассчитывают сроки большой войны. Киев высчитывает проценты: реструктуризация долга на $2,6 млрд должна сэкономить миллиарды на будущее. В Белом доме выразили оптимизм в связи с переговорами по урегулированию украинского кризиса.

Европа готовится к войне с РоссиейВыступая на мероприятии в городе Жамбек, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что стратегические документы Европейского союза ставят цель достичь полной боеготовности к 2029 году, что может сделать войну между Европой и Россией возможной уже в 2030 году.Он призвал венгерских избирателей активно участвовать в парламентских выборах 2026 года и "не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны".Ранее с аналогичными предупреждениями выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, открытые заявления европейских политиков о готовности к возможной войне свидетельствуют о том, что Брюссель разрабатывает военные планы.Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в агрессивных намерениях в отношении стран НАТО. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что у России "нет никакого интереса" нападать на государства альянса, а разговоры о "российской угрозе" являются способом отвлечь внимание от внутренних проблем Запада.В последние годы Россия выражает озабоченность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, которую альянс называет "сдерживанием". В Москве подчёркивают открытость к диалогу, но на условиях равноправия и при отказе Запада от курса на милитаризацию Европы.Одновременно с этим газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление высокопоставленного французского чиновника написала, что мирное урегулирование конфликта на Украине могло бы быть достигнуто между Москвой и Вашингтоном значительно раньше, если бы не позиция европейских союзников. Согласно статье, источник заявил, что именно европейские страны стали препятствием для заключения соглашения между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Чиновник отметил, что Европа теперь ощущает себя в изоляции на фоне дистанцирования американской администрации от региональных проблем, что вынуждает её больше полагаться на собственные силы.Долговая перезагрузка: Киев готовит финансы к миру или к затяжной войнеТем временем Украина начала процесс реструктуризации долговых обязательств, привязанных к экономическому росту страны, на сумму 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление Министерства финансов Украины.Согласно опубликованному предложению, Киев предлагает владельцам так называемых ВВП-варрантов обменять их на новые облигации до конца текущего года. В качестве стимула инвесторам обещан денежный бонус в размере до 180 миллионов долларов, а также постепенно увеличивающиеся процентные платежи. Этот шаг, как отмечает издание, стал результатом нескольких месяцев напряженных переговоров, которые ранее были приостановлены и возобновлены. Финансовые аналитики расценивают эти обязательства как критически важные для текущего финансирования военных действий. Без реструктуризации выплаты по ним в случае послевоенного экономического подъема могли бы забрать миллиарды долларов из бюджета, отвлекая средства от обороны и восстановления. Министр финансов Украины Сергей Марченко прямо заявил, что реструктуризация необходима, чтобы избежать этого сценария и сохранить ресурсы для жизненно важных государственных услуг.Этот шаг также интерпретируется как подготовка финансовой системы к потенциальному мирному соглашению с Россией и как мера по сдерживанию роста долговой нагрузки в условиях затяжного конфликта.В то же время официальные представители администрации президента США Дональда Трампа выразили уверенность в возможности скорейшего разрешения конфликта на Украине. По данным из Белого дома, предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования в последнее время подвергся существенной доработке для повышения его реализуемости. Контакты американских представителей с украинскими коллегами, состоявшиеся ранее во Флориде, были охарактеризованы как "очень хорошие" и продуктивные.Текущее состояние переговорного процесса позволяет, по оценкам администрации, надеяться на скорое завершение боевых действий. Вашингтон подчеркивает, что ведет одинаково активный диалог как с Москвой, так и с Киевом, стремясь выступить честным посредником.Отдельно была отмечена финансовая политика администрации Трампа. Президент США прекратил практику "бесконечной помощи" Украине, сославшись на многочисленные случаи злоупотребления средствами американских налогоплательщиков.Фронтовая сводкаМинобороны России сообщило об отражении очередной массированной атаки беспилотников. В течение ночи средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.Основное число целей — 14 дронов — было сбито над территорией Брянской области. Над Краснодарским краем уничтожено 8 беспилотников, а над Республикой Крым — 6.Также ударам подверглись Волгоградская и Чеченская Республика, где перехвачено пять и четыре аппарата соответственно. Над Ростовской областью сбито два дрона, а над Орловской, Липецкой и Тверской областями — по одному. Ещё три цели были ликвидированы над акваторией Чёрного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Харьковском направлении под контроль взят город Волчанск. Российские подразделения продвигаются в районе населенного пункта Лиман и оказывают давление на позиции противника с севера у Вильче. В районе Липцев боевые действия носят позиционный характер.На Красноармейском направлении освобождён город Красноармейск (Покровск). На Добропольском выступе стратегическая инициатива сохраняется за российскими военными. Продолжаются бои в районах Шахово и Софиевки, в то время как на западном фланге ситуация стабилизировалась до позиционных столкновений.На Константиновском направлении отмечается продвижение российских сил западнее Плещеевки вдоль северного берега водохранилища, где почти ликвидирован карман между Александро-Шультино и Предтечино. В городе Константиновка интенсивные бои идут у железнодорожного депо. Освобождение села Клиновое создаёт условия для развития успеха от Майского и тактического обхода Веролюбовки. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение, располагаясь у железнодорожной линии на Краматорск.На Северском направлении продолжаются жёсткие бои в районе Звановки и Свято-Покровского. От Васюковки российские подразделения ведут наступление на Никифоровку и Рай-Александровку. В самом Северске идут встречные бои в центральной части города. В районе Ямполя осуществляется зачистка флангов и оказывается давление на оборонительные позиции противника у перекрёстка трассы Красный Лиман — Северск.Между тем Владимир Путин заявил, что перед группировкой войск "Север" поставлена стратегическая задача по созданию буферной зоны вдоль государственной границы. Соответствующее поручение глава государства озвучил в ходе рабочей поездки в один из пунктов управления войсками."Перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы", — сказал Путин, обращаясь к военнослужащим и командованию.

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

