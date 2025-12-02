"Несут пургу": эксперт Госдумы Краснов о предупреждениях Reuters о финансовых рисках для ЕС - 02.12.2025 Украина.ру
"Несут пургу": эксперт Госдумы Краснов о предупреждениях Reuters о финансовых рисках для ЕС
Аналитические материалы ведущих западных изданий о ситуации на Украине все чаще напоминают бессмысленное завывание вьюги — в них много слов, но полностью отсутствуют логика и смысл. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
2025-12-02T04:40
2025-12-02T04:40
Урегулирование ситуации на Украине в рамках предложенного США мирного плана может привести к значительным финансовым рискам для Европы. Нерешенные территориальные вопросы могут вызвать опасения у инвесторов относительно возможности нового конфликта, а бремя восстановления страны может лечь на Евросоюз, написал ранее экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон."То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя", — процитировал Краснов знаменитые строки Пушкина, отвечая на вопрос журналиста, являются ли такие заявления очередным предлогом, чтобы не заканчивать войну на Украине.По мнению историка, некоторые западные обозреватели "неплохо зарабатывают на схожести своих измышлений с размышлениями, но за нагромождением слов – полная асемантичность, тотальное отсутствие смысла".Краснов предположил, что западные журналисты "подсели на нейросети", и отдают свои тексты "на откуп искусственному интеллекту". А тот просто компилирует "правдоподобную, но совершенно бессмысленную, не основанную на анализе и логике, пустопорожнюю болтологию – то самое антропоморфное завывание вьюги", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
"Несут пургу": эксперт Госдумы Краснов о предупреждениях Reuters о финансовых рисках для ЕС

04:40 02.12.2025
 
Аналитические материалы ведущих западных изданий о ситуации на Украине все чаще напоминают бессмысленное завывание вьюги — в них много слов, но полностью отсутствуют логика и смысл. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
Урегулирование ситуации на Украине в рамках предложенного США мирного плана может привести к значительным финансовым рискам для Европы. Нерешенные территориальные вопросы могут вызвать опасения у инвесторов относительно возможности нового конфликта, а бремя восстановления страны может лечь на Евросоюз, написал ранее экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон.
"То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя", — процитировал Краснов знаменитые строки Пушкина, отвечая на вопрос журналиста, являются ли такие заявления очередным предлогом, чтобы не заканчивать войну на Украине.
"В звуках вьюги можно услышать и плачь, и пение, но искать в обертонах, похожих на человеческий голос, выражение эмоций и, тем более, смысл, содержание – бессмысленно. Ровно так же отношусь к той пурге, которую несут все эти "обозреватели" западной прессы", — заявил эксперт.
По мнению историка, некоторые западные обозреватели "неплохо зарабатывают на схожести своих измышлений с размышлениями, но за нагромождением слов – полная асемантичность, тотальное отсутствие смысла".
Краснов предположил, что западные журналисты "подсели на нейросети", и отдают свои тексты "на откуп искусственному интеллекту". А тот просто компилирует "правдоподобную, но совершенно бессмысленную, не основанную на анализе и логике, пустопорожнюю болтологию – то самое антропоморфное завывание вьюги", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
