Женщины на ледовом авианосце. НАТО возвращается в Исландию для борьбы с Россией

Когда в ноябре 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга НАТО", потому что блок-де утратил "координацию по стратегическим решениям между США и их союзниками по Альянсу", оптимисты решили, что зато мозг ненароком вернулся к французскому лидеру.

Как говорится, оказалось, что показалось. С тех пор прошло 6 лет, и сейчас Макрон уверен, что при полном одобрении НАТО может разместить французские войска в Украине, чтобы воевать с Россией. И что ему за это ничего не будет, а Россия испугается и убежит. Аж за Урал, где и согласится отдать европейцам все свои ресурсы, признав стратегическое поражение.Психиатрам еще предстоит обозначить эту болезнь и определить ее симптомы, но не в Макроне дело. Он хоть и явно безмозглый, но сказал чистую правду – мозг покинул и всю НАТО, и ее лидеров. Причем мозг не только стратегический, но и прикладной, бытовой. Даже страшно подумать, что может быть, если, например, он отключится у генсека НАТО Марка Рютте, который во время посещения отхожего места решит, что он дома, и явится миру по-домашнему.Рютте обмишурилсяРютте же, как известно, дома за закрытыми шторами ходит в чем мать родила и мечтает стать зачетным бисексуалом, чтобы, значит, по его словам, ему "весь мир достался".Видимо, эти влажные фантазии и вымыли остатки серого вещества у генсека НАТО и он начал путаться в примитивной информации, в том, чем руководит и зачем это кому нужно. И круто опозорился во время недавнего визита в Исландию, перепутал легкие с помидорами и установочные данные НАТО и заявил, что Альянс в 1949 году учредили 10 стран. А их на самом деле было 12, что Рютте и подсказали прямо из зала.Генсек ничуть не смутился: ну, ладно 12, так 12, какая разница. Но поскольку, по его словам, Исландия "остается ключевым членом Альянса и занимает важное место на Крайнем Севере", она немедленно должна увеличить военные расходы на армию и оборону и быть готовой к вызовам на Севере, связанными с деятельностью России и Китая, который хоть и не является арктической державой, но активно действует в этом регионе.Тут уже нужно было посмотреть, как при этих словах Рютте удивилась 36-летняя Криструн Фростадоуттир, премьер-министр Исландии, которая и принимала высокого, но, как оказалось, очень тупого и безграмотного гостя!Человек довольныйВсе дело в том, что Исландия – единственный член НАТО, у которого нет постоянной армии и, значит, нет и военных расходов. Исландия и входила в НАТО при условии, что армии у нее не будет, но ее защитит американская военно-морская база в Кефлавике (или Кеблавике). А сам остров будет служить естественным то ли ледяным, то ли ледовым авианосцем коллективного западного военно-морского флота и армии.И именно возвращение к использованию Исландии в таком качестве говорит о том, что хоть мозгов у персонально Макрона и Рютте нет, но у других стратегов Альянса они сохранились. И что они (и мозги, и стратеги) не собираются уступать и отступать, а наоборот – активно готовятся к войне. И Исландия в этой подготовке – важное звено и этап.Исландия – это базаОтправляясь с визитом в Рейкьявик, Рютте просто обязан был знать, во-первых, чем была в прошлом, что случилось и в каком состоянии находится сегодня эта американская база США в Кефлавике в 40 минутах езды от столицы этой страны. Военно-морская авиабаза Кеблавик (NASKEF) была построена США в годы Второй мировой войны для защиты северных путей от гитлеровцев и их союзников, обеспечения безопасности воздушных путей в Северной Атлантике и переброски личного состава, оборудования и припасов в Европу.В 1947 году американцы сначала совсем ушли из Исландии, но в 1951 году вернулись уже как часть НАТО. И с тех пор всю холодную войну и сразу после нее американцы и другие союзники по НАТО регулярно посещали базу для проведения военных учений, воздушного патрулирования и выполнения прочих задач противостояния с соцлагерем и СССР, а потом Россией.По инерции распада ССР и ощущению себя единственным победителем в холодной войне США 8 сентября 2006 года решили совсем закрыть базу в Кеблавике и передали ее Исландии. Правительство этой страны при помощи компании Kadeco сразу начало там промышленную и жилищную застройку и освоили значительную территорию базы.Но все равно долгое время аэропорт Кеблавик оставался перевалочным пунктом и базой НАТО, хотя и с сокращенным набором услуг. Однако с возрождением России и становлением Китая как важного центра силы ситуация изменилась, и США, начиная с 2015 года, начали возвращаться в Кеблавик, чтобы, заявило американское военное командование противостоять растущей военной активности России в окрестностях Исландии и вообще в предбаннике Арктики:– в сентябре 2015 года представители правительства США выразили желание возобновить работу некоторых подразделений базы НАТО в аэропорту Кеблавик;– в 2016 году США начали подготовку к регулярному патрулированию базы;– в 2017 году объявили о намерении построить новые ангары для размещения новых самолетов ВМС P-8 Poseidon, а также противолодочных самолетов, которые будут использоваться в краткосрочных/экспедиционных подразделениях. На это дело Пентагоном было выделено 22 млн долл;– в 2021 году США возобновили использование аэропорта Кеблавик для размещения бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit и других самолетов;– – в апреле 2022-го Шестой флот США провел в этом районе учения Northern Viking 22, отработав скоординированные с союзниками по НАТО операции;– летом 2023 года на авиабазе Кеблавик в рамках учений НАТО работала оперативная группа бомбардировщиков США, состоявшая более чем из 150 военнослужащих ВВС США и трех самолетов B-2 Spiritс из авиабазы Уайтмен; они были переброшены в Кеблавик.– на базе также развертывались французские истребители Mirage 2000, F-35 королевских ВВС Норвегии, F-15 ВВС США;– летом 2025 года были развернуты истребители F18 ВВС Испании, а также самолеты тактической поддержки A400M, чтобы закрыть все воздушное пространство Исландии;– в июле 2025-го США заявили, что на фоне конкуренции с Россией за влияние в Арктике впервые ввели свою ударную атомную подлодку USS Newport News (SSN 750) типа "Лос-Анджелес" в исландский порт. Это случилось впервые за всю историю противостояния.Это очень солидная военная активность. Зачем это нужно, поведала временная поверенная в делах посольства США в Исландии Эрин Сойер: "США и Исландия поддерживают общую цель – снижение напряженности в Арктике, с полным осознанием усилий России по наращиванию своего военного присутствия в регионе". А командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч добавил, что новейшая лодка США в Исландии подчеркивает приверженность США "коллективной обороне и безопасности в Арктике".Трамп за ИсландиюВо-вторых, флюгерный Рютте не может не знать, что на Исландию как важный форпост борьбы США за Гренландию и вообще з Арктику. В частности, в вопросе слежения за российскими подлодками и противодействия атомному флоту России.Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в автобиографии "На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны" рассказал недавно, что президент США Дональд Трамп еще согласился оставить Исландию в НАТО исключительно ради возможности отслеживать российские подлодки. Он очень раскритиковал Исландию за то, что у нее нет армии и что она не может тратить 2% ВВП на оборону.Это символический диалог получился:Трамп: – Тогда чего мы хотим от Исландии?Джим Мэттис, министр обороны США в 2017–2019 годах: – Господин президент, они пригодятся, если вы хотите отслеживать российские подлодки.Трамп, задумавшись: – Ну, тогда мы позволим Исландии остаться в НАТО.Вот с тех пор США и повернулись лицом и к Исландии, и к базе. Военное американское присутствие отныне там будет только нарастать. The Wall Street Journal (WSJ) уже сообщала, США считают, что и Исландия, и Гренландия имеют важное значение для американской безопасности. Гренландия – для отслеживания пусков ракет со стороны России, а Исландия — подводных лодок. Как это и было в холодную войну, когда авиабаза была ключевым опорным пунктом для охоты на советские атомные подводные лодки, которые бороздили Атлантику.Кроме того, Исландия потенциально важна и для освоения Арктики как порт для ледокольного флота, который страны коллективного Запада намерены ускоренно строит, чтобы догнать в этом деле Россию.Женщины на кораблеИ наконец, в-третьих,даже с учетом склонности к бисексуализму Рютте должен был знать, что Исландия с населением всего в 370 тысяч человек – удивительная страна не только в военно-морском плане, но и тем, что она – единственная в мире, где руководят женщины. Причем обе – блондинки и не по-европейски миловидные и даже красивые. А это всегда чревато сюрпризами и неожиданностями.Президент Исландии – 57-летнаяя бизнесвумен, финансист и управленец Хадла Тоумасдоуттир, первая женщина на этом посту Торговой палаты Исландии, победившая на выборах в 2024 году.Во главе правительства – Криструн Фростадоуттир, самый молодой сегодня действующий премьер-министр в Исландии и в мире. Экономист и в начале карьеры – типичный соросенок, который прошел выучку в США, в Бостонском и Йельском университетах. Работала она в транснациональных компаниях, но в 2017 году вернулась в Исландию и занялась политические исследованиями в качестве главного экономиста Торговой палаты Исландии а потом была председателем Комитета по ценообразованию сельскохозяйственной продукции Министерства труда и участвовала в работе правительства по туристической политике.Она – с 2021 года – депутат альтинга (парламента), а 2022 года председатель "Социал-демократического альянса", левоцентристской партии, которая является правящей и стоит на позициях евроатлантизма, но осторожного антиамериканизма.Президент и премьер-министрСама Криструн – замужем и мать двоих детей, что, конечно, не очень по-европейски. К тому же, может повлиять на стремление Запада во главе с США превратить ее Исландию в непотопляемый авианосец и антироссийский плацдарм, который может нарваться на ответный российский удар. К тому же, на фоне стремления Трампа забрать у Дании Гренландию и торговой войны Исландия опять обсуждает возможность укрепления собственной обороны и возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз. А ЕС сегодня – центр сопротивления Трампу. Это естественные противоречия на ровном месте.В мае этого года Криструн съездила в Брюссель на смотрины в НАТО, где отчиталась, что ее страна обязалась выделить Украине дополнительные 14,4 млн евро на оборонную поддержку, а также пожертвовать средства на реализацию инициативы "Зерно из Украины", мобильный полевой госпиталь и персонал для помощи НАТО в обеспечении безопасности и подготовки украинского командования в Висбадене (NSATU).Рютте поблагодарил премьер-министра Исландии пафосно: "Я знаю, что Исландия славится традициями миролюбивой нации, и это делает ваш вклад еще более значимым. Потому что для сохранения мира нам необходимо перейти к мышлению военного времени".Но при этом информресурсы НАТО не особо разбирались с исландской чиновницей и спутали ее пол. Например, информационно-аналитический портал "НАТО.РФ" в рассказе о Криструн, не особо вникая, склонял ее как… мужчину. Хотя для даже для дебила ясно, что "-доуттир" в фамилии премьера означает "дочь". А может, просто у натовских пропагандистов из России взыграло прозрение Макрона о смерти мозга НАТО, и он (мозг) таки умер.Но мир-то стремительно меняется и блондинки могут ответить. А Россия должна следить, как именно ответят: война за Арктику пока только стремительно приближается, а Исландия пока – в стане врагов…О планах российской и индийской власти - в статье "Вопреки Вашингтону. Индия хочет купить у России новейшие ракеты и самолеты"

