Вопреки Вашингтону. Индия хочет купить у России новейшие ракеты и самолеты

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Индию 4-5 декабря, по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

Предстоящий визит станет важным этапом в развитии российско-индийского сотрудничества. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят в ходе встречи ключевые вопросы в области энергетики, безопасности, взаимных инвестиций и внешней торговли. А это дополнительно активизирует стратегическое партнерство, которое установилось в последние годы между Россией и самым населенным государством планеты.Западные медиа с тревогой пишут о переговорах в индийской столице. Они рассказывают о том, что Индия готовится закупить очередную крупную партию современных российских вооружений. Как сообщает Bloomberg, Нарендра Моди обсудит с Владимиром Путиным покупку новейших истребителей Су-57 и системы противоракетной защиты С-500, которая имеет репутацию лучшего ПВО в мире.Собеседники издания отмечают, что Индия делает этот шаг вопреки позиции Белого дома – несмотря на то, что команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пытается ограничить взаимодействие в сфере передовых оборонных технологий, налаженное между Москвой и Нью-Дели еще в советские времена."По данным доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Москва остается крупнейшим поставщиком военной техники для вооруженных сил Индии. По словам источников, знакомых с ситуацией, индийские военные испытывают нехватку истребителей и обратились к правительству с просьбой закупить больше современных истребителей российского производства. Соглашение с Россией может осложнить будущую торговую сделку с США, которые выступают против закупок Индией оружия у Москвы", – пишут в американском издании.Эксперты отмечают: на сегодня индийская армия использует более 200 российских истребителей, а также имеет на вооружении зенитно-ракетные комплексы С-400. В мае нынешнего года это оружие применялось индийцами во время скоротечного военного конфликта с Пакистаном. По итогам весенних столкновений индийские генералы предложили приобрести партию российских самолетов нового поколения. Российское оружие хорошо показало себя в бою, а обученные летать на российских истребителях летчики могут в короткие сроки освоить пилотирование Су-57."Наше сотрудничество с Москвой носит долгосрочный характер, и прекращать его мы не намерены", – заявил индийский секретарь обороны Раджеш Кумар Сингх.28 ноября, накануне предстоящей поездки Владимира Путина, в Государственную Думу внесли проект закона о ратификации соглашения с индийским правительством – о взаимном упрощенном порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов.Этот документ позволит упростить процедуру захода военных кораблей России и Индии в порты обоих государств, а их военные самолеты смогут использовать при полетах российские и индийские аэродромы. Так что в случае необходимости российские корабли получат доступ к портовой инфраструктуре в акватории Бенгальского залива и Аравийского моря.Российско-индийские контакты в энергетической сфере также остаются стабильными, что признают даже недоброжелатели в западных аналитических центрах.По данным европейской службы стратегического анализа CREA, несмотря на санкционные угрозы со стороны Евросоюза и США, Индия закрепила за собой в нынешнем году неформальный статус крупнейшего получателя российской нефти. С января по сентябрь 2025 года в эту страну поступило около 5,4 миллионов тонн российской нефти на общую сумму свыше 2 миллиардов евро.Активно развиваются проекты в области атомной энергетики. В Мумбае недавно прошла рабочая встреча генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева с руководителем департамента по атомной энергии Аджитом Кумаром Моханти. Они обсудили ход строительства атомной электростанции "Куданкулам", а также рассмотрели новые проекты АЭС большой и малой мощности.Лихачев сообщил о том, что российские инженеры готовы построить для индийских партнеров плавучую атомную электростанцию – поскольку уникальные мобильные АЭС прекрасно зарекомендовали себя в суровых условиях Арктики и могут успешно работать в тропиках.Индия выражает большую заинтересованность в реализации подобных инициатив. По данным Международного энергетического агентства, к 2040 году энергопотребление вырастет в этой стране сразу в два раза, усиливая спрос на дешевую энергию. Таким образом, строительство новых АЭС является для Нью-Дели вопросом национальной безопасности – тем более, что это позволит индийцам снизить критическую зависимость от импорта углеводородов.Импорт аграрной продукции из России тоже постоянно растет – потому что государство с населением 1,46 миллиарда человек нуждается в стабильных поставках продуктов питания и в удобрениях для своей сельскохозяйственной отрасли."Мы связываем большие ожидания с сельским хозяйством, которое может стать стратегической сферой двустороннего сотрудничества", – отметил в этой связи посол РФ в Индии Денис Алипов.По его словам, Россия впервые вошла в пятерку основных поставщиков аграрной продукции на индийский рынок, лидируя по поставкам подсолнечного масла и бобовых культур. Кроме того, россияне готовы покупать продукцию индийских производителей, которые не могут поставлять их на рынок США из-за высоких заградительных пошлин. Взаимный товарооборот в сельскохозяйственном сегменте уже увеличился на 63% по сравнению с 2023 годом, достигая 3,6 миллиардов долларов. Однако на этом направлении можно ожидать новые экономические прорывы.Контакты между Москвой и Нью-Дели затрагивают сейчас весь спектр важнейших торгово-экономических вопросов, но взаимодействие между двумя странами расширяется. Бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал отметил, что российско-индийское сотрудничество охватывает сейчас такие ключевые области, как IT-сектор и фармацевтика. Причем, стороны успешно развивают промышленную корпорацию, инвестируя средства в новые совместные предприятия.Все эти вопросы наверняка будут рассматриваться на встрече Владимира Путина и Нарендры Моди. Но главный вывод можно сделать уже сейчас. Стратегическое партнерство между Индией и Россией работает на их национальные интересы, укрепляя независимость от глобального Запада. А позиция индийских властей, направленная на укрепление сотрудничества с Россией, служит ориентиром для других государств Глобального Юга, которые также развивают связи с Москвой.Читайте о Глобальном Юге в статье: Новый мир строится из стали и бетона — и Вашингтону в нём нет места.

