Айвенго и нацизм: кто служит в ВСУ и Нацгвардии и как украинские "рыцари" воюют друг с другом

Украинских военных лечат с помощью ударов меча: так военнослужащим помогают справиться с психологическими травмами. Авторы идеи — реконструкторы и ролевики, служащие в украинской армии

2025-11-30T06:54

В эти выходные в Киеве около метро "Лесная" проходит турнир "Рыцари нового времени: Гранд финал-2025". Организатор турнира — "Бугурт Сечь". Эта организация была создана ещё в 2021 году украинскими ветеранами боевых действий и мастерами бугуртного спорта. Бугурт — полноконтактные групповые бои в доспехах затупленным оружием."Этот проект стал возможен благодаря Программе реабилитации и реинтеграции ветеранов, которую реализует IREX при помощи Государственного департамента США", — указывалось в соцсетях "Бугурт Сечи" 29 октября 2025 года.Таким образом, несмотря на сворачивание проектов USAID, американцы продолжают финансировать некоторые программы на Украине.Руководитель проекта Елена Кречет — активистка и общественный деятель, волонтёр с большим опытом. Среди других основателей — общественный активист, военный Александр Кара, известный под позывным "Харцыз"; учёный-патофизиолог, генетик, профессор Института физиологии имени А. А. Богомольца, руководитель отдела развития и инноваций медицинской лаборатории SCD LSB Виктор Досенко и психолог Татьяна Циленко, работающая по направлениям травмотерапии и терапии горя.И конечно же среди основателей "Бугурт Сечи" есть три человека с опытом ИСБ — исторических средневековых боёв. Игорь Парфентьев, Павел Комаренко и Максим Петрищев — чемпионы мира по бугуртным видам спорта, как указано на сайте. В сообществе ИСБ Парфентьев известен как "Моцарт", член харьковского реконструкторского клуба "Шарухань", Петрищев — как "Бер",член харьковской команды "Волкодав". Что же до Комаренко, то он — кузнец и кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике.Комаренко и Петрищев — действующие военнослужащие, Парфентьев — ветеран.В соревнованиях, которые проходят в Киеве в эти выходные, смогут принять участие все желающие, даже если у них нет такого опыта, отмечалось в анонсе. А для зрителей приготовили творческие мастер-классы, настольные игры и тренировки для детей.Примечательно, что "Бугурт Сечь" проводит не только полноконтактные, но и адаптивные бои мягким оружием."Если один боец может сражаться только одной рукой, его противник откладывает щит и заводит руку за спину и сражается только мечом. При невозможности сражаться стоя, противники садятся друг напротив друга и сражаются сидя. Строго запрещены тычковые удары, попытки повалить на землю, удары ногами. Уязвимые зоны тела маркируются красным скотчем — наносить удары по ним запрещено", — отмечалось в правилах адаптивных боёв.Таким образом, в проводимых организацией адаптивных боях смогут принять участие и ветераны боевых действий с ампутациями. Принимать участие в боях могут и женщины.Но нельзя исключать и того, что в эти выходные на ристалище в Киеве сойдутся не только вышедшие в отставку по инвалидности ветераны боевых действий, но и действующие боевики ВСУ и других формирований. Некоторые из них, в том числе и высокопоставленные, брали в руки меч задолго до автомата."Рыцари" с вольфсангелемБлижайший соратник основателя и первого командира "Азова"* Андрея Билецкого*, бывший подчинённый одиозного Сергея "Боцмана" Коротких, командир подразделения БПЛА TERRA в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов, известный под позывным "Абдулла", — один из самых известных среди украинских военных реконструкторов. К "Азову" Волохов присоединился в 2014 году. А вот исторической реконструкцией и средневековыми боями он стал заниматься гораздо раньше."Когда я был ещё совсем маленьким, был у бабушки в деревне, там речка Сула. И мама читала мне книжку про Айвенго. Как-то мне это очень запомнилось. Думаю, всё, что со мной потом произошло, — средневековые бои, спорт с конкурентным уклоном, поездка на войну, — как-то с этим связано", — рассказывал он ещё в 2021 году в интервью украинскому изданию TV-Парк.В 2010 году Волохов принял участие в фестивале исторической реконструкции "Генуэзский шлем". Также он принимал участие в мировом чемпионате средневековых боёв "Битва наций". На фото тех времён Волохов — в рыцарских доспехах. Но рыцарем по духу он так и не стал, о чём свидетельствуют сказанные в январе 2024 года в интервью слова."Тактика малых групп: автомобили, гражданская одежда, крупнокалиберное оружие, пулемёты, РПГ. Катаемся по городу, уничтожаем российскую технику, российскую пехоту. Организация и сеть складов по Киеву", — описывал Волохов бои под Киевом в 2022 году.О том, что операции в гражданской одежде и на гражданской технике по международному праву войны — вероломство, и уж тем более о том, что таким образом он подставляет мирных жителей, Волохов и не думал. Он их не жалел.Остаётся добавить, что у себя в подразделении он не единственный фанат исторической реконструкции и средневековых боёв. Так, один из создателей и бойцов подразделения TERRA — тот самый кузнец Комаренко, что из "Бугурт Сечи". Комаренко, как и Волохов, ещё в 2014 году пришёл в "Азов". В 3-й ошбр у Комаренко позывной "Таксист" (не путать с ликвидированным в 2022 году в Мариуполе боевиком "Азова" Юрием Ионовым с таким же позывным). Есть в их подразделении и другие реконструкторы.Третья отдельная штурмовая бригада, которая сегодня является костяком 3-го армейского корпуса, была основана ветеранами "Азова".Тем временем созданный в 2014 году Билецким "Азов" продолжает существование уже как бригада Нацгвардии. И в том же "Азове" также есть люди с реконструкторским прошлым. Одним из известнейших является уроженец города Стрый, что под Львовом, майор "Азова" Андрей Корыневич, известный под позывным "Корень" (укр. "Корінь", от Корыневич, в российских СМИ фамилию Корыневича также пишут на русском как Кориневич — ред.). Ему, как и Волохову, в детстве тоже запал в душу "Айвенго" Вальтера Скотта.Корыневич в реконструкции с 2010 года. Занимался он Галицко-Волынским княжеством. По словам Корыневича, он даже сражался с россиянами на той "Битве наций", которая проходила в Хотине."Даже в наших реконструкторских событиях среди россиян не было честных людей. Они иногда довольно подло поступали. Бывало, что нападали большими шайками на маленькие группы людей и подло били туда, куда нельзя <…> Плюс не всегда честно вели игру. Иногда злоупотребляли допингами", — жаловался Корыневич в интервью побратиму и товарищу по несчастью — они оба попали в плен в Мариуполе в 2022 году — Владиславу "Доценту" Дутчаку.Что помешало тогда — на "Битве наций" в Хотине — Корыневичу обратиться по поводу допинга или ударов в запрещённые места, что строжайше запрещено, к маршалам — судьям, — он не сообщил. Как и забыл упомянуть, что в больших бугуртах, например, в боях 21 на 21, практика, когда оставшиеся в большинстве атакуют тех, кто остался в меньшинстве, — вполне нормальна.Кстати, в 2017 году на "Битве наций", которая проходила уже в Барселоне, именно украинская сборная поступила нечестно. В большом бугурте 21 на 21 первый бой выиграли россияне, второй — заблокировав к концу боя неповаленных на землю противников (а блокируют несколько человек одного человека), — украинцы, а вот третий бой украинцы выиграли с нарушением: на поле боя по результатам фиксации видео оказалось 22 украинских бойца вместо 21. Золотую медаль за этот формат Украине всё же оставили — это сочли промашкой маршалов.Остаётся лишь добавить, что в июне 2025 года "рыцарь" и майор "Азова"* "Корень" у своего дома в Ивано-Франковске был бит… бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады. Как рассказывал сам Корыневич, побили его за то, что он осмелился критиковать Билецкого, которого "Корень" обвинил в использовании подчинённых ради политических амбиций."Вся Украина заклеена его портретами так, будто предвыборная кампания уже началась", — негодовал Корыневич.Потом его и побили три бойца 3-й ошбр — Семён "Малыш" Клок, Василий "Вися" Бондаренко и Сергей "Сова" Цыганчук. Корыневич не стал покрывать идеологических соратников, а во всеуслышание заявил о случившемся. Его поддержал "Калина" — замкомандира "Азова" Святослав Паламарь.Прокомментировали произошедшее и у Билецкого*. Замкомандира 3-го АК Дмитрий "Слип" Кухарчук обвинил Корыневича в том, что его заявление носит "политический характер", а само произошедшее выглядит как "провокация вражеских спецслужб".А украинские СМИ сообщили о существующем расколе между "Азовом"* и созданным "азовскими"* alte Kameraden 3-м армейским корпусом. Расколе, который подчас и приводит к стычкам и нападениям.Такая вот средневековая по духу междоусобица с современным украинским ультраправым колоритом.* запрещённая в России организация; лицо, внесённые в список экстремистов и террористовЧитайте также: "Миллионер, нацист, мизантроп": как нарождается новое украинское дворянство

Егор Леев

Егор Леев

