"Миллионер, нацист, мизантроп": как нарождается новое украинское дворянство

На Украине всё громче о себе заявляют "батальонные" — те, кто выбился в люди благодаря боевым действиям. Они становятся новой украинской элитой

В понедельник, 9 ноября, Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что украинские таможенники изъяли более 14 тыс. марок с нацистской символикой.Как рассказали в ГПСУ, во время таможенного контроля в пункте пропуска "Шегини — Медика" сотрудники таможни обнаружили 14 487 почтовых марок нацистской Германии среди подержанной одежды. По оценке Госпогранслужбы Украины, ориентировочная стоимость изъятых предметов на теневом рынке составляет более 1,5 млн грн (около 2,87 млн руб. — Ред.).На опубликованных в украинских СМИ фото марки с Адольфом Гитлером и нацистской символикой.Примечательно, что марки шли не из воюющего государства, как это обычно происходит, когда местная элита эвакуирует свои ценности или дельцы "чёрного рынка" вывозят на Запад сокровища из ограбляемой под шумок страны, чтобы потом эти артефакты пополнили коллекции условного Британского музея или частных коллекций. Марки шли на Украину — туда, где ведутся боевые действия.Украинским "старым деньгам", у которых есть виллы в Европе, ввозить там же купленные марки в нестабильную страну смысла нет. Да и марки с нацистской символикой — весьма специфический объект для коллекционирования.Ответить на вопрос, кто мог быть клиентом незадачливых контрабандистов, поможет другой скандал, вспыхнувший недавно."Толик, зайди в палатку" и "комбат Побрякушка"Во вторник, 4 ноября Владимир Зеленский в своём телеграм-канале рассказал о визите на передовую и встрече с бойцами 4-й бригадой Национальной гвардии Украины "Рубеж". Были опубликованы и фото церемонии. На снимках Зеленскому пожимали руку бойцы в форме с чёрно-красными нашивками, на которых была надпись "Сила Свободы" и эмблема SS. Также в помещении, где проходило награждение, висело знамя с почти точной копией символа с шеврона 2-й танковой дивизии СС "Рейх".Когда разгорелся скандал, украинские активисты пояснили — это не двойная руна сиг на эмблеме, а стилизованное число "44" - номер батальона, бойцы которого встречались с Зеленским. Почему батальон выбрал такую стилизацию, особенно с учётом аббревиатуры названия батальона, никто не пояснил.А в интернете вспомнили украинский мем: "Толик, зайди в палатку". Мем представляет собой комикс. На первом кадре журналистка спрашивает украинского военного: "Это правда, что некоторые солдаты в вашей роте носят шевроны с нацистскими символами?" "Нет, такого в моей роте нет", — отвечает тот. На втором кадре к нему и к журналистке выходит боец в фуражке СС и с нацистским орлом на шевроне. "Толик, зайди в палатку", — обращается к нему боец с первого кадра.Но нацистские взгляды разделяют не только рядовые украинские бойцы. Достаточно вспомнить командование 3-й отдельной штурмовой бригады или бригады "Азов"*. Так, в декабре 2024 года бывший член "Патриота Украины"* Игорь Мосийчук* сообщил: командир "азовцев"* Денис Прокопенко, известный под позывным "Редис", а также его ближайшие соратники и сослуживцы Иван "Игнат" Игнатьев, Богдан "Тавр" Кротевич, Никита "Раз-Два" Надточий, Сергей "Мольфар" Цисарук, Олег "Апис" Хоменко и Святослав "Калина" Паламар присмотрели себе квартиры в дорогом киевском ЖК "Новопечерские Липки".Судя по датам в договорах купли-продажи, сделки прошли примерно в одно время. Это означает: "азовцы"* одновременно получили деньги. В среднем цена каждой купленной нацистами квартиры составила около 20 млн грн. ($500тыс. - Ред.), за исключением той, к которой присматривался командир — она стоила уже 50 млн грн ($1,2млн — Ред.).Тем самым нацисты продолжили политику своих предшественников. В далёком 2015 году один из основателей "Азова"*, бывший в 2014 году заместителем командира этого тогда ещё батальона, Сергей Коротких, также известный как "Боцман" и "Малюта", в декларации честно указал: он приобрёл две квартиры стоимостью около $76 тыс., самолёт (!) за $1,2 тыс (!)., наличность в размере $223 тыс. и 500 тыс. грн. (около 1,4 млн руб. по среднему курсу того года — Ред.), часы за $5 тыс. и ручку Montegrappa за $4,3 тыс.. С тех пор "Малюта" лишь увеличил своё благосостояние. В первые месяцы СВО вспыхнул скандал: соратники и единомышленники "Малюты", в частности, одиозный неонацист Артём Бонов, обвинили Коротких в том, что он предпочитал не сражаться с российскими войсками, а копить стрелковое оружие и охранять какие-то склады в Киеве. Если он и выезжал за пределы города, то это были те регионы, где российских войск не было или откуда они ушли. Так, именно "Малюту" называют среди тех, кто принимал участие в убийстве мирных жителей под Киевом в Буче.Ещё один нацист — один из лидеров группировки ультрас "Родичи", бывший лидер "Гражданского корпуса "Азов"*" в Киеве и командир штурмового 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов, также ранее известный как "Сын Перуна", прославился не только тем, что уже во время СВО был пойман на крышевании колл-центров в Днепропетровске, но и пристрастием к роскошной жизни. За последнее с лёгкой руки Анатолия Шария он получил прозвище "комбат Побрякушка": Филимонов в соцсетях хвастался дорогими часами, а также отдыхом на дорогих европейских курортах."Вот новость – он стал командовать "легендарными" "Волками Да Винчи". И сразу у Филимонова Ролекс за $30 тыс., у жены Ролекс за $25 тыс., украшения VanCleef за $7 тыс. долларов и так далее. Когда на фронте кому-то отрывает ногу, а кому-то голову, Филимонов тусит в Португали и во Франции. Выезжает без проблем, к слову", — писал Шарий в июле 2024 года, сделав подборку фото и видео из соцсетей Филимонова, на которых последний демонстрировал предметы роскоши.Остаётся добавить, что до Майдана Филимонов был бедным футбольным фанатом, славным лишь нацистскими симпатиями: так, он разворачивал флаг нацистской Германии на трибунах болельщиков и демонстрировал нарисованную на теле свастику.Сейчас, согласно ряду данных, тот же Филимонов обложил данью фермеров, не выпуская их технику на работу без уплаты "отступного". При этом сам он на фронте гость нечастый.Конечно, и Филимонову, и бывшему и нынешнему командованию "Азова"* далеко до "старших товарищей": вилл в Европе у них, в отличие от украинских олигархов нет: на это нет денег, а даже если и есть, то грамотно купить недвижимость в Европе, следящей за происхождением денег, та ещё задача. А потому интересующие их предметы разбогатевшие на войне ультраправые ввозят на Украину. При этом разбогатевшие наци хотят оставаться богатыми. И остановка боевых действий для них невыгодна."Остановка войны в следствии договоренностей будет означать политическую смерть для Зеленского и тех, кто на ней поднимался и держится: для батальонных, соросят и для многих медийных "профессиональных украинцев"", — заявлял в августе этого года бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*.И украинские боевые нувориши вряд ли с ним поспорят.* - лица, внесённые в список экстремистов и террористов, запрещённые в РФ организации

Егор Леев

