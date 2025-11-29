https://ukraina.ru/20251129/v-zhltoy-zharkoy-afrike-kak-ukraina-naraschivaet-usiliya-na-chrnom-kontinente-1072264311.html

В жёлтой жаркой Африке: как Украина наращивает усилия на Чёрном континенте

Украина оспаривает российское влияние в Африке и дестабилизирует обстановку в некоторых африканских государствах

2025-11-29T07:31

Повестка впервые проводимого в Африке саммита "Большой двадцатки" оказалась в тени мирного плана президента США Дональда Трампа. В итоге на саммите пришлось обсуждать и ситуацию на Украине, хотя изначально цели у мероприятия были другими."Поскольку это первый саммит лидеров G20, который проходит в Африке, он несёт в себе надежды и должен отражать чаяния народов этого континента и всего мира", — заявил на открытии саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса.Он указал, что все участники обязаны "не допустить, чтобы что-либо уменьшило значение, авторитет и влияние первого южноафриканского председательства в G20".Но в итоге пришлось обсуждать и Украину."Мы думаем, что этот черновик (мирного плана — Ред.) — основа, которой нужны дополнительные правки. Мы готовы принять участие для гарантий того, чтобы будущий мир был бы устойчивым", — отмечалось в заявлении, которое подписали главы государств и правительств Германии, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Японии, а также председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта, которые присутствовали на саммите G-20.А вот африканские государства, в том числе и ЮАР, от подписания заявления воздержались. У них и без того с Украиной хватает проблем.Наёмники и диаспораВ начале ноября правительство Южной Африки сообщило о том, что получило сигналы бедствия от 17 граждан страны, оказавшихся в составе наёмников, участвующих в боевых действиях в Донбассе. Все граждане — мужчины в возрасте от 20 до 39 лет.Президент ЮАР поручил своим структурам провести расследование и установить, при каких обстоятельствах граждане его страны были завербованы для участия в боевых действиях. Власти ЮАР подозревают, что мужчин могли заманить обещаниями высоких заработков.Как заявил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, власти используют дипломатические каналы, чтобы вернуть граждан ЮАР домой. Из 17 попавших в передрягу 16 — родом из провинции Квазулу-Натал, один — из восточного Кейпа."Президент Рамафоса и правительство Южной Африки решительно осуждают эксплуатацию уязвимой молодёжи лицами, связанными с иностранными военными структурами", — заявил Магвенья.Примечательно, что в ЮАР не сообщили, на чьей стороне воюют незадачливые наёмники.Однако спустя почти три недели, 24 ноября, одна из дочерей экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы подала в полицию уголовную жалобу на свою сестру. Нкосазана Зума-Мнкубе заявила, что Дудузила Зума-Самбудла — депутат парламента ЮАР — вместе с двумя другими людьми обманным путём завербовала 17 мужчин для участия в боевых действиях. При этом Зума-Мнкубе утверждала: граждане ЮАР якобы должны были воевать на стороне России. Её соотечественникам якобы заявили, что те отправляются в Россию, чтобы пройти обучение на телохранителя для политической партии Джейкоба Зумы — Mkhonto Wesizwe.Никаких доказательств своим словам она не привела. Примечательно также, что в интервью западным СМИ даже посол Украины в ЮАР Александр Щерба, комментируя ситуацию, используя словосочетание "если окажется правдой" касательно роли южноафриканских политиков.При этом следует отметить, что в ЮАР довольно заметна украинская диаспора. Так, в 2017 году была создана "Украинская ассоциация в ЮАР", которая не только объединяет украинцев в республике, но и налаживает международные контакты. В 2018 году организация стала ассоциированным членом Мирового Конгресса Украинцев. Глава ассоциации — галичанка Дзвинка Качук — выпускница Киево-Могилянской Академии и Оксфордского университета, научная сотрудница Университета Стелленбош в Кейптауне. Сама Качук также является колумнисткой "Украинской правды". В одной из своих колонок она рассказывала о том, как организовывался и что значит визит Владимира Зеленского в ЮАР.С начала СВО организация провела ряд протестов, а также организовала несколько мероприятий для сбора средств для ВСУ."В частности, в течение 2023 года было проведено много протестов и благотворительных ярмарок с украинскими сувенирами в Кейптауне, Йоханнесбурге, Брайанстоне, Нюлендси и Претории", — писал об организации "Украинский журнал Чикаго".Кроме того, организация инициировала две международные конференции по вопросам гуманитарного кризиса и стратегий поддержки мира в контексте конфликта на Украине. К конференции привлекли украинских и южноафриканских учёных.В целом же размер украинской диаспоры в ЮАР оценивается в около 7 тыс. человек. И диаспора эта довольно деятельна."Он Африку бросил, пошёл воевать"В августе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости: чернокожие иностранные наёмники ВСУ массово прибывают в Харьков."Харьков. В городе много военных, прибывают и убывают. Негры. Много на выезде из города, закупают продукты и уезжают в сторону Чугуева. Район ХТЗ (Харьковский тракторный завод — ред.), Пролетарский", — заявлял Лебедев.По его словам, позже харьковское сопротивление сообщило ему, что прибывшие наёмники ВСУ — франкоязычные."Франция имеет свой экономический интерес в существовании режима Зеленского на Украине, а оплатить наёмников из бедных африканских стран не составляет особого труда", — указал Лебедев.Рассказы о чернокожих наёмниках стали появляться ещё в 2014 году. Их якобы видели в тех или иных уголках Донбасса. Наёмники воевали за ВСУ. При этом ни один из нихв плен так и не попал.Но несмотря на весь скепсис, к словам Лебедева многие отнеслись серьёзно: Украина более чем убедительно обозначила своё присутствие в Сахеле. Настолько убедительно, что в августе 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер направили совместное письмо в Совет безопасности ООН, в котором обвинили Украину в поддержке терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.Африканские государства призвали Совбез "выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке".Страны обратились в Совбез ООН после того, как группировки туарегов, связанные с "Аль-Каидой"*, атаковали колонну правительственных войск и группы "Вагнер" в конце июля того же года. Позднее, 29 июля, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что напавшие на правительственные войска террористы получили от Украины "всю необходимую информацию и не только информацию". Однако после резонанса Юсов стал отрицать причастность Украины к нападению.Но это не помогло: Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной. Мали, Нигер и Буркина-Фасо — страны, в которых ранее размещались французские войска. Эти страны относили к Франсафрике — сфере влияния Франции. Уйти из-под французского влияния государствам удалось в том числе и благодаря тесному сотрудничеству с Россией.Таким образом, появление темнокожих наёмников-франкофонов в Харьковской области — вполне вероятно. Однако на камеру эти франкофоны не попали.Вполне открыто заявил о себе в июне 2025 года нигерийский наёмник — боец беспилотных систем 110 бригады ВСУ по имени Макавели. По его словам, сказанным украинским журналистам, он не мог спокойно воспринимать происходящее на Украине, а потому решил присоединиться к украинским бойцам."Я следил за этим (СВО — Ред.) из моей страны — Нигерии. Я видел всё, следил и понимал, что украинцы борются за свою независимость", — рассказывал Макавели.Примечательно, что Украине пригодилась его гражданская специальность — нигериец занимался беспилотниками. Впрочем, он, по его словам, многому научился у своих украинских побратимов."Касательно моего опыта с радиоэлектроникой и дронами: в первую очередь я хочу похвалить парней, с которыми я познакомился в батальоне. Они на самом деле чудесные люди. Я пришёл сюда без таких знаний, но сейчас я могу поставить себе такую задачу и на достойном уровне отремонтировать дрон и решать вопросы, связанные с беспилотниками… Сегодня я обучен: меня обучили многим вещам, связанным с дронами", — указал Макавели.В конце одного из интервью гражданин Нигерии гордо демонстрировал флаг своего украинского подразделения. На флаге был нацистский символ — чёрное солнце.Макавели — не единственный нигериец, симпатизирующий Украине. Десять лет тому назад — в 2015 году — нигерийский певец Дэниэл Кристиан записал клип "Слава Украине!". Кристиан в своё время учился в Луганске, который вынужден был покинуть из-за начавшихся там боёв."Сейчас я переехал в Европу, однако не могу быть счастлив, если не отдам должное этой стране. Эта песня — моя возможность отблагодарить Украину. Я надеюсь, что она заставит вас улыбнуться", — рассказывал тогда сам певец.Спустя 7 лет Украина "прославилась" на весь мир своим отношением к африканцам. Издание Украина.ру писало о том, как дискриминировали африканских беженцев на Украине во время начала СВО.При этом в самой Нигерии дела обстоят не лучшим образом. С "нулевых" в стране действуют террористические группировки, похищающие людей, в т. ч. детей. Ситуация обострилась в последние месяцы. 26 ноября президент Нигерии Бола Тинубу объявил в стране чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации в области безопасности, сопровождающейся серией массовых похищений жителей экстремистами."В связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности я принял решение ввести режим чрезвычайного положения и отдать приказ о дополнительном призыве в вооружённые силы Нигерии", — заявил Тинубу.По информации СМИ, за неделю в разных частях страны экстремисты похитили 315 школьников и учителей, десятки других граждан. Некоторых удалось спасти, другим — бежать, однако по-прежнему неизвестна судьба 265 детей и их учителей.Ситуация настолько плачевна, что на неё обратили внимание даже в США. В таких условиях ехать на Украину воевать — довольно странно. Впрочем, дело может быть и в желании получить необходимый боевой опыт — такой, какой уже получили боевики латиноамериканских картелей.* запрещённая в России террористическая организацияЧитайте также: "Над простой индейской хатой пролетает дрон чубатый": как наркокартели научились у Украины воевать

Егор Леев

Егор Леев

