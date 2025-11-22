https://ukraina.ru/20251122/nad-prostoy-indeyskoy-khatoy-proletaet-dron-chubatyy-kak-narkokarteli-nauchilis-u-ukrainy-voevat-1071940251.html

"Над простой индейской хатой пролетает дрон чубатый": как наркокартели научились у Украины воевать

Картели в Латинской Америке активно применяют полученный их боевиками опыт на Украине и уже начинают представлять угрозу США

2025-11-22

На прошлой неделе Мексику сотрясали митинги.В воскресенье 16 ноября многотысячная акция протеста против президента Мексики Клаудии Шейнбаум закончилась тем, что в результате стычек пострадали по меньшей мере 120 человек, большинство из которых — полицейские.Примечательно, что организаторами демонстрации были представители поколения "зумеров". Но их поддержали старшие поколения, а также ряд оппозиционных партий.Изначально акция была мирной, однако затем группа неизвестных в масках и капюшонах начала провоцировать насилие.В результате протестующие начали крушить ограничительные заборы. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и огнетушители. Как итог: ранены 100 полицейских, 40 из которых очутились в больницах. Пострадали и 20 протестующих.Многие из митингующих держали баннеры с именем мэра города Уруапан Карлоса Альберто Мансо Родригеса. Его убили 1 ноября после того, как он объявил войну наркотрафику. Протестующие требовали от властей обеспечить безопасность в стране.Сам Мансо Родригес перед смертью критиковал правящую партию."Грустно видеть, во что превратилась политическая партия MORENA. Когда-то её создавали люди с истинной верой — те, кто боролся за демократию, честность и любовь к народу. Но теперь горстка преступников разрушила это движение, превратив его в арену личных амбиций, коррупции и жадности", — заявлял он.Родригес был членом правящей партии с 2021 по 2024 год, однако затем порвал с ней отношения, и на выборах мэра Уруапана в 2025 году шёл как независимый кандидат.Причина, по которой члены картеля обозлились на Мансо Родригеса, заключается в том, что после его вступления в должность заметно участились аресты членов CJNG. Незадолго до убийства арестовали одного из помощников братьев Айала, известного как "Эль Рино" — "Носорог".Примечательно, что в сентябре об этом картеле мексиканские СМИ вспоминали с привязкой к Украине."Научили на нашу голову"В сентябре мексиканское издание Milenio сообщило: CJNG использует украинский опыт для атак на конкурентов и представителей власти.По данным издания, боевики этого картеля ездили на Украину, где переняли методы ведения боя, характерные для современных военных конфликтов, включая тактику применения дронов для нанесения точечных ударов. Издание писало, что обучение проходило в зоне вооружённого конфликта, что обеспечило картелю доступ к реальному боевому опыту.Также в публикации отмечалось, что картель формирует боевые ячейки, состоящие из как минимум десяти человек, которые способны одновременно управлять двумя дронами, оснащёнными взрывчаткой. Боевики картеля применяют партизанскую тактику.В структуре самого CJNG было создано специальное подразделение операторов БПЛА, некоторые боевики которого носят специальные круглые нашивки: в верхней части написано "Специальные силы Менчола", в нижней — название картеля, а по середине изображён дрон с надписью R3.Примечательны и дроны, которые используют боевики картеля — это гражданские модели, которые также используются на Украине. Так, применялся БПЛА DJI Matrice 300 RTK, который, подчёркивали мексиканские журналисты, активно используется на Украине для сброса противотанковых гранат.Специализирующаяся на мексиканской проблематике криминолог Ольга Кузнецова указала, что то, что в статье подаётся как нечто новое, на самом деле таковым не является. Так, дроны используются картелями уже лет пять, разные картели используют и шевроны, и символику, и в отрядах картелей уже давно присутствуют женщины.Также Кузнецова обратила внимание на то, что CJNG в статье называют "самым опасным в Мексике"."Риторика интересная и напоминает вайб заказных статеек от прямых конкурентов. А про картель Синалоа, который обзавёлся технологиями для борьбы с дронами, решили вообще ничего не писать", — отметила она в своём телеграм-канале.Помимо этого криминолог обратила внимание и на ещё одну деталь."Также подозрительно не упоминается уже давняя история про то, что CJNG использует колумбийских наёмников, в своё время засветившихся на Украине — а также про популярность колумбийских взрывотехников в мексиканских землях, что уже стало поводом для совместной работы правоохранителей Колумбии и Мексики. Совпадение? Ну-ну", — написала она.Колумбийцы — одна из самых многочисленных, если не самая многочисленная, "диаспора" наёмников в украинских войсках. Одно из подразделений, где они служат, — "Карпатська Січ".При этом колумбийцы регулярно попадают в скандалы: то они бунтуют из-за невыплат и скотского отношения к ним украинского командования, то и вовсе дезертируют. К примеру, 20 ноября телеграм-канал "Иди и смотри" сообщил о том, что в Харьковской области разыскивают пару десятков колумбийских дезертиров из ВСУ."Из ВСУ сбежали около 20 бойцов колумбийского происхождения. Теперь их разыскивают по всей Харьковской области", — рассказал каналу источник в регионе.По словам источника, это далеко не единственный случай, когда иностранные наёмники самовольно покидают расположение частей и уходят в бега.Впрочем, колумбийцы и мексиканцы — не единственные наёмники из Латинской Америки. Ещё в октябре 2022 года командование подразделения "Карпатська Січ" указывало: в их подразделении были также граждане Панамы, Перу, Боливии, Чили, Аргентины и Бразилии.Граждане последней столкнулись с тем, чему научились на Украине, бразильские уголовники в конце октября. Тогда в фавелах Рио-де-Жанейро велись бои: полиция пыталась привести к порядку бандитов из картеля Comando Vermelho. Преступники сопротивлялись.В боях члены картеля применяли не только тяжёлое вооружение, но и БПЛА для сброса бомб и FPV-дроны.В итоге арестовали более 80 человек. По разным данным, погибли от 64 (официальные данные) до 130 человек. Четверо из них — полицейские. В операции были задействованы 2,5 тыс. человек.После этих боёв аргентинское издание Pagina 12 рассказало о том, где боевики бразильских картелей набрались таких "премудростей"."Разрозненные группы, как из Comando Vermelho (“Красная команда” — ред.), так и из её конкурирующей банды Primeiro Comando da Capital (“Первая столичная команда” — ред.), отправились на украинские поля сражений, поскольку они рассматривали их не только как привилегированный маршрут доступа к самому современному оружию, поставляемому западными державами, но и как учебный полигон для отработки новых тактик ведения высокоинтенсивной войны", — отмечалось в публикации издания.Число бразильских наёмников оценивалось в 200–250 человек. Это количество не постоянно: кто-то уезжает, кто-то приезжает.Бои в фавелах Рио-де-Жанейро свидетельствуют: украинские военные — хорошие инструкторы, а боевой опыт, полученный картелями на Украине, заставит ещё правоохранителей Латинской Америки вздрогнуть.Впрочем, не только их. Президент США Дональд Трамп 24 октября сравнил наркокартели с террористическими организациями."Теперь всему миру должно быть ясно, что картели — это ИГ* западного полушария… Спасибо тебе большое, Джо Байден, за то, что позволил этому случиться. Байден просто сдал нашу страну картелям", — заявил Трамп во время своего выступления в Белом доме.Министр войны Пит Хегсет поддержал Трампа, пообещав, что власти США будут охотиться за картелями так же, как они охотились за исламистами."Поэтому наше послание этим зарубежным террористическим организациям таково: мы поступим с вами так же, как поступили с “Аль-Каидой”. Мы найдём вас, мы установим ваши сети, будем выслеживать вас и мы убьём вас", — сказал Хегсет.Но в отличие от ИГ* и "Аль-Каиды"* боевики картелей получили ценный опыт — тот, который есть не у всякого американского спецназовца. По иронии судьбы, получение этого опыта оплачивалось и американскими деньгами.* запрещённые в РФ террористические организации

Егор Леев

Егор Леев

