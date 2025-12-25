https://ukraina.ru/20251225/atmosfera-voennoy-isterii-zakharova-o-tom-pochemu-es-soderzhit-krovavykh-trutney-no-ne-slyshit-rossiyu-1073639117.html

"Атмосфера военной истерии": Захарова о том, почему ЕС содержит "кровавых трутней", но не слышит Россию

"Атмосфера военной истерии": Захарова о том, почему ЕС содержит "кровавых трутней", но не слышит Россию - 25.12.2025 Украина.ру

"Атмосфера военной истерии": Захарова о том, почему ЕС содержит "кровавых трутней", но не слышит Россию

Чтобы Россию услышали и поняли в Европе, руководству ЕС необходимо кардинально изменить подходы и восстановить свободу слова. Именно информационный вакуум и навязанная русофобия блокируют восприятие рациональной позиции Москвы. Об этом на брифинге для журналистов 25 декабря рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

2025-12-25T20:01

2025-12-25T20:01

2025-12-25T22:50

новости

россия

европа

запад

ес

мид

украина.ру

война

война на украине

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg

Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, какие усилия необходимо предпринять, чтобы Россию услышали и поняли в Европе, Мария Захарова заявила, что проблема носит фундаментальный характер."Это вопрос из разряда: как сделать так, чтобы Брюссель вынул из ушей бананы и начал прислушиваться к голосу разума, к своему внутреннему голосу, голосу своего собственного народа?" — сказала она.По мнению дипломата, начинать необходимо с базовых проблем самих европейских государств. "Наверное, нужно начинать с базиса, с вопросов несвободы средств массовой информации и отсутствия свободы слова в этих странах. Потому что это и есть главная причина, почему многие люди находятся в абсолютном информационном вакууме", — пояснила Захарова.Она подчеркнула, что в нынешней ситуации требуются серьезные изменения. "Для установления элементарного взаимопонимания необходима не коррекция тактики, а кардинальные изменения самих основ, подходов, но не наших, а подходов Евросоюза", — заявила официальный представитель МИД.Захарова напомнила, что Россия всегда была открыта для сотрудничества. "Мы всегда были открыты для сотрудничества, дружбы и партнерства. И условие у нас было только одно: международное право должно соблюдаться, и туда входит все: и законы, и мораль. Поэтому должно происходить изменение именно подходов Запада, в данном случае — Западной Европы. К сожалению, мы этого не наблюдаем", — констатировала дипломат.Главным препятствием для взаимопонимания она назвала политику европейских элит. "Русофобия, которая тоже насильственно навязывается, не идет от народа Европы, она не идет от интересов общества в этих странах — она навязывается сверху", — отметила Захарова.По её мнению, "атмосфера военной истерии" Запада делает невозможным восприятие рациональной позиции Москвы. "В атмосфере военной истерии, которая охватила Европу, которая подогревается безответственными заявлениями отдельных политиков, любое рациональное слово России просто не может быть услышано. Не потому что мы говорим нечетко и невнятно, а потому что они находятся в состоянии информационного вакуума, который заполнен белым шумом", — заявила она.Захарова назвала конкретный пример, демонстрирующий отказ Запада от диалога. Она указала на запреты, который европейские столицы накладывают на своих послов."Когда послам стран ЕС их столицы запрещают приходить на встречу с министром иностранных дел России [Сергеем Лавровым] по тому вопросу, который их интересует? Которому они посвящают 90 процентов своего эфирного времени. Это же абсурд!" — заявила официальный представитель МИД.По её словам, такая политика является "намеренным законопачиванием всех собственных звукопоглощающих", то есть сознательным созданием барьеров для восприятия любой позиции, кроме собственной.Решение проблемы, по мнению дипломата, лежит на поверхности: европейскому политическому классу необходимо "обрести волю и мудрость" и "услышать голоса собственного народа". "Люди в Европе устали от того, что они должны нести оброк киевскому режиму. Как будто они обязаны содержать этих трутней на Банковой. И ладно бы они просто возлежали на Банковой, но они же кровавые трутни, кровопийцы", — подчеркнула официальный представитель МИД России.В заключение она призвала европейских политиков к здравомыслию. "И все это надо делать не с позиции силы, потому что ее нет у этого коллективного меньшинства, а с позиции здравого смысла, оценки собственных ошибок, работы над собственными просчетами и выход в реальность из сюрреализма", — резюмировала Захарова.Также Мария Захарова рассказала о продвижении в переговорах с Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Подробности в публикации: "В переговорном процессе с США по Украине наблюдается медленное, но верное продвижение вперед - Захарова" на сайте Украина.ру.

россия

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

новости, россия, европа, запад, ес, мид, украина.ру, война, война на украине, евросоюз, мид рф, киевский режим, власти украины, сотрудничество, партнерство, мария захарова, эксклюзив, брифинги, главные новости, главное