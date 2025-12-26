https://ukraina.ru/20251226/chto-kasaetsya-zdorovya--nikakikh-problem-onischenko-predlozhil-pereyti-na-shestidnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-1073649867.html

"Что касается здоровья — никаких проблем": Онищенко предложил перейти на шестидневную рабочую неделю

"Что касается здоровья — никаких проблем": Онищенко предложил перейти на шестидневную рабочую неделю - 26.12.2025 Украина.ру

"Что касается здоровья — никаких проблем": Онищенко предложил перейти на шестидневную рабочую неделю

России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, на здоровье граждан это никак не скажется, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом в ночь на 26 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-26T02:29

2025-12-26T02:29

2025-12-26T02:29

украина.ру

россия

труд

рынок труда

трудоустройство

социальная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040190022_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_104838f9ba91b486c38254a79ab5cbef.jpg

"Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем", — сказал Онищенко, отвечая на вопрос корреспондента, как он оценивает идею перехода на шестидневную рабочую неделю в России.Ранее о возможности по договоренности с работодателем ввести любой приемлемый для сторон график работы (и четырехдневную, и шестидневную рабочую неделю) заявлял министр труда и социальной защиты Антон Котяков.По его словам, медсёстры, фельдшеры и акушеры будут самыми востребованными специалистами в России в ближайшие 7 лет, а на рынке труда сейчас также пользуются спросом механики, сварщики, слесари, операторы станков и промышленных установок.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, труд, рынок труда, трудоустройство, социальная политика