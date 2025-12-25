https://ukraina.ru/20251225/uslovie-bylo-tolko-odno-zakharova-o-tom-kak-vosstanovit-otnosheniya-s-es-1073636901.html

Условие было только одно. Захарова о том, как восстановить отношения с ЕС

25.12.2025

Какие ещё усилия необходимо предпринять России на дипломатическом уровне, чтобы ее услышали и поняли в Евросоюзе и в целом в Европе? Стоит ли России уповать на это? На эти вопросы корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 25 декабря.

