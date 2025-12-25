https://ukraina.ru/20251225/1073638630.html

Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков

Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков - 25.12.2025 Украина.ру

Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков

То, что ВСУ не смогут отбить Купянск, это очевидно. Если бы могли, они бы в первые дни сделали. Но этот удар уже неделю длится. Если в первые пять дней ничего не произошло, откуда они снимут подкрепления? А если и снимут, мы продвинемся в каком-то другом месте

2025-12-25T19:48

2025-12-25T19:48

2025-12-25T19:48

интервью

купянск

харьков

украина

алексей самойлов

вооруженные силы украины

сво

гуляйполе

запорожье

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058197045_0:68:1032:649_1920x0_80_0_0_3c9de62a603adbee6709b5834655962b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов- Алексей Николаевич, из-под Купянска поступают не самые хорошие сообщения о том, что Украина резко усилила свой натиск и способна выдавить наши войска из города. Поэтому давайте для начала разберемся, что конкретно противник пытается сделать.- Судя по тому, что публикуют адекватные украинские и американские ресурсы, у киевского режима нет возможности окружить или полностью отбить Купянск, а самое главное, его потом удержать.Первое. Пока у противника хватает сил и средств на производство нескольких вклинений. Атакуют ВСУ чуть севернее Купянска в районе Московки, пытаясь пройти на юго-восток. То есть северную часть Купянска они хотят чуть-чуть обойти и продвинуться вглубь. Насколько у них это получается? Наши говорят, что ВСУ зашли, а мы отодвинулись на более глубокие рубежи обороны. То есть пока продвижение противника остановилось.Да, вклинение есть. Оно составляет около 5-7 километров в глубину. Это прилично. Но продвижение остановилось. Либо у них не хватает сил. Либо наши уперлись, и к ним подошли подкрепления. Либо наши отошли на более укрепленные позиции, когда те, кто уже были на позициях, соединились с теми, кто отошел, и поэтому мы даем отпор.Второе. Отбивать Купянск только силами сухопутных войск без авиации – это фантастика. Да, артиллерия и бронетехника у Украины присутствует, но нигде нет сообщений, что она уничтожает все. Противник просто стащил ресурсы с Северска и с Гуляйполя. Везде, где у нас есть прорывы, они произошли именно потому, что киевский режим снял с них подразделения в пользу Купянска.Третье. В чем смысл Купянска? В военном отношении для ВСУ он значения не имеет. Ну прорвутся они во внутренний карман шириной в 15 километров и глубиной в 10 километров в районе Купянска-Узлового, где к Осколу прижата серьезная их группировка. А зачем? Пробить карман, чтобы они вышли? Тогда почему они там сидели? Тем более, группировка из этого кармана пытается контратаковать на восток. Зачем, если вам надо прорываться из окружения?- Действительно непонятно. ВСУ же разблокировали Осиново и переправы через Оскол. Они могли по ним выйти.- Вот именно. Повторюсь, они начали на восток идти от Купянска-Узлового. Зачем? Им надо было идти навстречу к своим, которые в районе Московки атакуют, чтобы окружить Купянск. Поэтому я все же склоняюсь к выводу, что это больше информационно-психологическая атака. "Раз Путин сказал, что Купянск взят, надо показать, что ничего он не сделал". Адекватных военных целей у нее нет.То, что ничего они с Купянском не сделают – очевидно. Если бы могли, они бы в первые дни сделали. Но этот удар уже неделю длится. Если в первые пять дней ничего не произошло, откуда они снимут подкрепления? А если и снимут, мы продвинемся в каком-то другом месте.Я вообще не исключаю, что Купянск – это действительно приманка, чтобы оттянуть силы противника и наступать в районе Гуляйполя. Это сейчас самое интересное.- Вы сказали, что Купянск с военной точки зрения Украине сейчас не нужен. Мне кажется, они пытаются его отбить, чтобы нам не достался Купянск-Узловой и хорошая железнодорожная артерия.- История с Купянск-Узловым немного притянута за уши. Ну получим мы эту станцию через две недели. Так ее еще восстанавливать надо. Она в окружении почти месяц. Сами понимаете, что за это время стало с железнодорожным полотном и различными техническими сооружениями. ВСУ там строили укрепления, а мы это все бомбим.- Говорят, что именно поэтому мы специально не бомбим Купянск-Узловой, а стараемся его аккуратно окружить.- А какая разница? Значит, украинцы взорвут его при отступлении. Мы, конечно, умеем быстро восстанавливать, но это все равно займет время. Потому-то я и говорю, что операции киевского режима под Купянском – попытка информационно-психологического фона как для собственного населения, так и для европейцев. Для нас это выгодно, потому что для нас главное сейчас – Орехов и Гуляйполе.Мы от Степногорска повернули на восток. Я предполагал, что будем подбираться к Запорожью через Приморское. Нет, там бои идут. Зато мы сейчас от Степногорска будем заходить в тыл Орехову. В районе Гуляйполя у нас тоже все неплохо, потому что Гайчур мы форсировали. Вряд ли пока можно рассуждать о соединении этих ударных кулаков. Там все-таки расстояние приличное в 50 километров. Но о выходе в тыл Орехову порассуждать можно. А если мы севернее Гуляйполя возьмем Терноватую, то сможем по тылам через степь ударить в восточный фланг самого Запорожья.Наш Генштаб этот план наверняка рассматривает.Есть еще менее вероятный, но вполне рабочий сценарий – если мы от приграничья сделаем какое-то вклинение между Харьковом и Полтавой, чтобы отсечь Харьков от Киева и привлечь туда украинские войска, а параллельно обойдем оборонительные рубежи под Ореховом.- По Купянску еще один момент уточню. Говорят, что мы потеряли молочно-консервный комбинат, который обеспечивал нашу логистику. Насколько это может стать критичным?- Такой момент есть. Комбинат находится на восточном выезде из Купянска. Любой промышленный узел – это серьезный опорный пункт. Наверное, ВСУ туда зашли и сели на дорогу. Там же леса и болота, по краям не пройдешь – только по шоссе проехать можно. Но все это закончится тем, что наши из какого-то угла подгонят ТОСы, тяжелую артиллерию или ФАБы, а потом просто его завалят. Жалко, конечно. Это был лучший комбинат в Харьковской области. Великолепное оборудование, хорошее качество. А что делать?- Вы еще говорили про наши удары со стороны приграничья. Группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе. Действительно ли мы можем подумать о том, чтобы с этого направления перерезать сообщение между Сумами и Харькова, не ввязываясь за бои в укрепрайонах возле Великой Писаревки, Ахтырки и Тростянца?- Это читается.Конечно, этот район насыщен воинскими частями. Я сам в Ахтырке служил. В Богодухове был центр подготовки зенитчиков. Там С-200 стояли. Наверняка сейчас ВСУ там тоже оборудовали укрепрайоны, насыщенные личным составом. Но мы можем нащупать дырку в обороне противника и сделать такой же плацдарм, как в Юнаковке, чтобы создать угрозу отрезания от Харькова Сумской и Полтавской областей.Трасса Киев-Харьков идет через Полтаву и Песочин. Есть еще юго-западная трасса через Мерефу, которая идет на Киев и Днепропетровск. Они, конечно, находятся далековато от границы. И нам придется серьезно прикрывать фланги. Надо очень широким клином заходить, чтобы много войск было. Потому что украинцы из Сумской области и из Харькова сразу кинутся бить во фланги этого врывающегося кулака.Нам придется идти по полям, чтобы создать эти плацдармы. Но и ВСУ тоже должны будут по полям к нам подкрадываться. И параллельно с этим нам придется уничтожать Харьков как военно-экономический центр. Его тоже будут отключать от воды и электроэнергии.- Есть ли у нас на это личный состав?- Белоусов докладывал, что в этом году в войска поступили около 410 тысяч контрактников. Даже если предположить, что четверть из этих людей пошла на пополнение уже действующих частей, то у нас все равно остается около 100 тысяч человек. Это серьезная цифра. Из них вполне реально сформировать этот ударный кулак.- Прокомментируйте еще, пожалуйста, сражение вокруг Красноармейской агломерации. Насколько для нас критично то, что Украина там все еще сдерживает самую сильную нашу группировку "Центр"?- В этом-то и смысл происходящего. ВСУ пытаются сковать наши самые опытные боеспособные части. Пока им это удается. По некоторым данным, в Димитрове нам приходится удерживать минимум две бригады. А для этого надо удерживать внутренний и внешний периметр окружения, который недалеко ушел от Красноармейска. Если мы этот карман не ликвидировали до сих пор, значит, они уперлись.Будут ли они организовывать еще контрудары? Думаю, у них сил просто нет. Они же пытались пытаться не здесь, а через Родинское. Но ничего не получилось. Бои идут в самом Родинском, а прорыва вовнутрь фактически нет.Такая же схема предполагалась в Купянске, но они ее почему-то не сделали. Внутреннего удара нет. Видимо, украинские войска в этом кармане сдерживают наше наступление с востока, а прорывать к своим у них просто сил нет. Слишком серьезно наши за них взялись.- Учитывая, о каких масштабных операциях мы говорим, есть ли у нас надежда, что наш разведывательно-ударный контур сможет вернуть массовость на поле боя, когда нам не надо будет пользоваться тактикой просачивания по два-три человека?- А зачем нам возвращать массовость?Огневая мощь у нас есть. Производственная база обеспечивает фронт всем необходимым. У меня товарищ служит руководителем инженерно-технической роты, которая отгружает боеприпасы. Спрашиваю:- Ну как там у вас? Отдаете все, что просят?- Отдаем больше, чем просят.Снарядного голода нет. Проблема износа стволов на огневых возможностях тоже никак не сказывается. Есть ситуативная потребность в БПЛА и средствах доставки. Но, повторюсь, нам нет смысла идти в массовые атаки на укрепрайоны, которые долго готовили к обороне.Когда два-три опытных штурмовика с неожиданной стороны заскакивают в опорник, закидывают его гранатами или дают точные координаты, куда потом прилетает артиллерией, а потом добивают выживших, это уже дает хороший результат. Да, на 200-300 метров продвинулись. Зато не погиб никто.Кстати, ВСУ тут на днях пытались изобразить какие-то массовые атаки. Они сразу бросили в бой танки из оставшейся партии австралийских "Абрамсов", а мы их сожгли в первый же день. Наши тоже пытались использовать бронетехнику, но это нужно было для того, чтобы раздолбать вражеский опорник на короткой дистанции. Видимо, по каким-то причинам мы не могли работать по ней дронами и дальнобойной артиллерией.В общем, если у нас есть отработанная тактика продвижения малыми группами, и враг не может ей ничего противопоставить, зачем нам наступать батальонами? Тем более, сейчас земля подмёрзнет, и будет легче заскакивать на мототехнике. Поэтому нашим волонтерам надо написать призыв: "Народ, срочно помогайте фронту мотоциклами, багги и электросамокатами с увеличенной емкостью аккумулятора, потому что на морозе он быстрее разряжается".- А то, что мы будем в рамках развития этой тактики будем возрождать кавалерию, вы ожидаете?- Не думаю. Конечно, не надо смеяться над бойцами, которые передвигаются на лошадях. Конечно, ребята молодцы, которые умеют ездить верхом. Это гораздо лучше, чем пешком по грязи грузы нести. Но мне все же кажется, что это ситуативные решения.Также по теме - в интервью Сергея Сазонова: Если лишить ВСУ покоя у Чернигова и блокировать Харьков, то поход на Киев не понадобится

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

купянск

харьков

украина

запорожье

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, купянск, харьков, украина, алексей самойлов, вооруженные силы украины, сво, гуляйполе, запорожье, дроны, сумы, артиллерия, бронетехника