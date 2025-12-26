Трамп заявил о "смертоносном ударе" по исламистам в Нигерии - 26.12.2025 Украина.ру
Трамп заявил о "смертоносном ударе" по исламистам в Нигерии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли "смертоносный удар" по террористам ИГИЛ* в северно-западной Нигерии. Об этом в ночь на 26 декабря сообщает РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли "смертоносный удар" по террористам ИГИЛ* в северно-западной Нигерии. Об этом в ночь на 26 декабря сообщает РИА Новости
"Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористам ИГИЛ* на северо-западе Нигерии, которые на протяжении длительного времени совершали жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
В ноябре президент США не исключил отправку в Нигерию военных либо нанесение по территории страны воздушных ударов в целях борьбы с террористами. По словам Трампа, правительство западноафриканской страны якобы не может им ничего противопоставить.
В октябре американский сенатор Тед Круз обвинил власти Нигерии в потворстве убийствам христиан. Он заявил, что исламистские группировки в Нигерии с 2009 года убили 50 тысяч последователей христианства.
В офисе президента Нигерии в ответ на обвинения Трампа отметили, что в 2025 году от рук террористов в стране погибли менее 1800 нигерийцев, что в пять раз меньше, чем в 2015-м году.
Подробнее о вполне предсказуемом интересе США к крупнейшим нефтяным державам в публикации - Грозят кулаком Нигерии и Венесуэле: эксперт рассказал, потянут ли США новые конфликты.
Об украинском "следе" на африканском континенте в материале Егора Леева - В жёлтой жаркой Африке: как Украина наращивает усилия на Чёрном континенте.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России террористическая организация
