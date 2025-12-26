https://ukraina.ru/20251226/kim-chen-yn-postavil-zadachu-narastit-proizvodstvo-vostrebovannykh-boepripasov-1073649510.html

Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство востребованных боеприпасов

Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство востребованных боеприпасов - 26.12.2025 Украина.ру

Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство востребованных боеприпасов

Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед оборонными предприятиями задачу увеличить производство ракет и снарядов на 2026 год из-за перспективного спроса. Об этом 26 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

2025-12-26T01:36

2025-12-26T01:36

2025-12-26T01:36

новости

кндр

ким чен ын

впк

украина.ру

боеприпасы

снаряды

ракеты

подлодка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073649355_0:38:1000:600_1920x0_80_0_0_1f850849e44aadb4333d96884fc02406.jpg

Во время посещения ведущих военно-промышленных предприятий Ким Чен Ын ознакомился с положением производства ракет и снарядов на IV квартал 2025 года."Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год… в соответствии с перспективным спросом для применения государственных ракетных и артиллерийских вооруженных сил", — говорится в публикации агентства.Ким Чен Ын отметил, что ведущие предприятия ВПК успешно выполнили производственный план на 2025 год. Он также подписал проекты планов по модернизации этих предприятий, которые будут внесены на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи.25 декабря лидер КНДР также ознакомился с планами по разработке новых подводных вооружений. Он посетил место строительства атомной подлодки водоизмещением 8,7 тысяч тонн со стратегическими управляемыми ракетами и получил доклад о ходе работ.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну новогоднюю поздравительную телеграмму, в которой отметил героизм военных из КНДР в Курской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

кндр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, ким чен ын, впк, украина.ру, боеприпасы, снаряды, ракеты, подлодка