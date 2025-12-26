https://ukraina.ru/20251226/kim-chen-yn-postavil-zadachu-narastit-proizvodstvo-vostrebovannykh-boepripasov-1073649510.html
Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство востребованных боеприпасов
Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед оборонными предприятиями задачу увеличить производство ракет и снарядов на 2026 год из-за перспективного спроса. Об этом 26 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
Во время посещения ведущих военно-промышленных предприятий Ким Чен Ын ознакомился с положением производства ракет и снарядов на IV квартал 2025 года.
"Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год… в соответствии с перспективным спросом для применения государственных ракетных и артиллерийских вооруженных сил", — говорится в публикации агентства.
Ким Чен Ын отметил, что ведущие предприятия ВПК успешно выполнили производственный план на 2025 год. Он также подписал проекты планов по модернизации этих предприятий, которые будут внесены на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи.
25 декабря лидер КНДР также ознакомился с планами по разработке новых подводных вооружений. Он посетил место строительства атомной подлодки водоизмещением 8,7 тысяч тонн со стратегическими управляемыми ракетами и получил доклад о ходе работ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну новогоднюю поздравительную телеграмму, в которой отметил героизм военных из КНДР в Курской области. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.