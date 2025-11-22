https://ukraina.ru/20251122/golub-dlya-trampa-shon-penn-za-dollar-i-kusturitsa-v-trube-sobytiya-kultury-1071985292.html

Голубь для Трампа, Шон Пенн за доллар и Кустурица в "Трубе". События культуры

Голубь для Трампа, Шон Пенн за доллар и Кустурица в "Трубе". События культуры - 22.11.2025 Украина.ру

Голубь для Трампа, Шон Пенн за доллар и Кустурица в "Трубе". События культуры

На Украине раскритиковали мирные символы в наряде королевы красоты, подаривший Зеленскому свой "Оскар" Шон Пенн бесплатно подыгрывает "95 кварталу", Эмир Кустурица готовит кинобомбу под украинскую пропаганду, а продюсер фантастического фильма о "генералиссимусе" Зеленском попалась на криптомошенничестве. Интересное кино, правда?

2025-11-22T06:25

2025-11-22T06:25

2025-11-22T06:25

культура

эксклюзив

культура

украина

киев

россия

эмир кустурица

владимир зеленский

вооруженные силы украины

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg

Красавица и голубиНа Украине случился очередной культурный скандал: украинцам не зашел образ украинской участницы "Мисс Вселенная–2025" Софии Ткачук. Её наряд для конкурса неожиданно стал объектом ожесточённых споров, причем, не из-за формы, а из-за смысла. Ткачук вышла в наряде в виде голубя мира с отделкой в виде украинского флага и сразу вызвала в соцсетях резкую реакцию, которая вовсе не касалась эстетики*.Комментаторов задел символ мира в стране, где сама власть каждый день говорит о тотальной мобилизации и войне до победного конца. Причём и сторонники мирных переговоров, и приверженцы продолжения военной борьбы с РФ одинаково возмутились неуместностью образа:"Какой голубь? Какой мир? О чём вообще речь?", "Мы не можем говорить о мире, когда сами требуем оружия и эскалации", "Такое ощущение, что этот костюм – предчувствие беды".Фактически, критика отражает глубокий внутренний раскол украинского общества: часть людей устала от мобилизации и бесконечных обещаний властей, а другая боится любых намёков на мир, считая их призывом к капитуляции. На этом фоне символы, которые ещё вчера казались универсальными, сегодня превратились в раздражители. Однако, пока "холопы" рвут глотки по поводу наряда участницы "Мисс Вселенная", у панов совсем иные виды на её платье.Выбор костюма для украинской "мисски" явно не случаен, ведь ежегодный конкурс красоты "Мисс Вселенная" не только является одним из самых престижных в мире, но и связан с Дональдом Трампом. Штаб-квартира конкурса расположена в Нью-Йорке, и бренд с 1996 по 2015 год принадлежал нынешнему президенту США, который продал конкурс голливудскому импрессарио, своему другу Ари Эммануэлю. Однако, по сведениям из осведомленных источников, американский президент все равно держит руку на пульсе мировых красоток.Соответственно, образ Украины в виде "голубя мира" призван потрафить Трампу и убедить его в такой способ, что Киев спит и видит урегулирование военного конфликта. Именно поэтому президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова попыталась погасить волну хейта:"Кому-то нужна война, кому-то — мир… Мы перестали одинаково ощущать символы. Но я буду выбирать любовь и жизнь человека как главную ценность мира".Однако её ответ только подчеркнул проблему: страна, в которой политическая элита одной рукой нажимает на педаль войны, а другой рядится в "Голубя мира", уже не является договороспособной. И даже культурные дискуссии на Украине превращаются то в поле битвы, то в психбольницу с дезориентированными пациентами. И их реакция на костюм участницы конкурса красоты Ткачук – лишь маленькая иллюстрация большого кризиса.Кустурица сыграет на курской "Трубе", в Якутии снимут фильм о "Туте"Впрочем, возмущены украинцы не только символом мира в наряде своей "мисски", но и творчеством кинорежиссера Эмира Кустурицы. Дело в том, что отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы мэтр намерен снять фильм о военной операции "Труба", в ходе которой армия РФ использовала газопровод для попытки проникновения в тыл украинских позиций в Курской области."Есть такая идея. Одна из самых сильных, которая получается в войне, это тоннель, через который они освободили Курск. Я думаю, что это лучший рассказ о том, что там произошло – и символически, и с точки зрения военной стратегии".На Украине, конечно, уже назвали будущую киноленту пропагандистской, а самого Кустурицу обвинили в художественном оформлении "нарративов Кремля": дескать, режиссер систематически оправдывает захватническую политику Москвы и поддерживает действия РФ. Критика ещё неснятого фильма наглядно показывает, что культурная повестка снова становится продолжением политического конфликта.Почему же украинские "мытци" так болезненно реагируют на планы Кустурицы? Ответы лежат на поверхности.Во-первых, они опасаются международного эффекта, ведь Эмир Кустурица режиссёр мирового уровня, и любой его фильм автоматически попадает в зону внимания топовых фестивалей. Вот украинская стороны и опасается, что альтернативная трактовка военных событий может получить международную легитимность. Ведь режиссер наверняка поднимет не только тему легендарной "Трубы", но и расправ украинских карателей над мирными жителями Суджи, и мародерства ВСУ. А в условиях, когда поддержка Киева на Западе заметно охладела, это, знаете ли, чревато…Во-вторых, Украину давит страх перед восстановлением темы Курской операции.Ведь придется пояснять украинским зрителям, почему Курскую область не обменяли на новые территории, как это обещал сделать Зеленский, а вместо территориальных "перемог" страна получила отступление, позор и десятки тысяч трупов погибших солдат. Иными словами, один фильм Кустурицы способен развалить информационную линию Киева и поднять неприятные вопросы о провалах политического и военного руководства.Вместе с коррупционным скандалом – самое то. Кстати, а почему никто из украинских режиссёров не хочет снять сагу о борьбе с коррупцией? Ведь там так много ярких персонажей: "Че-Гевара", "Али-баба", "Мидас", "Шугармен". И реквизит эффектный: золотой унитаз Миндича, коробки с американским "налом", вышиванки вперемешку с некачественными бронежилетами. Возможно, такое кино когда-то и выйдет на экраны, но сейчас главные режиссёры страны (Зеленский и Ермак) немного заняты. Да и всё украинское культурное пространство вместе с ними сейчас переживает нервный срыв и ищет врагов не только вовне, но и внутри.Чтобы "добить" украинских творцов воздушных пропагандистских замков, в Якутии планируют снять ещё один фильм на тему СВО: о герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута". Видео отчаянного рукопашного боя Туты с всушником распространилось в социальных сетях и СМИ в начале 2025 года. Оно было снято нашлемной камерой последнего, которая показала, как якут смог одолеть противника, который явно превосходил его по физическим данным. По словам самого Григорьева, во время схватки он понимал, что живым из нее выйдет либо украинский нацист, либо он сам. После боя он ещё несколько дней пробыл в тылу врага и уничтожил несколько военнослужащих противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Чудом бойцу удалось вырваться к своим.Теперь этот подвиг ляжет в основу художественного фильма: съемки начнутся уже в следующем году. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев. По его словам, сейчас идет работа над сценарием фильма, съемочная группа уже определена. Также местные власти ищут финансирование и надеются на поддержку российского Фонда кино.Нет сомнений, что и этот фильм, как и работу Кустурицы, на Украине воспримут как угрозу политической стабильности и "забросают камнями". Тем более, что противопоставить российским фильмам о войне украинцы могут лишь пафосные агитки, вроде "Киборгов" или документалки типа "20 дней в Мариуполе", снятые за деньги внешних спонсоров.Продюсер фильма о Зеленском замешана в коррупцииКстати, о спонсорах. Украинская кинопродюсерка Эльвира Гаврилова-Патерсон, которая вкладывала средства в фильм о президенте Зеленском, оказалась причастна к международной мошеннической криптовалютной схеме.С 2024 года её португальская компания Elledgy Media Group продвигает проекты казахстанца Владимира Охотникова (Ладо), обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на сумму около $ 1 млрд. В США ему инкриминируют хищение 340 млн, в Грузии – отмывание 1,1 млн.Сейчас режиссёр "отдыхает" в ОАЭ и носа оттуда не кажет. Ранее PR-агентство Гавриловой организовало мероприятия с участием звёзд в США, Франции, Италии, Индии и ОАЭ для продвижения проектов Охотникова. Через её компанию прошло более $ 4 млн, а теперь португальские власти начали расследование по подозрению в отмывании.Думается, это лишь одно звено "культурной цепочки". Обязательно следователи копнут и под украинские проекты, связанные в этой пиарщицей. Ведь в 2022 году Гаврилова участвовала в создании фильма Шона Пенна "Суперсила" о Зеленском и работе Офиса президента. Изначально фильм задумывался как история о пути Владимира Зеленского от комедийного актёра до президента Украины. Однако в процессе съёмок в Киеве сценарий переписали, и кинолента превратилась в почти документальное кино о "Боневтике" и его мужестве в борьбе "с российской агрессией", о его узкой походной койке в подвале ОП и бессонных ночах над военными картами.Финансировал этот киношедевр "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", связанный с главой ОП Ермаком. Интересно узнать, сколько "Али-баба" заплатил мадам Гавриловой-Петерсон за её труды? Наверняка эта информация всплывет в ходе антикоррупционных расследований.Шон Пенн на "скотном дворе" УкраиныНо пока такая информация не обнародована, Шон Пенн снялся в фильме о войне на Украине – "Война глазами животных". Его гонорар составил $ 1. Наивная голливудская звезда продолжает думать, что Зеленский и Украина нуждаются в финансовой помощи и работает на "95 квартал" бесплатно.На первый взгляд, это трогательная гуманитарная инициатива. Но если рассматривать проект в контексте текущей информационной стратегии Киева, становится очевидно: фильм этот не просто художественный жест, а инструмент эмоциональной мобилизации аудитории в условиях потери интереса Запада к украинской тематике."Мы создавали этот фильм, чтобы через сочувствие к животным рассказать нашу историю и привлечь людей на нашу сторону. Так тронуть зрителя, чтобы он не переключился с украинской темы, а остановился, досмотрел и понял что-то о нас", – сообщил продюсер картины Олег Кохан.Фильм состоит из семи киноновелл, это рассказы про кролика, корову, кота, свинью и других животных. Режиссеры хотели показать с помощью этого фильма кто такие украинцы и за что они борются. Получилось весьма аллегорично, просто какой-то скотный двор, а не Украина, где свиньи всех равнее, быков загоняют на бойню, а быстрые кролики улепетывают от охотников в ЕС. Опять же, история "про котика и корову" - куда более эффективный метод удержания внимания среднего зрителя, чем объяснения про "Миндичгейт" или поражения ВСУ. Так что фильм с участием Шона Пенна - это признание того факта, что классические методы информационной поддержки больше не работают, и приходится играть на эмоциях, максимально далеких от реальной политической повестки Украины.* На самом деле с формой там тоже не слава Богу – у зрителей возник вопрос относительно местонахождения пресловутого голубя. – Ред.Читайте также: "Культурный пакет" вместо ТЭЦ, памятник Задорнову, кино о женском призыве в Лондоне. События культуры

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, культура, украина, киев, россия, эмир кустурица, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, ес, кино, кинематограф, фильм, мисс вселенная, криптовалюта