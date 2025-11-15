https://ukraina.ru/20251115/kulturnyy-paket-vmesto-tets-pamyatnik-zadornovu-kino-o-zhenskom-prizyve-v-londone-sobytiya-kultury-1071642498.html

"Культурный пакет" вместо ТЭЦ, памятник Задорнову, кино о женском призыве в Лондоне. События культуры

"Культурный пакет" вместо ТЭЦ, памятник Задорнову, кино о женском призыве в Лондоне. События культуры - 15.11.2025 Украина.ру

"Культурный пакет" вместо ТЭЦ, памятник Задорнову, кино о женском призыве в Лондоне. События культуры

На Украине решили бороться с отключениями света походами в кинотеатры и чтением книг при свечах. В кинотеатрах наверняка будут показывать фильмы о подвигах всушниц, которые берут призы в Лондоне. Россиян же ждёт новая серия франшизы "Последний богатырь", а ценителям таланта Михаила Задорнова наверняка понравится идея об установлении ему памятника

2025-11-15T07:09

2025-11-15T07:09

2025-11-15T07:09

культура

эксклюзив

культура

украина

киев

лондон

михаил задорнов

владимир жириновский

лдпр

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_4d72e6d28cda434dfc90f734d4be65c3.jpg.webp

Ударим по блэкаутам культуройУкраинская издательская ассоциация предложила создать "Культурный пакет" в рамках зимней поддержки граждан этого года. Суть инициативы проста: направить часть бюджетных денег на книги театры и музеи.Ещё раз: издатели требуют распила бюджетов и передачи денег в самый тяжелый для страны момент, когда люди сутками сидят без света и воды, а Киев готовят к эвакуации. Средства, оказывается, необходимо выделить на детские раскраски и книжки на мове, а не на генераторы, дрова и бензин. Об этом рассказала Юлия Орлова, гендиректор и совладелица издательства Vivat.По ее словам, практика "ваучеров культуры" популярна в Европе, в частности, в Италии, Испании, Франции и Германии. Таким образом, эти страны поддерживают заинтересованность культурой молодежи, которая ещё не зарабатывает и не может позволить тратить средства на культурные продукты.Но почему-то дамочка забыла упомянуть, что в этих странах ЕС нет войны и их жителям не предлагают читать в подземельях метро во время обстрелов. Опять же, "культурный пакет" наверняка будет заполнен книжками на мове, а ведь уже даже в офисе языкового омбудсмена признают, что большинство украинцев говорит и думает на русском."Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке – Киев всегда был русским городом. В Киеве сейчас наблюдается толерантность к русскому языку. Он перестал быть неуместным как в 2022-2023 годах", – откровенно признал заместитель руководителя Секретариата уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко.К слову, всего 75 тысяч украинцев потратили в прошлом году деньги из государственного пакета помощи на книги. Это всего лишь 0,5% от 15 миллионов украинцев, которые воспользовались бюджетной поддержкой "на культуру". Иными словами – капля в море.Но инициаторы не унывают и требуют ещё денег: оказывается, полпроцента граждан создали заметную поддержку для культурной индустрии, да и вообще помогают украинским издательствам работать, планировать новые книги с украинскими авторами. То есть, пани Орлова вольно или невольно признала, что спрос на украинскую книгу в многомиллионой Украине – мизерный и составляет 75 тысяч человек. Стоит ли удивляться, что в издательской сфере наблюдается спад и с сентября показатели продаж падают.Кстати, именно на осень приходится период "затемнений" во всех городах и селах Украины, где люди озабочены обогревом домов и продуктовыми запасами. И как раз очень вовремя им предлагают вместо еды и топлива "культурный пакет", который позволит украинцам тратить государственную помощь на походы в кино и театр. Только вот может кто-то гарантировать, что театры и кинотеатры будут работать без света и обогрева в темных городах?Но инициаторы "культурного пакета" неудержимы в желании попилить госбюджет. Нет возможности сходить в музей Бандеры? Покупайте "Упаковку малыша", в которую входят детские раскраски и наборы для развития: будете при свечках с малышами раскрашивать "горящий Кремль" – именно такие картинки сегодня предлагают юным украинцам издатели типа Орловой. В общем, в условиях зимних отключений, угрозы обстрелов и падения доходов населения, предложение тратить бюджетные средства на театры и книжные ваучеры выглядит как издевательство. А если копнуть глубже, то это выглядит как программа поддержки издыхающей книжной индустрии, замаскированная под благородную инициативу."Коллега Жириновского": в России хотят установить памятник сатирику ЗадорновуВ России может появиться памятник советскому и российскому писателю-сатирику Михаилу Задорнову. Увековечить его память предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Правда, сам политик уверяет, что инициатива поступила от неравнодушных граждан, а партия только поддержала этот порыв. "При жизни Михаил Задорнов не получил званий заслуженного или народного артиста. Но любовь людей и признание всей страны – вот его настоящее звание".Место для мемориала пока не выбрано. Сам Слуцкий предлагает окрестности Московского авиационного института, где учился Задорнов. Это ещё и грамотная отсылка к "технической" интеллигенции, которую Задорнов представлял и над которой иронизировал.Также рассматривается установка памятника в Хабаровcке, который юморист считал своей второй родиной, а ЛДПР – сильным электоральным полем своей партии.Не исключено, что памятник сатирику появится в Гатчине, где писатель за собственный счет поставил памятник Пушкину и его няне Арине Родионовне.Самого Задорнова Cлуцкий характеризует как патриота, умного и ироничного человека с уникальным взглядом на политику. Во многом, в своих политических оценках Задорнов походил на основателя ЛДПР Владимира Жириновского. "Неслучайно и то, что сам Михаил Николаевич называл Владимира Вольфовича "мой коллега".Фактически речь идёт о попытке встроить фигуру Задорнова в несколько уровней культурного пространства, от электорального до регионального.Перед выборами ЛДПР использует фигуру сатирика для символического наследования идей Жириновского, ведь и Задорнов и Жириновский работали на стыке сатиры, политики и провокации. Хорошо бы теперь донести это до избирателя, сформировав линию своеобразного преемничества. А если копнуть еще глубже, то можно сказать, что Россия возвращает себе фигуры "народной легитимности", то есть тех деятелей, которые работали не на власть, а на широкую аудиторию. Среди них и Шукшин, и Рязанов, и Жванецкий, а теперь вот и Задорнов. И в этом плане культивирование национального юмора – часть стратегии культурной политики, для поддержания единства общества через общие символы, понятные массовому зрителю."Мы всегда считаем себя умнее других, поэтому постоянно оказываемся в дураках". Помните? Ну, значит, правильным путем ведут товарищи.Богатырь Колобок и героиня-медикиняСоскучились по богатырям? Тогда ждите летом выхода нового фильма из сказочной киновселенной "Последний богатырь", получившего название "Последний богатырь. Колобок". Этот проект не просто продолжение популярной серии, а очередной шаг в формировании современной российской мифологии на основе переработанных фольклорных сюжетов, вроде "Горыныча".Но в данном случае, создатели намеренно перезапускают знакомый образ: Колобок предстает не как простая персона из детской сказки, а как креативный герой с харизмой, голосом Гарика Харламова и самостоятельной драматургической линией. По сюжету его создают с определённой недоброй целью, однако Колобок нарушает сценарий и выбирает собственный путь.Эта фишка полностью вписывается в современную стратегию российского кино: дать классическим персонажам новые роли и глубину, сохраняя связь с историческим и культурным кодом. По ходу фильма Колобок встретит хитрых разбойников, а потом станет спутником невезучего пекаря Тихона, которого сыграет Дмитрий Журавлёв, и необычной девушки Лады в исполнении Милы Ершовой.В фильме "цепляют" и природные красоты и необычный сказочный реквизит. Съёмки Колобка-богатыря проходили на Алтае – от сел Муркут, Инегень и Улаган до Телецкого озера, Мажойского каньона и Семинского перевала. В Москве же сняли не только уже знакомое зрителям Белогорье, но и новые сказочные локации: логово Волка, сокровищницу Ильи Муромца, пещеру Волшебных Зеркал."На площадке были просто невероятные вещи, созданные вручную - расписные и кованые сундуки, корзинки, кадушки и другое. Я был поражён, насколько всё продумано, а одну вещь из реквизита даже выкупил себе!" – признался пекарь Тихон, выйдя из роли.А вот на Украине вместо добрых сказок снимают фильмы, мотивирующие женщин на службу в ВСУ. А потом возят их в Лондон на международный фестиваль короткометражного кино "Женщина и мир". Cтоит ли удивляться, что там украинские киноподелки вне конкуренции и собирают все призы? Ведь именно Великобритания толкнула Украину на путь войны, да и сейчас предпринимает все возможное для затягивания конфликта и поиска резервов для украинской войны. Кинопропаганда в этом деле оказывает неоценимую помощь, демонстрируя, что на Украине полно потенциальных бойцов женского пола.Награду кинофестиваля Best Short Film Award получила киноновелла "Она", которая рассказывает о героинях, запускающих БПЛА, и боевых "медикинях" (врачах) с утра до ночи борющихся за свободу Украины.Об этом сообщила продюсер короткометражки Марьяна Шафро, которая с 2022 года лепит за западные гранты пафосные фильмы об украинских "героях". Но сейчас пришла пора снимать кино о защитницах – явно женская мобилизация не за горами.Что тут скажешь? Только одно: украинский кинематограф давно стал частью идеологической подготовки украинского общества к новому этапу войны, и к вовлечению женщин в боевые действия. Теперь не до последнего украинца, а до последней украинки.Читайте также: Британский "Ромчик", "Лара Крофт" в Херсоне, санкции против "Дон Кихота" в Италии. События культуры

https://ukraina.ru/20181128/1021909509.html

https://ukraina.ru/20251009/ya-plyuyu-na-russkie-yakhty-nobelevskaya-premiya-po-literature-ostaetsya-oruzhiem-zapada-1069870324.html

украина

киев

лондон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, культура, украина, киев, лондон, михаил задорнов, владимир жириновский, лдпр, ес, кино, кинотеатр, кинематограф, фильм, книги, издательства, россия, памятник, сво, прогнозы сво, новости сво, вооруженные силы украины