США тайно обсуждают с Россией план по Украине - 19.11.2025
США тайно обсуждают с Россией план по Украине
2025-11-19T08:17
2025-11-19T08:17
"Администрация Трампа тайно консультируется с Россией , чтобы разработать новый план по прекращению войны на Украине , сообщили Axios официальные лица США и России",- сказано в публикации. По данным издания, "план США из 28 пунктов вдохновлён успешными усилиями президента Трампа по достижению соглашения по Газе". Неназванный высокопоставленный российский чиновник заявил Axios, что настроен оптимистично по отношению к плану. Источники Axios сообщили, что 28 пунктов плана делятся на четыре основных блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, будущие отношения США с Россией и Украиной. "Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины", - сказано в публикации.Курирует обсуждение плана спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Он детально обсудил документ со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами - главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Тем временем Владимир Зеленский проводит переговоры в ЕС и планирует посетить Турцию, где проходило несколько раундов переговоров делегаций из Москвы и Киева.Также стало известно. что Министр армии США после встречи с Зеленским в Киеве пообщается с российской сторонойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
США тайно обсуждают с Россией план по Украине

08:17 19.11.2025
 
Белый дом и Кремль проводят непубличные обсуждения плана урегулирования украинской проблемы. Об этом 19 ноября сообщает издание сообщили Axios
"Администрация Трампа тайно консультируется с Россией , чтобы разработать новый план по прекращению войны на Украине , сообщили Axios официальные лица США и России",- сказано в публикации.
По данным издания, "план США из 28 пунктов вдохновлён успешными усилиями президента Трампа по достижению соглашения по Газе".
Неназванный высокопоставленный российский чиновник заявил Axios, что настроен оптимистично по отношению к плану.
Источники Axios сообщили, что 28 пунктов плана делятся на четыре основных блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, будущие отношения США с Россией и Украиной.
"Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины", - сказано в публикации.
Курирует обсуждение плана спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Он детально обсудил документ со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами - главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Тем временем Владимир Зеленский проводит переговоры в ЕС и планирует посетить Турцию, где проходило несколько раундов переговоров делегаций из Москвы и Киева.
Также стало известно. что Министр армии США после встречи с Зеленским в Киеве пообщается с российской стороной
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
