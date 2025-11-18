https://ukraina.ru/20251118/vsu-priznali-ukraina-katitsya-k-porazheniyu-peregovornoe-okno-zakryto-khronika-sobytiy-na-utro-18-1071775364.html

ВСУ признали: Украина катится к поражению, "переговорное окно" закрыто. Хроника событий на утро 18 ноября

Украинские спецслужбы подсунули Сергею Шойгу "букет" с сюрпризом. Дональд Трамп оставил за собой последнее слово в санкционной войне. Виктор Орбан возмутился предложением подкинуть денег военной мафии Киева. Глава фонда ВСУ вынес вердикт, что Украина катится к поражению, а переговоров нет и не будет

Попытка теракта в Москве: украинские спецслужбы готовили покушение на ШойгуДиверсионная группа, действовавшая по заданию украинских спецслужб, готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Покушение готовили украинские спецслужбы. Для этого они завербовали нелегального мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых наркозависимых россиян и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого в России за убийство и незаконный оборот оружия.В ФСБ уточнили, что украинские агенты при подготовке убийства использовали закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру, управляемую из-за рубежа. У них изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных в мессенджерах с сотрудником украинских спецслужб.Бегство Умерова: глава СНБО Украины опасается уголовного преследованияСекретарь СНБО Украины Рустем Умеров тайно покинул страну, понимая возможность уголовного преследования. "Умеров знает, что делает. Потому что расследование коснулось только 100 млн долларов в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны", — заявил сенатор Алексей Пушков. Прокурор САП сообщил, что "кошелек Зеленского" Тимур Миндич оказывал преступное влияние на Умерова, требуя закупать некачественные бронежилеты.Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал предложение Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование Украины. Он сравнил помощь Киеву с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки". "Венгрия не утратила здравого смысла", — добавил Орбан.Ранее издание Reuters сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования Украины, призвав их срочно принять решение.Трамп согласен на санкции против России при условии сохранения личного контроляАдминистрация президента США Дональда Трампа готова подписать закон о санкциях за сотрудничество с Россией, если за главой государства сохранится право окончательного решения. Об этом написало издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома."Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям", — приводятся в материале его слова.Накануне президент США поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях против России, который подразумевает введение ограничений против любой страны, которая будет закупать российскую нефть и вести бизнес с Москвой. Он также допустил, что в этот документ включат запрет на сотрудничество с Ираном.Глава фонда помощи ВСУ признал необходимость переговоров с РоссиейКиев рискует оказаться в ситуации военного поражения, если не начнет немедленно готовиться к переговорам с Москвой. Такое заявление в интервью YouTube-каналу "УТ-2" сделал руководитель крупнейшего украинского фонда помощи армии "Вернись живым" Тарас Чмут.Чмут допустил возможность возобновления мирных переговоров не ранее апреля 2026 года, при условии что Украина переживет предстоящую зиму. При этом он подчеркнул, что текущие условия для диалога крайне неблагоприятны: разрушенная энергетика, политический кризис и неудачи на фронте вынудят Киев принимать "суровые требования" Кремля.В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прямые переговоры между Европой и Россией — вопрос времени. "Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать", — отметил он. Ранее Виктор Орбан призвал ЕС начать прямой диалог с Москвой. Кремль подтвердил готовность к переговорам, напомнив, что Россия всегда была открыта к мирному решению кризиса.Фронтовая сводкаВ течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Наибольшее количество дронов сбито в Воронежской и Тамбовской областях — по десять в каждом регионе. Еще три БПЛА уничтожены в Ростовской области, три — в Ярославской, два — в Смоленской, и по одному — в Брянской, Курской и Орловской областях.Одновременно с этим военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Красноармейском направлении агломерация практически оказалась в окружении. Продолжается продвижение севернее города, где противник безуспешно пытается контратаковать малыми группами. На выступе развернулись ожесточенные бои в районе Шахово.На Северском направлении освобождена Платоновка, в результате чего трасса Северск-Красный Лиман фактически попала под огневой контроль. Это создает серьезные проблемы для снабжения украинской группировки.На Константиновском направлении продолжаются позиционные бои в районе Иванополья, Предтечино и вдоль линии Майское-Марково. Обе стороны ведут активную разведку и артиллерийское противоборство.На Краснолиманском направлении идут интенсивные бои, российские подразделения проводят зачистку опорных пунктов на восточных подступах к городу.На Харьковском направлении отмечено продвижение в южном секторе Волчанска и в районе Синельниково, где российские силы улучшают свои тактические позиции.На Купянском направлении российские подразделения зачищают южную часть города. ВСУ пытаются давить на западном фланге и заводить диверсионно-разведывательные группы, однако большинство из них уничтожается дронами. В ходе боев освобождено Двуречанское.Между тем Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям ВСУ на Украине. Подробности в публикации ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами.

