ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами

Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области, передает 18 ноября телеграм-канал Украина.ру

Кроме того, ВКС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о взрывах и пожарах в Днепропетровской области, где оказались частично обесточены железнодорожные сети. Российские военные нанесли несколько ударов по Павлограду, Шахтёрскому. В Днепропетровске фиксируются десятки прилётов, повреждённым, в числе прочих объектов, оказалось здание известных рупоров киевской пропаганды — редакции "Общественного" и "Украинского радио".Кроме того, "Герани" атаковали цели в Харьковской, Черниговской (Городня) областях. В Харьковской области по объектам противника в Берестине (Краснограде) было нанесено несколько ракетных ударов, предположительно применялись ОТРК "Искандер".Подробнее о ночных ударах - в материале Продолжается массированная ночная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка ударов на 4:00 на сайте Украина.ру.

