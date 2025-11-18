ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами - 18.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251118/vks-rf-udarili-po-ukraine-aviabombami--1071774830.html
ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами
ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами - 18.11.2025 Украина.ру
ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами
Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области, передает 18 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-18T07:22
2025-11-18T07:22
новости
россия
вкс
украина.ру
украина
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Кроме того, ВКС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о взрывах и пожарах в Днепропетровской области, где оказались частично обесточены железнодорожные сети. Российские военные нанесли несколько ударов по Павлограду, Шахтёрскому. В Днепропетровске фиксируются десятки прилётов, повреждённым, в числе прочих объектов, оказалось здание известных рупоров киевской пропаганды — редакции "Общественного" и "Украинского радио".Кроме того, "Герани" атаковали цели в Харьковской, Черниговской (Городня) областях. В Харьковской области по объектам противника в Берестине (Краснограде) было нанесено несколько ракетных ударов, предположительно применялись ОТРК "Искандер".Подробнее о ночных ударах - в материале Продолжается массированная ночная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка ударов на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вкс, украина.ру, украина, харьковская область
Новости, Россия, ВКС, Украина.ру, Украина, Харьковская область

ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами

07:22 18.11.2025
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области, передает 18 ноября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, ВКС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области.
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о взрывах и пожарах в Днепропетровской области, где оказались частично обесточены железнодорожные сети.
Российские военные нанесли несколько ударов по Павлограду, Шахтёрскому. В Днепропетровске фиксируются десятки прилётов, повреждённым, в числе прочих объектов, оказалось здание известных рупоров киевской пропаганды — редакции "Общественного" и "Украинского радио".
Кроме того, "Герани" атаковали цели в Харьковской, Черниговской (Городня) областях. В Харьковской области по объектам противника в Берестине (Краснограде) было нанесено несколько ракетных ударов, предположительно применялись ОТРК "Искандер".
Подробнее о ночных ударах - в материале Продолжается массированная ночная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка ударов на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВКСУкраина.руУкраинаХарьковская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:44Армия России прорывается к Гуляйполю и берет его в клещи
08:36Президент Финляндии привал усилить давление на Россию и скоординировать переговоры с ней
08:36Главное за ночь 18 ноября
08:12Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода в Омской области
07:44Повреждены ТЭС, ранены люди. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
07:22ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами
06:55Отмывали деньги для Зеленского и Ермака. Чем занимались фигуранты пленок Миндича братья Цукерманы
06:50Мир на грани, мир за гранью
06:45Энергетические войны. Американцы хотят купить активы ЛУКОЙЛа, а британцы – захватить буровые на Балтике
06:35Украинская зоолингвистика: когда воров прикрывают котами
06:30Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине
06:25Украина не смогла распорядиться самым главным своим ресурсом. Как теперь это сделает Россия
06:20Позывной "Викинг": Моторола в Славянске должен был взять меня к себе, но нас бросили на Семеновку
06:10"Наполеона-Зеленского скоро не будет". Эксперты и политики о неизбежных сценариях будущего страны
06:00"Враг обречен – это факт": военкор рассказал о ситуации на ключевых направлениях СВО
05:50Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском
05:40"Крейсер "Варяг" был продан под видом казино": эксперт раскрыл происхождение китайских авианосцев
05:35Диктатура чернорубашечников: как Зеленский довел Украину до фашизма
05:20Военкор Разин о сдаче в плен морпехов ВСУ: "Настроения продолжать бои в окружении у них не было"
05:10"Сбросит все необходимое": эксперт объяснил, как грузовые дроны изменят тактику штурмов
Лента новостейМолния