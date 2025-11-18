https://ukraina.ru/20251118/vks-rf-udarili-po-ukraine-aviabombami--1071774830.html
ВКС РФ ударили по Украине авиабомбами
Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области, передает 18 ноября телеграм-канал Украина.ру
новости
россия
вкс
украина.ру
украина
харьковская область
Кроме того, ВКС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о взрывах и пожарах в Днепропетровской области, где оказались частично обесточены железнодорожные сети. Российские военные нанесли несколько ударов по Павлограду, Шахтёрскому. В Днепропетровске фиксируются десятки прилётов, повреждённым, в числе прочих объектов, оказалось здание известных рупоров киевской пропаганды — редакции "Общественного" и "Украинского радио".Кроме того, "Герани" атаковали цели в Харьковской, Черниговской (Городня) областях. В Харьковской области по объектам противника в Берестине (Краснограде) было нанесено несколько ракетных ударов, предположительно применялись ОТРК "Искандер".Подробнее о ночных ударах - в материале Продолжается массированная ночная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка ударов на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
украина
харьковская область
новости, россия, вкс, украина.ру, украина, харьковская область
Новости, Россия, ВКС, Украина.ру, Украина, Харьковская область
Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области, передает 18 ноября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, ВКС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области.
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о взрывах и пожарах в Днепропетровской области, где оказались частично обесточены железнодорожные сети.
Российские военные нанесли несколько ударов по Павлограду, Шахтёрскому. В Днепропетровске фиксируются десятки прилётов, повреждённым, в числе прочих объектов, оказалось здание известных рупоров киевской пропаганды — редакции "Общественного" и "Украинского радио".
Кроме того, "Герани" атаковали цели в Харьковской, Черниговской (Городня) областях. В Харьковской области по объектам противника в Берестине (Краснограде) было нанесено несколько ракетных ударов, предположительно применялись ОТРК "Искандер".