"Южное копьё" и Великая Колумбия против Трампа

"Южное копьё" и Великая Колумбия против Трампа

Военный министр Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", которая будет проводиться к югу от американской границы на постоянной основе.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:305:832:773_1920x0_80_0_0_9ea15001a1f83cb354f47ab13ada5aaa.jpg

Формально она будет направлена на борьбу с наркотрафиком, однако глава Пентагона откровенно озвучил цели бессрочной военной миссии: "Западное полушарие — это район Америки, и мы будем его защищать", — реанимируя старую доктрину президента Джеймса Монро, которая рассматривала Латинскую Америку в качестве заднего двора США, где все обязаны жить по правилам Вашингтона.Это происходит на фоне планомерного обострения отношений с Венесуэлой. Как сообщает американская пресса, накануне Хегсет представил президенту Дональду Трампу план ударов по наземным целям, расположенным на территории этой латиноамериканской страны, хотя никаких определенных решений на этот счет пока что не принимали.Главная причина заминки состоит в том, что новая война крайне непопулярна в американском обществе, а ракетные удары по рыбацким лодкам вызывают тягостное недоумение даже в среде трампистов. Ведь несмотря на бодрые отчеты Пентагона, все понимают, что среди загубленных в море людей на самом деле нет никаких наркобоссов, которые предпочитают вести свои дела в небоскребах Майами.Карибские маневры Трампа пока что наносят ему ощутимый политический ущерб. Поведение республиканской администрации, которая постоянно угрожает президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и ведет войну с рыбаками, временами может показаться иррациональным. Однако на самом деле организованная Белым домом эскалация строится на трезвом расчете, за которым стоит профессиональная работа хорошо оплачиваемых лоббистов.Попытка захвата венесуэльской нефти, которая является главной целью агрессивной американской стратегии, оправдывает любые средства — потому что контроль над природными ресурсами этой страны позволил бы существенно усилить политические и экономические позиции Вашингтона, обогащая транснациональные корпорации из Великобритании и США."У Венесуэлы огромные ресурсы: нефть, газ, минералы, земли. И мы занимаем стратегическое положение. Венесуэла станет отличным местом для инвестиций американских компаний, для хороших людей, которые смогут заработать много денег", — бесстыдно заявила в беседе с Дональдом Трампом-младшим Мария Корина Мачадо, которая рассматривается американцами в качестве кандидата в марионеточные правители южноамериканского государства.Правительство Мадуро выдерживает давление, отказываясь от уступок Белому дому. Но деньги сыпятся в карманы американских миллиардеров прямо сейчас, благодаря военной эскалации в акватории Карибского моря.Двухмесячное противостояние с Венесуэлой позволило Пентагону дополнительно повысить расходы на покупку вооружений, увеличенные во время летнего нападения на Иран. А это принесло производителям оружия огромные прибыли, которые уже успели побить рекорды последних десятилетий. Акции флагманов американского ВПК постоянно растут, а биржевые брокеры даже предлагают за их покупку специальные премии."Трамп, претендовавший на Нобелевскую премию мира и утверждающий, что положил конец шести, семи, а может, и восьми войнам, добился для военно-промышленной отрасли даже большего, чем Джордж Буш-младший, развязавший войны в Ираке и Афганистане", — с иронией пишет об этом колумнист Bloomberg Джонатан Левин.Впрочем, конфликт между Венесуэлой и США подстегивает еще один фактор — новые попытки связать Трампа с делом покойного секс-преступника Джеффри Эпштейна, которые предпринимают сейчас представители Демократической партии.Все помнят, что летом Трамп санкционировал в похожей ситуации удары по территории Ирана — чтобы сменить фокус американского общественного мнения, перенаправив его на внешнеполитические проблемы. И сейчас он может снова попытаться разыграть эту карту, обостряя конфликт с Венесуэлой. Несмотря на то, что агрессивная империалистическая политика грозит разрушить отношения США со странами Южной Америки.Президент Колумбии Густаво Петро, который находится сейчас в жестком политическом противостоянии с Вашингтоном, заявил о том, что латиноамериканские государства должны совместно противостоять давлению Трампа. Он предложил возродить с этой целью Великую Колумбию — государство, которое существовало в 1819–1831 годах, объединяя современную Колумбию, Венесуэлу, Панаму и Эквадор, а также часть территории Перу, Бразилии и Гайаны.Название "Великая Колумбия" было предложено выдающимся венесуэльским революционером Франциско Мирандой, который посетил в свое время Киев, Москву и Санкт-Петербург. А фактическим создателем этого государства был Симон Боливар, освободивший от европейского колониального гнета большую часть Южной Америки.Венесуэла, Колумбия и Эквадор пользуются разными вариантами общего флага, который достался им от Великой Колумбии, а идеи боливарианской интеграции всегда имели в этих странах заметную популярность.Петро не прожектер. Он озвучивает вполне реалистичные планы, предлагая учредить новый государственный союз в формате конфедерации, с общим парламентом и коллегиальным управлением на равноправных основах — чтобы избежать ошибок, сделанных при создании Европейского союза.Президент Колумбии подчеркивает, что такое объединение является сейчас залогом выживания для стран Латинской Америки — чтобы отстоять свой суверенитет и защитить мирных граждан, которых убивают пиратские атаки американцев.Читайте также: Блеф Трампа не действует. Что ждёт США в случае нападения на Венесуэлу

Леонид Николенко

Леонид Николенко

