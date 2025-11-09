Блеф Трампа не действует. Что ждёт США в случае нападения на Венесуэлу

https://ukraina.ru/20251109/blef-trampa-ne-deystvuet-chto-zhdt-ssha-v-sluchae-napadeniya-na-venesuelu-1071329510.html

Ситуация вокруг Венесуэлы продолжает накаляться. Причём концентрация вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в зоне Карибского бассейна одновременно сопровождается беспрецедентной кампанией информационного давления, направленного на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайшее окружение.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg

"Если бы я был Мадуро, я бы прямо сейчас отправился в Россию или Китай. Его дни сочтены. Что-то произойдёт. Будь то внутри страны или извне — я думаю, что что-то произойдёт. Это будет конец Кубы. Америка возьмёт под контроль южное полушарие. И мы проследим, чтобы там воцарились свобода и демократия", — заявил республиканский сенатор США от штата Флорида Рик Скотт.Целый ряд других западных СМИ также написали в последние дни о том, что с Мадуро якобы проводятся закулисные переговоры, чтобы заставить его добровольно уйти от власти. При этом авторы подобных публикаций каждый раз ссылаются на сообщения анонимных и ничем не подтверждённых источников, а официальные источники венесуэльского правительства каждый раз их опровергают.Проживающие в Каракасе люди передают, что обстановка в столице Венесуэлы является на удивление спокойной и стабильной. Исхода населения в ожидании американских ударов не наблюдается, магазины и социальные службы работают как и прежде, а единственными массовыми акциями являются митинги добровольцев из Национальной гвардии, которых мобилизовали по решению президента Мадуро ещё в сентябре.Политическая игра вокруг Венесуэлы, которую проводил в последние месяцы Вашингтон, изначально во многом строилась на самом обыкновенном блефе.Конечно, никто не сомневается, что США могут напасть на эту латиноамериканскую страну буквально в любой момент. Однако такое вторжение совершенно не обязательно принесёт Белому дому быстрый и решительный успех. А вот риски потерпеть неудачу могут оказаться для администрации Дональда Трампа весьма высокими — причём при реализации самых разных сценариев.Венесуэла отличается весьма своеобразным географическим расположением. Густонаселённый город Каракас располагается в горной долине и отделён от моря узкой, но очень высокой полосой Карибских Анд, которую перерезает единственная извилистая дорога с тоннелями — исключительно удобная для того, чтобы оборонять её от сил наступающего противника даже с помощью малых сил.Если в Пентагоне решатся на крупный десант с морской стороны, американские войска просто увязнут на побережье. А воздушно-десантный бросок на мегаполис, где на каждом холме, среди извилистых улочек, проживают сотни тысяч сторонников чавистов, также выглядит опасной для американцев затеей. Пентагоновские стратеги уже пытались провернуть такое в Сомали, и это привело для них к серьёзным потерям.Ракетные удары по венесуэльскому руководству выглядят на этом фоне более реальным сценарием — потому что подобное происходило летом в Иране. Но смены режима в Исламской Республике так и не произошло. И хотя в США назвали результаты этих атак победой, всем ясно, что её, конечно же, не случилось.США называют президента Мадуро нелегитимным. Однако его убийство однозначно легло бы на американскую администрацию несмываемым кровавым пятном, превращая этого человека в мировой символ сопротивления США — каким стал после смерти президент Чили Сальвадор Альенде.Нет никаких признаков того, что преемники Мадуро стали бы поддерживать после этого Вашингтон. Раскол внутри венесуэльского правительства до сих пор так и не состоялся. А неуклюжие попытки похищения Мадуро с помощью подкупа его пилота, которые предприняли американцы, показали всему миру, что их агентурная работа в Венесуэле проводится отнюдь не на самом высоком уровне.Какие другие варианты военного вторжения в Боливарианскую Республику Венесуэла рассматривает сейчас Пентагон?Возможна попытка захватить штат Сулия, который находится в западной части Венесуэлы, возле границы с Колумбией, рядом с озером Маракайбо. Этот штат является центром венесуэльской нефтедобычи, и во времена правления Уго Чавеса в США звучали призывы отделить его от остальной территории Венесуэлы в качестве квазинезависимого протектората под покровительством Вашингтона.Однако тогда в Колумбии находились у власти проамериканские правые, а сейчас этой страной руководит левый политик Густаво Петро, и атака американских войск с колумбийской территории невозможна. Что же касается морской атаки на Сулию, эксперты считают, что она поставит под угрозу нефтепромыслы и приведёт к скачку цен на нефть — чего в Вашингтоне тоже бы не хотели.Есть также вариант вторжения с территории островного государства Тринидад и Тобаго, где недавно ввели режим повышенной боевой готовности. Предполагается, что американские военные силы могли бы десантироваться на территорию венесуэльского штата Монагас, занять его главный город Матурин, собрать там всевозможных венесуэльских оппозиционеров во главе с новоиспечённой лауреаткой Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо и сколотить из них марионеточное правительство, которое сразу признал бы Запад.На эту возможность указывают действия главы Госдепартамента США Марко Рубио, который считается главным архитектором военной агрессии против Венесуэлы. Потому что в нынешнем году он фактически добился смены власти в республике Тринидад и Тобаго.Однако эти планы будут разрушены, если венесуэльское правительство будет и дальше проявлять свою политическую стойкость, которая позволила чавистам удерживаться у власти четверть века — несмотря на непрерывные подрывные действия Вашингтона.Главным козырем Николаса Мадуро является массовая поддержка большинства жителей Венесуэлы. Угроза военного вторжения пока работает на сплочение жителей латиноамериканского государства. Против американского вмешательства выступили даже влиятельные оппозиционеры — губернатор штата Кохедес Хосе Альберто Галиндес, а также бывший лидер венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес.Простые венесуэльцы настроены в этом смысле ещё более определённо. И это заставляет Белый дом колебаться, оттягивая вторжение.Читайте также: "Президент Трамп, ваши руки хотят запятнать кровью". Нападут ли США на Венесуэлу?

