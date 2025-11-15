Скотт Риттер и Гарланд Никсон: Украина — тяжелый якорь “на шее” РФ и США, но она обречена

https://ukraina.ru/20251115/skott-ritter-i-garland-nikson-ukraina--tyazhelyy-yakor-na-shee-rf-i-ssha-no-ona-obrechena-1071638059.html

Украина, как муха в супе, в отношениях США и России. Победа России разрешит все вопросы, а вот компромисс, наоборот, только усилит позицию НАТО, что позволит его структурам наносить и дальше вред и Москве, и Вашингтону.

Об этом военно-политический эксперт (США), в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер – младший и американский политолог Гарланд Никсон рассказали в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.— Скотт, здесь в Москве вы недавно презентовали русскую версию вашей книги "Дорога в ад", финальную часть трилогии об опасностях атомной войны и важности контроля над вооружениями. Почему вы выбрали именно эту тему?Скотт Риттер: Я закончил писать эту книгу ровно год назад, когда ЦРУ объявило Конгрессу, что вероятность ядерной войны между Россией и США составляет 51% и надо что-то делать. Не будучи членом правительства, я могу посильно влиять на ход событий только тем, о чем я пишу и говорю. Поэтому я решил, что пришло время посвятить целую книгу опасности ядерной войны и контролю над вооружениями.— Московская презентация вашей книги совпала с объявлением Трампа о проведении ядерных испытаний. Хотя, мне не совсем понятно, что он под этим имел в виду. Может быть, Гарланд поможет нам прояснить намерения американского президента?Гарланд Никсон: По-моему, это большей частью реакция на сообщение Владимира Путина о таких новых видах вооружений, как "Буревестник" и подводный беспилотник "Посейдон". Трамп вынужден напомнить, что и у Америки тоже кое-что есть, что она не менее сильна. То есть, я не думаю, что Трамп хорошо продумал, что он имел в виду под "испытаниями", а всего лишь ответил бойко и оперативно.— Как, на ваш взгляд, повлияли эти заявления Трампа на переговорный процесс по Украине?Скотт Риттер: Я думаю, что две эти темы никак не пересекаются. Во-первых, переговоры по Украине закончены. По-моему, американцам ясно, что Россия не пойдет на компромисс, и Америка не в силах препятствовать ей в достижении поставленной цели. А посему, американцы, образно говоря, умыли руки, свалив решение проблемы на Европу и НАТО, заняв позицию наблюдателей.Вопрос ядерных вооружений и контроля над ними, это совершенно отдельная линия. Он касается непосредственно государственной безопасности. Там всё глухо. Никаких переговоров не происходит, но я не думаю, что это как-либо связано с событиями на Украине.Гарланд Никсон: Вы знаете, я согласен со Скоттом. В данный момент Трамп поглощен решением внутренних конфликтов. Что же касается спецоперации, он не против её завершения в пользу русских, но ему приходится бороться не только с противниками в рядах его администрации, но и с мощнейшей оппозицией со стороны НАТО. И ему, как мне кажется, чрезвычайно сложно делать то, что он пытается делать на пути к компромиссному решению данной проблемы.— Вы, вероятно, слышали, Скотт, что стараниями Зеленского под санкции попал Кирилл Дмитриев – специальный посланник нашего президента. А ведь это практически пощечина Трампу, который старается решить украинский конфликт и наладить отношения с Россией?Скотт Риттер: Не думаю, что это волнует Кирилла Дмитриева, равно как и Россию с Америкой. Зеленский может вешать санкции на кого угодно. В любом случае они бессмысленны и бесполезны.Если бы он был уместной фигурой на активных переговорах, тогда бы да, подобное хамство потребовало ответа. Но Зеленский уже не играет какой-либо значимой роли в данном процессе. Он представляет обреченный режим, время которого истекает, и его неадекватное поведение определяют внешние факторы, а не он сам.— Гарланд, в ваших комментариях СМИ вы называли Зеленского креатурой Европы и США. Но сейчас-то он Трампу уже в тягость. Какой способ изберет ваш президент, чтобы избавиться от этой обузы? Возможно ли найти Зеленскому замену?Гарланд Никсон: На мой взгляд, Зеленский для Трампа особа совсем неподходящая. По-моему, он раскусил, что этот тип представляет интересы Европы и НАТО, а еще точнее, Лондона и разведки МИ-6. И те выходки, что он себе позволяет, символические – через его клоунаду англичане говорят то, что не посмеют заявить Трампу от первого лица.Зеленского не принимают всерьез, это факт. Но, не забывайте, что и Трамп наверняка помнит, кто был инициатором процедуры его импичмента в первый срок. Все эти звоночки в Белый Дом.— Я согласна с вами, Гарланд. Трамп хочет убрать упоминание о территориальной целостности Украины из резолюции ООН. Что это значит?Скотт Риттер: Что США готовы признать, что Россия никогда не откажется от Крыма и никогда не вернет Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Что русские считают эти земли территорией Российской Федерации, и противиться этому, означает создавать помехи мирному решению вопроса посредством подобных резолюций, что весьма нецелесообразно.Так что, мне в этом видится сигнал от Штатов, что они готовы признать неизбежность российской победы с последующим удержанием ею освобожденных территорий.Гарланд Никсон: Мне почти нечего добавить к словам коллеги. Он суммировал практически всё. По-моему, это признание на основе фактов. Советники информировали Трампа неверно, а на встрече с Путиным на Аляске ему была предоставлена полная информация о происходящем.В печати много говорилось о ссоре Трампа с Зеленским, когда он заявил последнему, что если он не согласится на сделку, то потеряет всю свою Украину. Я думаю, при закрытых дверях Трамп сказал Зеленскому именно это.— И еще один вопрос к мистеру Никсону: вы считаете, что Трамп действительно прилагает усилия к завершению украинского конфликта?Гарланд Никсон: Да. Трамп определенно не является сторонником Украины, о чем он и сам неоднократно, если вы помните, говорил: это не я, это всё Байден, я бы такого никогда не допустил, и так далее.И я твердо верю в это — тому свидетельство видео с Аляски, что президент Трамп искренне симпатизирует Владимиру Путину, он ему нравится, он его уважает. И так же откровенно Трамп говорил о том, что Россия слишком велика и сильна, чтобы её одолеть, и тот, кто на это осмелится, непременно проиграет.Поэтому, мне думается, Трамп представляет, каким будет эндшпиль в этой игре — что Россия победит. Именно это ставят ему в укор не только европейские политиканы и наши демократы, но даже кое-кто из республиканцев. А он хочет найти такой выход, чтобы не стать "козлом отпущения", обвиняемым в том, к чему он изначально не имел отношения. Что на мой взгляд и является одной из его важнейших проблем.— Скотт, давайте уделим внимание внутриполитическим вопросам США. Каковы сейчас настроения в кулуарах Демократической партии?Скотт Риттер: Как вы знаете, сам я не демократ, и могу судить о внутреннем состоянии этой партии только по новостям. Демократы стоят на задних лапах — так говорят, о боксере, который проигрывает бой. Но проголосовали за них только что весьма неплохо, и конечно же им хочется удержать набранную популярность до промежуточных выборов.Что ж, людям свойственно самообольщаться, а демократы тоже люди. Только я, как уже было сказано, не демократ, и меня мало заботит будущность данной партии.— Насколько значительна недавняя победа левого политика Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка?Скотт Риттер: Граждане выразили свою волю. В этом суть американской демократии. Мамдани получил большинство голосов жителей Нью-Йорка, вот пусть они теперь и выясняют, чего он стоит.— А что происходит у республиканцев? В каком положении сейчас союзники Трампа?Гарланд Никсон: На мой взгляд, положение внутри обеих партий в равной степени нестабильно. То есть, часть демократов не в восторге от победы Мамдани. Какая-то она кислая, эта победа. Победили-то они — только массы предпочли кандидата, не совсем угодного руководящей верхушке.В республиканском лагере прямо сейчас бушует настоящая гражданская война, особенно, на внешнеполитическом фланге. И, на мой взгляд, это вполне здоровое явление, потому что люди, голосовавшие за Трампа — те, кого называют MAGA, и не только они — не хотят вовлечения Америки в иноземные конфликты и её участия в чужих войнах: я имею в виду Венесуэлу, Иран и так далее. Не желают, и точка.По-моему, это очень здорово, потому что показывает, что для базового электората Республиканской партии совсем не одно и то же голосование "за" и одобрение политического курса тех, за кого они отдали голоса. В этом суть внутрипартийного противостояния. Но это здоровый конфликт.Скотт Риттер: Я стараюсь думать поменьше об этом, потому что меня это огорчает. Прежде всего то, во что сегодня превратилась Республиканская партия. Она уже не республиканская в традиционном смысле этого слова.Я примкнул к республиканцам еще при Рейгане, и сегодня, повторюсь, эта партия уже не та. Часть её активизировалась под лозунгом "Сделаем Америку снова великой", составив крыло Дональда Трампа. Но традиционные республиканцы похоже, утратили связь с народом, с избирателями, что, собственно, и помогло Трампу их растолкать.Но, сейчас, когда промежуточные выборы без пяти минут на носу, многие активисты MAGA не довольны тем, что делает Трамп, в том числе и во внешнеполитической сфере.На данный момент мы имеем отставку правительства, народ задается вопросом "За что мы ему платим, если оно ничего не хочет делать?" — словом, налицо упадок, крушение надежд, разочарование, особенно в гуще MAGA. Мы собирались совершить революцию, чтобы пойти за Трампом иным путем. А действительность, что бы там Трамп ни говорил про тарифы, такова: государственный долг вырос на 4 миллиарда: с 34 до 38 миллиардов. И это нехорошо. И это при Трампе.— Как вы думаете, способна ли позиция Трампа по Венесуэле перерасти в реальную интервенцию или всё это показная угрожающая риторика?Гарланд Никсон: В данный момент угроза получает физическое воплощение в виде авианосца "Джеральд Форд", и конфликт, похоже, запланирован. Однако, мне лично кажется, что Трамп на него все-таки не пойдет. Думаю, что немалые силы прилагаются, чтобы это произошло. Думаю также, что это как-то связано с госдолгом США: наше правительство (мне неприятно так говорить) по сути, заявляет "мы хотим украсть вашу нефть". Это, конечно же, отвратительно.Тем не менее, я склонен полагать, что Трамп лично не горит желанием ввязываться в очередной конфликт, чреватый большой опасностью для его президентства. По-моему, он это сознает, и как-нибудь выкрутится, увернется от прямой конфронтации. А как именно, поживем – увидим.Скотт Риттер: Думаю, что найдется немало желающих повоевать с Венесуэлой. Кроме того, военная операция против этой страны вписывается в стратегию нацбезопасности, недавно сформулированную администрацией Трампа. Другое дело — Трамп прекрасно понимает, что потеря большинства в Конгрессе на промежуточных выборах превратит его в политический труп. Да и американцы не хотят вляпаться в еще одну затяжную войну.Нам не нужен новый Вьетнам, равно как Ирак или Афганистан. И если бы была возможность разобраться с Венесуэлой быстро, так сказать "хирургически", мы бы полезли туда уже завтра с гарантированным результатом. Только чует мое сердце, что мы угодим в трясину, и победоносная войнушка обернется кошмаром, которому нет конца. И к промежуточным выборам такая авантюра похоронит движение MAGA окончательно и бесповоротно.— Чего же еще ждут от своего правительства американцы?Скотт Риттер: Чего хочет народ? Народ, как я сказал, хочет мира.Мы не хотим войны. Мы от неё устали за два десятилетия после 11 сентября. Все эти годы мы только и делали, что тратили триллионы долларов на истребление других народов, угробили уйму собственных граждан, так и не одержав полной победы в Ираке, отступив из Афганистана. Спрашивается, чего мы там пытались добиться, зачем мы это делали?По-моему, американцы устали от этих заморских приключений. Они видят разруху у себя дома, видят мосты в аварийном состоянии, и говорят: вот на что надо было тратить деньги. Куда ни глянь – везде проблемы: в здравоохранении, в системе образования.Нам не хватает средств, чтобы помочь самим себе. И вернуть Америке былое величие можно только, поставив её нужды прежде всего. Потому и говорят люди: больше никаких войн на чужой земле, всё внимание нашим проблемам.— Русские тоже хотят мира… Давайте попробуем обрисовать американо-российские отношения в перспективе. Что год грядущий нам готовит?Скотт Риттер: Я вижу со стороны Трампа стремление двигаться в позитивном направлении, к установлению прочных экономических связей на дипломатической основе.Образно говоря, "муха в супе", это Украина. Россия должна выиграть эту войну, и её победа разрешит все вопросы. Компромисс только усилит позицию НАТО, что, в свою очередь, позволит этим структурам и дальше вредить и нам, и вам до бесконечности.Если украинский кризис получится решить на условиях России, наши державы смогут сотрудничать гармонично и мирно — в этом плане для нас ничего невозможного нет. Но "Украина" — это тяжелый якорь на обе наши шеи.Гарланд Никсон: Я добавлю, что натовские, если их можно так назвать, партнеры, используют любую возможность для провокаций. Их план очевиден – втянуть США в конфликт с Россией. Только Соединенные Штаты к этому пока не расположены.Более того, я не уверен, что Америку смогут спровоцировать на это и впредь. Но они постоянно ищут повод. Пытаются ухудшить ситуацию, не имея над Россией ни военного, ни экономического превосходства. А их время истекает, потому что население Европы презирает собственных лидеров. Что это за рейтинги – 10-11%?!Уверяю вас, очень скоро на смену этим паяцам придут прагматики, такие как словак Фицо или венгр Орбан, ведь людям не важно, кто ты по идеологии – социалист или консерватор, главное – улучшить положение трудящихся. И наши люди под девизом "Америка – прежде всего!" имеют в виду то же самое – нормальные условия человеку труда.— У меня еще один важный вопрос, и он касается отношений США с Китаем. Каковы они сейчас?Скотт Риттер: Две эти сверхдержавы соперничают на Тихом Океане, нуждаясь друг в друге экономически. Китаю с Америкой "разводиться" никак нельзя. Значит, придется решать спор полюбовно. Я убежден, что мирное урегулирование противоречий неизбежно, потому что воинственными методами мы ничего не решим.Китайская экономика несокрушима. Значит надо вырабатывать форму мирного сосуществования на условиях экономического паритета, что, конечно, требует времени, но, в конечном итоге, как в случае с Россией, разрядка напряженности между нашими странами будет достигнута.— Гарланд, а как вы прокомментируете треугольник "США – Китай – Россия"?Гарланд Никсон: Есть уроки, которые Америке следует выучить, что она и делает. И не только она. Дело не в том, что две против одной или одна против другой. Каждая сверхдержава, в данном случае все три, несет ответственность, от которой свободны страны, не обладающие данным статусом. Сверхдержавы обладают административным, дипломатическим и военным потенциалом, которого нет у стран помельче. И ни одной из трех этих крупных стран не следует помыкать партнерами.Мне представляется символичным отпор, данный Китаем в ответ на действия США. Трамп понял, что так не годится и дал задний ход. Китайцев не запугаешь.Звонок китайского будильника прервал приятный сон о единоличном могуществе США. Диктовать свои условия нации, которая так же сильна, как и мы, не получается — нужны другие способы. Таков военный урок на Украине, и экономический — в случае с Китаем. Оба надо усвоить.Также о возможных вариантах развития отношений Китая, США и России в контексте решения украинской проблемы, в интервью Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР.

