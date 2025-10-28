https://ukraina.ru/20251028/kozyri-na-stol-sanktsii-pod-stol-oleg-ivanov-o-tom-kak-rf-obsuzhdat-ukrainu-s-trampom-pri-podderzhke-1070816007.html

Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов о том, как РФ обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР

Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов о том, как РФ обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР - 28.10.2025 Украина.ру

Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов о том, как РФ обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР

России следует набраться терпения и отвечать ассиметрично США. Далеко не все наши ответные действия будут носить публичный характер, что очевидно и понятно, но прерывать переговорный процесс было бы нецелесообразно. Нужно дождаться, когда у Трампа настанет цикл улучшения отношений с Россией и продолжить свою линию.

2025-10-28T20:01

2025-10-28T20:01

2025-10-28T20:05

интервью

россия

китай

сша

дональд трамп

виктор орбан

си цзиньпин

роснефть

ес

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058200730_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c51c192d4927f88e81f43a0d705fffb5.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.США на прошлой неделе ввели жесткие санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Под удар попали предприятия "Роснефть", "Лукойл" и их дочерние компании.— Олег Петрович, вы вернулись из Китая, расскажите, какова обстановка там сейчас? Как наши партнеры, китайское общество настроены к нам?— Если говорить о политико-экономической составляющей, то китайское руководство, научно-исследовательские круги и экспертное сообщество погружены в реализацию новой китайской концепции. Это построение сообщества единой судьбы человечества, которую озвучил председатель Си Цзиньпин в 2013 году.В Китае прекрасно понимают, что геополитический и геоэкономический центр тяжести сместился из Евроатлантики в Азию и Азиатско-тихоокеанский регион (АТР). Этот факт дает КНР возможность играть особую роль и накладывает на республику особую ответственность за судьбы мира. Это также открывает путь к большему участию страны в глобальном управлении в мире.Поэтому отношение китайского общества и китайских партнеров к России можно охарактеризовать как исключительно позитивное. Китайцы видят в нас тех, кто стоит рядом с ними, разделяет их озабоченности, тревоги и имеет во многом общие подходы решения международных проблем и достижения поставленных целей.— Мы поддерживаем Китай энергетически, внешнеполитически и в военном плане. Можем ли мы надеяться, что в ответ Пекин ответит тем же и встанет стеной за спиной России, пока она ведёт СВО? Это особенно важно на фоне недавних нефтяных санкций США. Западные СМИ сообщают об отказе госкомпаний Китая и Индии закупать нефть российских компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ из-за санкций США. Насколько экономика может оказаться сильнее политических связей России с Китаем и Индией?— Тот факт, что Китай выступает против незаконной санкционной политики коллективного Запада по отношению к России и последовательно публично заявляет от этом на всех уровнях и во всех международных организациях, свидетельствует о его поддержке нашей страны. Нужно иметь в виду, что это принципиальная позиция Китая.Что касается американских санкций, введенных против российских компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, то очевидно, что для госкомпаний Китая и Индии это новый поворот в санкционной политике администрации Трампа. Странам необходимо время для оценки складывающейся обстановки, определения возможных убытков и поиска каких-то решений, минимизирующих негативные последствия ограничений со стороны США.Даже если экономические связи России с Китаем и Индией пострадают, это никак не снизит наши политические отношения. Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится. Санкционная политика Запада только усилит движение стран Глобального юга в сторону сплочения как в рамках ШОС, так и БРИКС.— Как вы видите ситуацию с переговорным процессом по Украине, с учетом того, что Трамп ввел жесткие санкции против нашего нефтяного сектора буквально в период, когда РФ и США вроде как вышли на какие-то договорённости? Как нам относиться к таким мерам Вашингтона?— Действительно, Трамп впервые ввел санкции против России в ходе своего президентства. Однако было бы наивно полагать, что политика США при действующей администрации будет иметь линейный, а не синусоидный характер.Известно, что Трамп соглашается на что-то, а потом меняет свою позицию. Например, концепция США по урегулирования кризиса на Украине была принята российской стороной, но впоследствии президент Трамп по сути дела ее дезавуировал. Конечно, это запутывает переговорный процесс и создает неопределенную ситуацию.Также понятно, что в ходе переговоров стороны не выкладывают на стол все карты и придерживают козыри. Но есть определенные правила, которые, к сожалению, американская сторона игнорирует. Возможно, Трамп хочет показать своим союзникам, что он занимает сильную позицию по отношению к России.Нам же следует набраться терпения и отвечать ассиметрично. Вероятно, далеко не все наши ответные действия будут носить публичный характер, что очевидно и понятно, но прерывать переговорный процесс было бы нецелесообразно. Нужно дождаться, когда у Трампа настанет цикл улучшения отношений с Россией и продолжить свою линию. Переговорный процесс — это не только подписание какого-то договора, но это еще и диалог, а вода, как известно, камень точит.— Как вы считаете, с точки зрения дипломатического ракурса, могли ли США и Россия договориться за кулисами об отмене встречи в Будапеште — для того, чтобы Россия могла продвинуться дальше на фронте перед заключением какого-либо мирного соглашения? Бывают подобного рода договоренности по дипломатическим каналам?— Нет оснований полагать, что США и Россия договорились за кулисами об этом. Это было единоличное решение президента Трампа. Скорее всего его убедили, что Россия окажется в более выигрышном положении, чем Украина и страны Запада, если оговоренный с Россией сценарий осуществится.Трамп поддержал известную позицию своих союзников о безотлагательном прекращении огня и заморозке по линии боевого соприкосновения сторон. Он не заинтересован в дальнейшем продвижении российских войск и растущей угрозе Зеленскому — не только со стороны России, но и со стороны националистических кругов внутри Украины. Поэтому, как мне представляется, это слишком крупный политический вопрос, чтобы менять договоренность по дипломатическим каналам.— Виктор Орбан обсудит санкции США против РФ на встрече с Трампом в Вашингтоне. Как вы считаете, в каком контексте?— Позиция руководителя Венгрии Орбана известна — санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран – членов ЕС: в первую очередь по тем, кто хотел бы сохранить экономическое сотрудничество с Россией. Поэтому скорее всего Орбан постарается показать Трампу как человеку бизнеса, какой ущерб несут ограничения тем, кто их поддерживает, и какие есть иные варианты и средства добиться поставленных целей для окончания кризиса на Украине.Орбан и Трамп имеют более доверительные отношения, чем Трамп и руководители Евросоюза, поэтому у венгерского премьер-министра есть шанс донести до американского президента свою позицию.Трамп зависит от евроатлантистов, и когда он во второй раз пришел в Белый дом было очевидно, что должной работы над ошибками не сделал. Об этом в интервью Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость.

https://ukraina.ru/20241001/1057815641.html

https://ukraina.ru/20251028/1070756150.html

россия

китай

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, китай, сша, дональд трамп, виктор орбан, си цзиньпин, роснефть, ес, нефть, санкции, переговоры, украина