Грозят кулаком Нигерии и Венесуэле: эксперт рассказал, потянут ли США новые конфликты - 15.11.2025
Грозят кулаком Нигерии и Венесуэле: эксперт рассказал, потянут ли США новые конфликты
Грозят кулаком Нигерии и Венесуэле: эксперт рассказал, потянут ли США новые конфликты - 15.11.2025 Украина.ру
Грозят кулаком Нигерии и Венесуэле: эксперт рассказал, потянут ли США новые конфликты
Заявления Трампа уже сослужили ему плохую службу: об этом говорит победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и победа демократов на выборах губернатора. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
2025-11-15T05:10
2025-11-15T05:10
По мнению журналиста, угрозы президента США Дональда Трампа не означают, что так и будет. "Венесуэла и Нигерия — это нефтяные державы, поэтому здесь просматривается материальный интерес США. Но все это не очень серьезно", — указал он.По словам Бабича, армия США создана, чтобы одновременно вести два конфликта, а проводить одновременно уже три конфликта она "не потянет". Эти заявления Трампа уже сослужили ему плохую службу: об этом свидетельствует победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и победа демократов на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси. "Все это показатель того, что избиратель устал от бесконечных новаций Трампа", — заключил собеседник издания.
Грозят кулаком Нигерии и Венесуэле: эксперт рассказал, потянут ли США новые конфликты

05:10 15.11.2025
 
© Фото : Сгенерировано ИИТрамп недоволен
Трамп недоволен - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Сгенерировано ИИ
Заявления Трампа уже сослужили ему плохую службу: об этом говорит победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и победа демократов на выборах губернатора. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
По мнению журналиста, угрозы президента США Дональда Трампа не означают, что так и будет. "Венесуэла и Нигерия — это нефтяные державы, поэтому здесь просматривается материальный интерес США. Но все это не очень серьезно", — указал он.
По словам Бабича, армия США создана, чтобы одновременно вести два конфликта, а проводить одновременно уже три конфликта она "не потянет".
"А Нигерия, кстати, это огромная страна. По населению она (свыше 232 млн) превосходит Россию. Общество там очень склонно к насилию. Справятся ли там американцы это огромный вопрос", — подчеркнул эксперт.
Эти заявления Трампа уже сослужили ему плохую службу: об этом свидетельствует победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и победа демократов на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси. "Все это показатель того, что избиратель устал от бесконечных новаций Трампа", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
9 ноября, 15:26
Блеф Трампа не действует. Что ждёт США в случае нападения на ВенесуэлуСитуация вокруг Венесуэлы продолжает накаляться. Причём концентрация вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в зоне Карибского бассейна одновременно сопровождается беспрецедентной кампанией информационного давления, направленного на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайшее окружение.
Лента новостейМолния