Грозят кулаком Нигерии и Венесуэле: эксперт рассказал, потянут ли США новые конфликты

Заявления Трампа уже сослужили ему плохую службу: об этом говорит победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и победа демократов на выборах губернатора. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич

По мнению журналиста, угрозы президента США Дональда Трампа не означают, что так и будет. "Венесуэла и Нигерия — это нефтяные державы, поэтому здесь просматривается материальный интерес США. Но все это не очень серьезно", — указал он.По словам Бабича, армия США создана, чтобы одновременно вести два конфликта, а проводить одновременно уже три конфликта она "не потянет". Эти заявления Трампа уже сослужили ему плохую службу: об этом свидетельствует победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и победа демократов на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси. "Все это показатель того, что избиратель устал от бесконечных новаций Трампа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.

