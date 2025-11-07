https://ukraina.ru/20251107/yakov-kedmi-evropa-povtorit-istoricheskuyu-katastrofu-esli-vystupit-voynoy-protiv-rossii-1071217820.html

Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России

Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России

На ближайшие 5-10 лет российский "Буревестник" станет ультимативным оружием, к которому у Запада нет противоядия. А у НАТО нет никаких шансов противостоять российской армии в войне, но евроэлиты могут пойти на военные действия против РФ, вопреки логике и здравому смыслу.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/01/1041419937_37:0:866:467_1920x0_80_0_0_beca486d4a6eae5995caaeff55ad8d5d.jpg

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми.Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США, и провел 5 ноября в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.Ранее США организовали тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд.— Яков Иосифович, в комментарии СМИ вы отметили, что испытания "Буревестника" кардинально разрушают стратегические замыслы НАТО по противостоянию с Россией в 2027 году. Почему вы так уверены в силе русского “Буревестника”, ведь НАТО тоже модернизирует свои армии и вооружения?— Во-первых, "Буревестник" уже существует, часть его боевых и технических качеств опробована и доказана. Он испытан в полёте и поражении цели, проверена работа его ядерного двигателя. Единственное, что не тестировали (как и у других новых видов ядерного оружия) — это его ядерная боеголовка, то есть её мощность и как она действует.Во-вторых, на Западе пока нет такого вида вооружения, которое даже концептуально сможет противостоять "Буревестнику". А с момента разработки концепции по созданию такого оружия и до практической ее реализации (при этом не известно, сможет ли оно поразить "Буревестник") может пройти 5-10 лет.Расскажу чуть подробнее, что представляет из себя ракета "Буревестник" и ее отличительные особенности. Первое — это траектория полёта: ракета летит очень низко. Второе — это крылатая, а не баллистическая ракета. Напомню, что траектория баллистического объекта всегда более-менее известна, это парабола. А крылатая ракета может лететь как угодно, поворачиваться в любом направлении, подниматься, опускаться — ее траекторию практически невозможно предугадать, даже при слежении со спутника.Третья особенность "Буревестника" — это ракета на ядерном топливе, которая может находиться в воздухе бесконечное количество времени, и при этом никто её не обнаружит, где, когда, в каком месте она появится.— А если все-таки определили, что, например, "Буревестник" сейчас летит над такой-то страной…— Даже если определили, что ракета летит, например, над Африкой и входит на территорию над Атлантическим океаном — что там есть, чтобы её сбить? Ни батарей, ни самолетов. При этом "Буревестник", располагая данными о нахождении батарей или эсминцев с противоракетными установками противника, может спокойно их облететь за 10, за 200 или даже за 1 000 километров.Единственное, можно пытаться искать эту ракету самолётами, например F-35 или F-15. Но у современного F-35 максимальный радиус действия 700 км. Мы чуть переделали их, у наших самолетов радиус действия 1 500 километров. Но "Буревестник" может сделать крюк в 3 000 километров, и его никто не увидит.Самолёты F-15 с большим радиусом действия, но если говорить об американских вооружениях, их нельзя запустить с авианосца. Сбить самолётом в воздухе неуловимую ракету тоже практически нереально в силу ее постоянно меняющейся траектории.— В США готовятся к реализации программы "Золотой купол", которая предназначена для полного покрытия противоракетной обороны страны. Он тоже не поможет американцам?— Во-первых, данная система обойдется американцам минимум в 1 триллион долларов, если не больше. Во-вторых, на создание "Золотого купола" понадобится 10-15 лет. Кто знает, что будет с "Буревестником" за это время и как именно будет выстроена программа "Золотого купола"? А что если на "Буревестнике" к тому времени уже будет модернизированный уровень искусственного интеллекта?Поэтому сегодня и на ближайшие 5-10 лет "Буревестник" является ультимативным оружием, которому противоядия нет. Это стратегический успех России. Можно запустить 10 таких ракет, и пусть они летают над Тихим и Атлантическим океанами, делают круги вокруг США на расстоянии 5 000 километров. Что сделают Соединённые Штаты? То есть это хорошее средство предупреждения для успокоения американцев.— Сложно верить в то, что Трампа легко можно успокоить. Он крайне непредсказуем и эмоционален, грозится провести ядерные испытания. А вдруг он нажмет "красную кнопку"?— Во-первых, "красную кнопку" на эмоциях не нажимают. Во-вторых, пока что Трамп лишь заявил о намерении провести ядерные испытания “в соответствии с ядерными испытаниями, которые проводят другие страны”. Россия и Китай также готовы это сделать. Все зависит от международной обстановки. Сами по себе ядерные испытания не являются причиной для войны и не приближают ее. Они повышают готовность и дают более четкое понимание, в каком состоянии находится имеющееся или разрабатываемое ядерное оружие. Ядерные испытания предназначаются двумя целями. Первая — проверить, в каком состоянии находятся имеющиеся вооружения, и провести тестирование новых средств, если таковые имеются.Например, в США на вооружении стоит более 1,5 тысяч ядерных зарядов, которые остаются на складе более 30-40 лет. Поэтому и военные, и атомщики, несмотря на общие оценки состояния вооружений (ядерное оружие каждый раз обновляется, его постоянно разбирают и собирают заново) хотят их опробовать, проверить на деле, и в случае проблем испытать средства нового поколения.Теоретически и на новых квантовых компьютерах можно симулировать ядерный взрыв и провести его расчёт. Но всё-таки вооружение хотя бы один раз но стоит испытать в реальных условиях. Напомню, что ядерных испытаний не было с 1992 года, уже более 30 лет.С политической точки зрения это считается нецелесообразным, но если на то будет воля руководителя, то американцы протестируют своё ядерное оружие. Россия тоже проведёт испытания на подготовленном атомном полигоне на Новой Земле. И Китай так поступит.А то, что вы говорите "нажать ядерную кнопку" — я хочу напомнить, что в прошлую каденцию Трампа командующий стратегическими войсками США заявил, что, если президент отдаст приказ, который подвергает опасности страну, он его не исполнит. То есть без участия командующего ни одна единица ядерного оружия не будет использована.Поэтому президент США не может в одиночку, образно говоря проснувшись ночью, нажать "красную кнопку". Это процесс непростой.— Насколько в перспективе, на ваш взгляд, возможно прямое противостояние НАТО и России? И в каком виде это может произойти?— Если полагаться на логику, смотреть на соотношение военных сил, как конвенциональных, так и неконвенциональных, у НАТО нет никаких шансов противостоять российской армии в войне. Да, небольшое количество неконвенциональных вооружений есть у Франции и Великобритании, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что имеет Россия, у которой помимо всего прочего в арсенале "Орешники" и "Цирконы".С военной, тактической профессиональной точки зрения начинать военные действия против России с применением ядерного оружия — для НАТО самоубийство. Однако неоднократно, выступая на различных площадках, я отмечал неразумность принятии решений западными политическими деятелями.Вспомните, 100 лет назад правительства стран Европы развязали Первую мировую войну. При этом они до сих пор не могут объяснить смысл и причины этого действа. По оценке государств, на начало войны их силы и силы противника оказались несостоятельными. В итоге военные действия унесли много жизней и причинили непоправимый ущерб Европе и всему человечеству.Кстати, далеко в историю ходить не надо. Еще один пример — Майдан 2014 года. Эта "авантюра" западников привела к непредвиденным результатам и тому, что сейчас происходит на Украине. Они потерпели огромный военный ущерб, потому что не просчитали все варианты, не предвидели реакцию России.И это при том, что уровень разумности решений политических руководителей Европы прошлого столетия и их ответственности за это был выше, чем у нынешних евроэлит, которые совершенно непредсказуемы. Поэтому, да, они могут пойти на нелогичные военные действия против РФ, которые могут привести к негативным результатам.— Давайте, перейдем от геополитики к политике. В Нью-Йорке в гонке за пост мэра победил Зохран Мамдани, который является демократом, мусульманином, получил гражданство США только в 2018 году и открыто выступал с антимсемитскими заявлениями. О чем говорит победа такого человека в США?— Его победа — доказательство того, что Соединённые Штаты меняются — и не в лучшую сторону для коренного населения. Это уже не та страна, которую основала белая англосакская Европа — христиане, протестанты, выходцы из Англии и Германии. Это уже не страна европейской культуры и европейского образа мышления.Белое население в США сегодня составляет менее 50%. Обратите внимание, кто учится в американских университетах, кто будет продвигать математику и физику в стране. Сегодня самое образованное население в США — американцы индийского происхождения. А это другая культура, религия и менталитет.— Еще одно событие, которое хотелось бы обсудить — ушел из жизни 46-й вице-президент США Дик Чейни. Он был видным политиком, ярым неоконом. А ведь неоконы определяли внешнюю политику США на протяжении последних 30 лет и сохраняют частичное влияние и на команду Трампа сейчас. Но вопрос в другом, почему проект с участием Дика Чейни провалился и пришёл конец гегемонии Америки?— Я довольно часто приезжал в Америку по службе в 90-е годы, общался со многими представителями властей. С Чейни не говорил, но с людьми, которые были близки к нему был тесно связан.США начала XX – конца IX веков вели традиционную колониальную политику — с одним только уточнением: американцы не пытались вмешиваться в дела других стран мира, в том числе Европы, будучи изоляционистами. Чейни был империалистом в этом отношении, пытался сделать так, чтобы США диктовали свою волю насильно во всех местах Земного шара — прежде всего, на Ближнем Востоке. При этом Чейни, буквально по-экстремистски ненавидел русских, на уровне патологии. Антироссийская политика Америки 1990-х и 2000-х годов — заслуга Чейни и его приспешников.Но самая большая глупость США, сделанная под его влиянием, — дикая, безумная провокация с войной в Ираке (и первой, и второй). Сегодняшняя администрация Белого дома, в частности Вэнс, это признает. Вице-президент заявил: мы потратили 1 триллион долларов и вывели весь Ближний Восток из равновесия.Именно Чейни США должны “благодарить” за то, что Иран получил такое влияние на Ближнем Востоке. Потому что уничтожив Ирак, они благословили на царствие Иран. Об этом предупреждал ещё Саддам Хусейн: "Вы забьёте нас, и Иран будет иметь огромное влияние на Ближнем Востоке, которому никто не сможет противостоять". А Чейни не принимал Иран в расчёт. Да, и Россия до сих пор отправляется от ущерба со стороны этого политика.Что касается Трампа, Чейни относился к нему пренебрежительно, считая себя принадлежащим к британской англосакской аристократии, а нынешнего президента США — примитивным жлобом, который лезет не в свои ворота.Именно к таким людям как Чейни и его приспешники применима русская поговорка “Много амбиции, но мало амуниции”. По итогу их выкинули из политики и забыли... Об этом в интервью Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв.

