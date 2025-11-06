https://ukraina.ru/20251106/dmitriy-babich-tramp-predlozhil-rossii-igru-kotoraya-dast-emu-kozyr-na-vyborakh-i-napugaet-evropu--1071214313.html

Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу

06.11.2025

Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу

Ядерные испытания в России, может быть, напомнят лидерам Франции и Германии, что у России есть очень мощное оружие. Видя, что Россия воюет традиционными средствами на Украине, в Европе, видимо, решили, что на совсем резкие шаги российская сторона не решится.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич.Ранее глава Минобороны РФ Белоусов на заседании Совбеза заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний. По его словам, США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.- Дмитрий, означает ли ядерная риторика американской и российской стороны возврат к эпохе холодной войны, но уже с учетом новых геополитических реалий?- Все выглядит довольно странно. Возможно, что это скрытая игра Трампа, потому что развал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) развязал бы руки прежде всего Китаю. За весь ядерный век американцы провели 1054 ядерных испытания, а Китай всего 50. Теперь Китай получает и техническое, и моральное право проводить такие испытания, тем более что у США, да и у России, ядерного оружия в десятки раз больше, чем у Пекина. А Китаю ядерное оружие необходимо, что был хоть какой-то противовес американскому ядерному потенциалу.Обращу внимание на то, что Россия очень хладнокровно ответила на этот шаг Трампа. Критические голоса в адрес Трампа сейчас раздаются прежде всего со стороны сторонников мира в Вашингтоне, менее ястребино настроенных политиков США. Президент Путин не стал делать никаких заявлений, которые обвиняли бы лично Трампа, говорили бы о его ответственности и нашем разочаровании. И Путин, и его пресс-секретарь Песков сказали лишь, что Россия будет реагировать.Есть версия, что если привлечь к проблеме ядерных испытаний общественное внимание, обратить к ней взоры человечества, то она отодвинет на второй план украинский конфликт. Тогда Трамп сможет получить Нобелевскую премию мира в 2026 году и заявить перед важными для него промежуточными выборами в Конгресс, что решил проблему ядерных потенциалов. Уже не важно будет, что ему не удалось потушить конфликт на Украине за 24 часа, как он обещал.Возможно, к тому времени возобновится и конфликт на Ближнем Востоке. Он уже и сейчас практически возобновился, Израиль бьет и по Ливану, и по Газе. Так что история с ядерными испытаниями — это будущий хитрый пиар Трампа, которые реализуется уже в 2026 году.- Тогда заявления Трампа — это своеобразный пас России. Мы получаем возможность продемонстрировать наш ядерный арсенал тем западным политикам, кто сомневается в способности России дать сокрушающий ответ в случае вооруженного конфликта с Европой.- Да, быстрый ответ России и заявления о готовности провести ядерные испытания, может быть, напомнят лидерам Франции и Германии, что у России есть очень мощное оружие. Видя, что Россия воюет традиционными средствами на Украине, в Европе, видимо, решили, что на совсем резкие шаги российская сторона не решится.Ядерные испытания, это способ, никого не убивая, не нанося непоправимого вреда окружающей среде, имуществу, показать силу. Вполне возможно, что Россия согласилась сыграть в эту игру с Трампом.- Пока президент США не привел подробностей грядущих ядерных испытаний. Возможно, речь идет об испытании других компонентов ядерного оружия и пусковых систем?- Есть версия, что Трамп просто не понял, какие испытания проходят в России. И его странное заявление про ядерные испытания — это ответ на запуск "Буревестника". Но по некоторым признакам можно судить, что он все-таки понимает, что средство доставки это одно, а ядерный заряд другое. Трамп относится к тому поколению, которое помнит, как проводились ядерные испытания.Обратите внимание, что Путин предложил сохранить существующие договорённости (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Трамп в ответ заявил, что это хорошая идея. Есть ощущение, что здесь идет совместная игра России и США.Во-первых, выйти на какое-то крупное соглашение по сокращению вооружений, что было бы козырем для Трампа. Во-вторых, как мы уже говорили, дать возможность России напомнить европейским политикам, что у нее есть разрушительное оружие.- Трамп после заявлений о том, что он прекратил восемь войн, грозит Венесуэле и США. Потянут ли США новые конфликты в этих регионах планеты?- Угрозы Трампа не означают, что так и будет. Венесуэла и Нигерия — это нефтяные державы, поэтому здесь просматривается материальный интерес США. Но все это не очень серьезно. Армия США создана, чтобы одновременно вести два конфликта. Одновременно вести три конфликта она не может. А Нигерия, кстати, это огромная страна. По населению она (свыше 232 млн) превосходит Россию. Общество там очень склонно к насилию. Справятся ли там американцы это огромный вопрос.Эти заявления Трампа уже сослужили ему плохую службу. Об этом говорит победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и победа демократов на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси. Все это показатель того, что избиратель устал от бесконечных новаций Трампа.Некоторые черты поведения Трапа напоминают элементы политического стиля Хрущева, из-за которого его и сместили в 1964 году. Его обвиняли в том, что он ведет себя авантюрно, допускает рискованные шаги, которые ставят на грань катастрофы, как это было в случае с Карибским кризисом. Трамп ведет себя так же. Это и политика наказания через торговые пошлины, и попытки заключить вечный мир на Ближнем Востоке после прямых ударов по Ирану, на которые не решались ни Обама, ни даже Клинтон.Все это не производит впечатление серьезной политики, продуманной стратегии. Победы демократов — это признаки разочарования избирателя, которое наступило меньше, чем через год после его прихода к власти. И это плохо, обычно у американского президента есть период медового месяца с избирателем. У Трампа он оказался очень коротким, если и вообще был.- Зеленский, отдавая своим военным до последнего держаться в Покровске и Мирнограде, пытается показать Трампу боеспособность украинской военной машины?- Зеленский стремится показать и Трампу, и своим европейским спонсорам, что Украина сопротивляется, и хотя не может победить Россию, но способна нанести ей большой ущерб, а инвестиции в нее, то есть в убийство людей, дают отдачу. Ради этого он готов на то, чтобы армия несла неоправданные потериЗеленский — это человек шоу, человек театра. И для него, сколь это не печально, это нормально. Для Трампа нормально отнимать жизни людей ради денег. Он запугивает бедных избирателей, которые в Нью-Йорке проголосовали за Момдани, говоря, что не прекратит шатдаун, в результате чего они не получат пособие по бедности. А для Зеленского нормально жертвовать людскими жизнями ради шоу, которое может принести деньги. Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы потребовать деньги.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев

