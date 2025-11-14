https://ukraina.ru/20251114/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-uspekhi-pod-kupyanskom-i-pokrovskom-i-usilenie-vs-rf-na-yuzhnom-fronte-1071560566.html

Спецоперация на минувшей неделе. Успехи под Купянском и Покровском и усиление ВС РФ на южном фронте

Активное продвижение российских войск на Харьковском направлении вынуждает ВСУ растягивать оборону и ослаблять рубежи, кольцо окружения в районе Купянска смыкается по обе стороны реки Оскол.

Противник только за двое суток предпринял минимум шесть попыток вырваться из окружения на правом берегу реки Оскол, а также пытался контратаковать на левом берегу в районе Купянска-Узлового. Если судить по ситуации, складывающейся в Купянске, для ВСУ оперативно-тактическое положение может оказаться даже хуже, чем в Покровске. Министерство обороны РФ на днях сообщило о взятии восточной части города. Обороняющиеся подразделения 116-й, 112-й отдельных механизированных бригад, понесли ощутимые потери и отступили в южную часть города. Ситуация для ВСУ осложняется тем, что дроноводы, и артиллерия ВС РФ систематически уничтожают переправы, по которым противник пытается выйти с левого берега Оскола.Восточнее Купянска — Подолы, Петропавловка, Куриловка, Ковшаровка продолжаются ожесточённые бои. Передвижению российской пехоты активно мешают дроноводы ВСУ. Но после зачистки и установления полного контроля правобережной части Купянска перед подразделениями на левом берегу встанет простая дилемма: либо пытаться выходить с риском погибнуть на переправе, либо оставаться и гибнуть уже без снабжения. Используя сложные погодные условия противник пытается на этом участке поддержать обороняющие силы со стороны мелких населенных пунктов Тамаргановка и Прокоповка (5 километров на юго-запад от Купянска).Наши войска продвигаются в Волчанске и окрестностях, на Хатненском участке при поддержке авиации, артиллерии и расчетов ТОС-1А. ВСУ не предпринимали активных наступательных или контратакующих действий, но оказывают ожесточенное сопротивление в обороне, сообщил Telegram-канал "Северный ветер". На юге Волчанска штурмовые группы с боями продвинулись на нескольких участках в лесу западнее Синельниково, а также на линии Меловое — Хатнее. После блокирования южной части Волчанска — взятия перекрестка Рубежанского шоссе и дороги на Белый Колодезь — ВСУ лишились основной подпитки своих резервов; от самого города мало что осталось."Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) почти окружены, все дороги под огневым контролем, обе стороны сосредоточили крупнейшие силы именно на этом участке фронта. Вопрос падения обороны ВСУ здесь — уже вопрос времени, несмотря на яростные контратаки врага в районе Добропольского выступа. Противник начал возведение обороны далее на западе, в районе Гришино, куда постоянно летят ФАБ", — передают "Два майора". По словам авторов канала, армия России после завершения еще идущих тяжелейших боев получит возможность сократить линию фронта и бросить на взятие агломерации от Константиновки до Славянска высвободившиеся силы.На иных участках фронта — значимое сражение за Купянск и южнее, где спешить с победными реляциями еще рано. Армия России пробивается к Лиману, ведет бои на восточной окраине Константиновки. Активно продвигается на запад группировка войск „Восток “, развивая успех на востоке Днепропетровской и Запорожской областей.На Покровском направлении в ходе упорных боев ВС РФ зачистили район Динас в северо-восточной части города и ведут бои за село Ровное. Также зачищен карман от Новопавловки до Лысовки на юге котла, расширена зона контроля северо-западнее Сухого Яра, куда наши наступают с юго-востока. В Димитрове бои идут на юге. Севернее наши выбили противника из западной части Родинского, пробиваются вдоль дороги на Гришино, до которого менее 4 км. Для обеспечения фланга подразделений в Красноармейске и Димитрове ВС РФ укрепили основание Добропольского выступа.Судя по скорости продвижения армейских частей российской армии в Запорожской и Днепропетровской областях, в ближайшие дни всё внимание военных аналитиков и СМИ, судя по складывающейся ситуации, переключится на зону ответственности группировки войск "Восток". Командование и личный состав группировки фактически доказывают на деле и быстро рассеивают почти устоявшееся мнение некоторых аналитиков в том, что в условиях дронового фактора невозможны стремительные наступательные действия. По мнению западных экспертов, после зачистки Красноармейска и Димитрова перед российской армией на этом направлении открываются широкие оперативные возможности. Однако выяснилось, что планы российского Генштаба могли быть совершенно другими...Подтверждением этому служат совершенно панические высказывания некоторых украинских депутатов. Например, Марьяна Безуглая, которая заявила, что "россияне отвлекли наших генералов прорывом на Доброполье, затем использовали это для продвижения на Покровск, а когда внимание генералитета сосредоточилось на Покровске, осуществили прорыв вглубь юга Днепропетровской и Запорожской областей". Ряд западных экспертов стали высказываться о том, что что истинной целью ВС РФ был не удар через Покровск и Мирноград на Краматорск и Славянск, а прорыв на Днепропетровск, который "может стать для Украины фатальным".Они наперегонки друг с другом твердят о том, что создание плацдарма на правом берегу Днепра может повлечь за собой несравнимо более угрожающие для Киева последствия, чем даже полное освобождение всей Донецкой области. Дело в том, что потеря Славянско-Краматорской агломерации хотя и сильно ослабит, но не обрушит оборону ВСУ одномоментно, в то время как освобождение Днепропетровска и Запорожья разрушит всю логистику ВСУ и даст российской армии возможность зайти в Центральную Украину и выйти к Приднестровью, что отсечет Киев от промышленного юга и лишит выхода к морю.В начале текущей недели штурмовики 394-го полка стремительно овладели населенным пунктом Сладкое, существенно расширив плацдарм на западном берегу реки Янчур, на которой ВСУ пытались остановить ВС РФ. Затем стали поступать сообщение о том, что штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка стремительным рывком вклинились в глубину обороны противника до 6 км и освободили населенный пункт Новое в Запорожской области. Одновременно наши штурмовые группы подошли вплотную к юго-западным границам Орестополя и в настоящее время ведут зачистку окрестных лесополос от разрозненных подразделений ВСУ на этом участке фронта.Также в течение минувшей недели поступала информация об успешном продвижении наших штурмовых групп в районе посёлка Покровское. По данным тг-канала "Воин ДВ", в зоне ответственности 36-й армии штурмовые группы приближаются к окраинам Даниловки, также зачищая прилегающие к населенному пункту балки. Это село находится на дороге Покровское — Гуляйполе, и с его потерей, по мнению экспертов, освобождение Запорожья существенно ускорится. Одновременно наши штурмовики захватили несколько опорников противника в ряде лесополос восточнее Радостного, расположенного на восточном берегу реки Гайчур. Здесь продвижение составило до полутора километров в глубину и более километра по фронту. По оценке картоделов, ВСУ потеряли до 250 кв. км, что стало рекордом по сдаче территорий за 2025 год.Командование ВСУ на Южном участке фронта продолжает постоянно оправдываться и сетовать на недостаточную укомплектованность личного состава бригад, а также участившиеся случаи дезертирства с линии боевого соприкосновения. Следует уточнить, что до недавнего времени украинская армия здесь присутствовала в довольно достаточном количестве. Другое дело, что в результате решительных действий ВС РФ в боях за Сладкое, Новое противник потерял свыше двух рот живой силы, а также бронированную и автомобильную технику.На днях британские аналитики отметили, что 650 000 украинских мужчин боеспособного возраста покинули Украину, в то время как число дезертиров, по словам украинского депутата Анны Скороход, достигло почти 400 000, пишет Military Watch Magazine. Уровень дезертирства в украинской армии продолжал расти за время боевых действий и ранее, но показатели к осени текущего года превышают предыдущие почти в два раза. И это реально согласуется с предыдущими заявлениями как российских, так и украинских источников о крайнем кадровом кризисе в ВСУ. Например, Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич, например, в конце августа сетовал, что бригады на передовой укомплектованы всего на 30 процентов и едва ли боеспособна.Подчеркивая серьёзность ситуации, Кротевич отметил: "Бригады на передовой действуют лишь на 30% от своей штатной численности. Согласно уставам, они, как правило, неспособны вести длительные боевые действия. Тем не менее им постоянно приказывают атаковать, отвоёвывать и удерживать позиции. А они при такой численности даже не могут нормально обороняться". Говоря о возможности дальнейшей мобилизации для решения этой проблемы, он добавил: "Даже если гипотетически завтра мобилизуют 100 000 военнослужащих, они пройдут месячную базовую подготовку, а затем будут брошены на передовую, то это изменит ситуацию лишь на пару недель, прежде чем всё вернётся на круги своя".ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами "Кинжал" удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России. В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.Ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16.Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО. Эксперты еще раз подчеркивают, что НАТО фактически стало участником конфликта, предоставляя вооружение, разведданные и направляя на территорию Украины советников. Они особо отмечают, что именно поставки западных ракетных систем, бронетехники и авиации позволили Киеву удерживать позиции. Без этой поддержки СВО завершилась бы значительно раньше.По мнению экспертного сообщества страны НАТО не намерены смиряться с поражением Киева и будут искать пути компенсировать возможные потери влияния. В Европе уже идет наращивание военного присутствия, в том числе в Польше и Германии, а общественное мнение подготавливают к необходимости дальнейшего противостояния с Россией.Другие подробности продвижения российских войск - в статье полковника Геннадия Алехина: Россия под Сумами накрывает натовских дроноводов и уничтожает 47-ю бригаду ВСУ

