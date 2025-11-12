https://ukraina.ru/20251112/nenavist-k-russkim-i-bezumnaya-voyna-v-irake-analitik-otsenil-nasledie-dika-cheyni-1071446790.html

Ненависть к русским и безумная война в Ираке: аналитик оценил наследие Дика Чейни

Политическое наследие бывшего вице-президента США Дика Чейни, скончавшегося 3 ноября, оказало негативное влияние на ситуацию в мире и на отношения между США и Россией. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми

По словам аналитика, ушедший политик был идеологом жесткой политики США. "Чейни был империалистом в этом отношении, пытался сделать так, чтобы США диктовали свою волю насильно во всех местах Земного шара — прежде всего, на Ближнем Востоке", — заявил эксперт. Он также охарактеризовал личное отношение бывшего вице-президента США к России.Главной ошибкой политика Кедми назвал войну в Ираке. "Но самая большая глупость США, сделанная под его влиянием, — дикая, безумная провокация с войной в Ираке (и первой, и второй)", — сказал эксперт. По его мнению, эти действия привели к дестабилизации региона и усилению Ирана."Именно Чейни США должны "благодарить" за то, что Иран получил такое влияние на Ближнем Востоке. Потому что уничтожив Ирак, они благословили на царствие Иран", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.Больше о том, что происходит в США — в материале Павла Волкова "Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма" на сайте Украина.ру.

