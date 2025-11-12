Ненависть к русским и безумная война в Ираке: аналитик оценил наследие Дика Чейни - 12.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251112/nenavist-k-russkim-i-bezumnaya-voyna-v-irake-analitik-otsenil-nasledie-dika-cheyni-1071446790.html
Ненависть к русским и безумная война в Ираке: аналитик оценил наследие Дика Чейни
Ненависть к русским и безумная война в Ираке: аналитик оценил наследие Дика Чейни - 12.11.2025 Украина.ру
Ненависть к русским и безумная война в Ираке: аналитик оценил наследие Дика Чейни
Политическое наследие бывшего вице-президента США Дика Чейни, скончавшегося 3 ноября, оказало негативное влияние на ситуацию в мире и на отношения между США и Россией. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
2025-11-12T05:40
2025-11-12T05:40
новости
сша
ирак
россия
яков кедми
павел волков
украина.ру
иран
америка
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071445827_0:638:1429:1442_1920x0_80_0_0_07b611816bc692a655a7bed200676df6.jpg
По словам аналитика, ушедший политик был идеологом жесткой политики США. "Чейни был империалистом в этом отношении, пытался сделать так, чтобы США диктовали свою волю насильно во всех местах Земного шара — прежде всего, на Ближнем Востоке", — заявил эксперт. Он также охарактеризовал личное отношение бывшего вице-президента США к России.Главной ошибкой политика Кедми назвал войну в Ираке. "Но самая большая глупость США, сделанная под его влиянием, — дикая, безумная провокация с войной в Ираке (и первой, и второй)", — сказал эксперт. По его мнению, эти действия привели к дестабилизации региона и усилению Ирана."Именно Чейни США должны "благодарить" за то, что Иран получил такое влияние на Ближнем Востоке. Потому что уничтожив Ирак, они благословили на царствие Иран", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.Больше о том, что происходит в США — в материале Павла Волкова "Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251111/pil-vodku-s-lukashenko-i-rabotal-s-kellogom-kogo-tramp-naznachit-spetsposlannikom-ssha-v-belorussii-1071387593.html
сша
ирак
россия
иран
америка
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071445827_0:504:1429:1576_1920x0_80_0_0_b6bf96eb74e81fe282598028f7f09ecb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, ирак, россия, яков кедми, павел волков, украина.ру, иран, америка, внешняя политика, война, ближний восток, аналитики, аналитика, русский
Новости, США, Ирак, Россия, Яков Кедми, Павел Волков, Украина.ру, Иран, Америка, внешняя политика, война, Ближний Восток, аналитики, Аналитика, русский

Ненависть к русским и безумная война в Ираке: аналитик оценил наследие Дика Чейни

05:40 12.11.2025
 
© РИА Новости . Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанкВизит вице-президента США Дика Чейни в Тбилиси
Визит вице-президента США Дика Чейни в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Давид Хизанишвили
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Политическое наследие бывшего вице-президента США Дика Чейни, скончавшегося 3 ноября, оказало негативное влияние на ситуацию в мире и на отношения между США и Россией. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
По словам аналитика, ушедший политик был идеологом жесткой политики США. "Чейни был империалистом в этом отношении, пытался сделать так, чтобы США диктовали свою волю насильно во всех местах Земного шара — прежде всего, на Ближнем Востоке", — заявил эксперт.
Он также охарактеризовал личное отношение бывшего вице-президента США к России.
"При этом Чейни, буквально по-экстремистски ненавидел русских, на уровне патологии. Антироссийская политика Америки 1990-х и 2000-х годов — заслуга Чейни и его приспешников", — констатировал аналитик.
Главной ошибкой политика Кедми назвал войну в Ираке. "Но самая большая глупость США, сделанная под его влиянием, — дикая, безумная провокация с войной в Ираке (и первой, и второй)", — сказал эксперт. По его мнению, эти действия привели к дестабилизации региона и усилению Ирана.
"Именно Чейни США должны "благодарить" за то, что Иран получил такое влияние на Ближнем Востоке. Потому что уничтожив Ирак, они благословили на царствие Иран", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Больше о том, что происходит в США — в материале Павла Волкова "Кристофер Хелали: В Соединенных Штатах — новая волна маккартизма" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Вчера, 05:40
Пил водку с Лукашенко и работал с Келлогом: кого Трамп назначит спецпосланником США в БелоруссииАмериканский лидер Дональд Трамп 9 ноября объявил о выдвижении своего бывшего адвоката (который прославился тем, что в конце 1990-х годов добился от крупных табачных компаний выплаты компенсации на сумму $386 млрд), а ныне заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула на должность спецпосланника США в Белоруссии
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИракРоссияЯков КедмиПавел ВолковУкраина.руИранАмерикавнешняя политикавойнаБлижний ВостоканалитикиАналитикарусский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:37Экономика Украины и война: энергетическая катастрофа, груз-3000 и "плёнки Миндича"
06:23Военврач "Доксон": Однажды нас трижды атаковали FPV-дроны - то в квадроцикл, то в буханку, то в канистры
06:00ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске
05:50"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат
05:40Ненависть к русским и безумная война в Ираке: аналитик оценил наследие Дика Чейни
05:30"Горло слишком широкое": эксперт объяснил, почему ВСУ еще удерживают укрепрайон в Купянске
05:25Отступление ВСУ, мародерство гуманитарки и призывы к эвакуации. Что происходит в Запорожье
05:20"Не сработает? Еще что-нибудь взорвем": Кочетков про эффект от возможных ядерных испытаний
05:10Украины не будет: военный волонтер сделал жесткий прогноз о будущем киевского режима
05:10"Красную кнопку" на эмоциях не нажимают: Кедми про заявления Трампа о ядерных испытаниях
05:00Яков Кедми: На Западе пока нет такого вооружения, которое сможет противостоять "Буревестнику"
04:45"Стирает с лица земли целый квартал": Алехин рассказал про работу легендарных "Пионов" в зоне СВО
04:30Спутал "Буревестник" с ядерными испытаниями? Бабич о странных заявлениях Трампа
04:23Вновь солируют "Герани". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20У НАТО нет шансов: Кедми заявил о самоубийстве альянса в случае войны с Россией
04:10"Гонор, помноженный на романтизм": Кочетков о том, почему Польша сменила риторику в отношении России
04:00Кедми: Победа Мамдани в Нью-Йорке— доказательство того, что США меняются не в лучшую сторону
03:50Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине — Небензя
03:22В скандале вокруг "кошелька" Зеленского могут быть замешаны структуры США
02:58Россия готова к стамбульским переговорам с Украиной в любой момент, дело за Киевом — дипломат
Лента новостейМолния