Ненависть к русским и безумная война в Ираке: аналитик оценил наследие Дика Чейни
Политическое наследие бывшего вице-президента США Дика Чейни, скончавшегося 3 ноября, оказало негативное влияние на ситуацию в мире и на отношения между США и Россией. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
По словам аналитика, ушедший политик был идеологом жесткой политики США. "Чейни был империалистом в этом отношении, пытался сделать так, чтобы США диктовали свою волю насильно во всех местах Земного шара — прежде всего, на Ближнем Востоке", — заявил эксперт.
Он также охарактеризовал личное отношение бывшего вице-президента США к России.
"При этом Чейни, буквально по-экстремистски ненавидел русских, на уровне патологии. Антироссийская политика Америки 1990-х и 2000-х годов — заслуга Чейни и его приспешников", — констатировал аналитик.
Главной ошибкой политика Кедми назвал войну в Ираке. "Но самая большая глупость США, сделанная под его влиянием, — дикая, безумная провокация с войной в Ираке (и первой, и второй)", — сказал эксперт. По его мнению, эти действия привели к дестабилизации региона и усилению Ирана.
"Именно Чейни США должны "благодарить" за то, что Иран получил такое влияние на Ближнем Востоке. Потому что уничтожив Ирак, они благословили на царствие Иран", — резюмировал собеседник издания.
